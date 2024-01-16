"Сходила до Чарлі та шоколадної фабрики": Безугла спробувала потролити Порошенка в Раді (фото, відео)

Зайнявши місце в секторі "ЄС", Безугла відмовлялася йти

До порядку денного Верховної Ради знову не було внесено ухвалу про відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступника голови Комітету нацбезпеки. Водночас, вона влаштувала в залі парламенту справжнє шоу, яке тепер обговорюють політики та ЗМІ.

Безугла прийшла до сектору "Європейської Солідарності" і зайняла місце колишнього президента України Петра Порошенка. Проте невдовзі він відігнав її звідти. Про це народний депутат, співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко написала у своєму Telegram-каналі.

"Стефанчук відмовляється ставити до порядку денного постанову про відкликання Безуглої з посади заступника голови комітету нацбезпеки. Вона прийшла з розбірками до нашого сектору, сіла тут і відмовлялася йти на своє місце. Так хоче в ЄС?", — зазначила вона.

Ситуацію прокоментували також і у партії "Європейська Солідарність". Там зазначили, що Безугла "не готова до політичної роботи".

"Між тим, сама Мар’яна прийшла з розбірками до сектору "ЄС", сіла на місце Петра Порошенка і відмовлялася йти на своє місце. Неадекватна поведінка. Людина зовсім не готова до депутатської та політичної роботи, на жаль. Але є дах у ОП. Тому залишається керувати у комітеті", — написали в "ЄС".

При цьому Ірина Геращенко звернула увагу на новий лук Мар’яни Безуглої, в якій з’явилася сьогодні в Раду.

"У Мар’яни новий лук. Замість хакі тепер – худі із драконами", — написала депутат.

Своєю чергою Мар’яна Безугла після того, що сталося, коротко написала на своїй сторінці у Facebook: "Сходила до Чарлі та його шоколадної фабрики".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що минулого тижня до порядку денного також не було внесено постанову про відкликання Мар’яни Безуглої. При цьому вона могла бути знята з посади, але тоді з її звільненням також виникли труднощі.