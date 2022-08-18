Яблочный Спас в 2022 году: красочные открытки и картинки для близких людей
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Этот праздник в народе является символом конца лета и подготовки к холодным временам года
В эту пятницу вместе с Преображением Господним отмечается и народный праздник Яблочный Спас. Праздник, начиная с 4 века, отмечают 19 августа.
Яблочный Спас широко отмечается православными христианами. Это второй из трех ежегодных Спасов. Все эти события символизируют конец лета и подготовку к зиме.
19 августа обязательно освящают в церкви яблока, а потом едят их сами, раздают бедным и несут на могилы родственников. Яблочный Спас имеет свои запреты, о которых "Телеграф" рассказывал ранее.
Поздравьте свих родных и друзей красивыми открытками и картинками с пожеланиями всего самого лучшего, которые "Телеграф" подготовил для вас.
Добавим, что этот праздник выпадает на Успенский пост, поэтому необходимо следовать всем ограничениям в этот период. Однако именно 19 августа существуют небольшие послабления для верующих.