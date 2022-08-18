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Яблучний Спас у 2022 році: барвисті листівки та картинки для близьких людей

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Яблучний Спас відзначається 19 серпня
Яблучний Спас відзначається 19 серпня

Це свято в народі є символом кінця літа та підготовки до холодної пори року

Цієї п’ятниці разом з Преображенням Господнім відзначається і народне свято Яблучний Спас. Свято, починаючи з 4 століття, відзначають 19 серпня.

Яблучний Спас широко відзначається православними християнами. Це другий із трьох щорічних Спасів. Всі ці події символізують кінець літа та підготовку до зими.

19 серпня обов’язково освячують у церкві яблука, а потім їдять їх самі, роздають бідним та несуть на могили родичів. Яблучний Спас має свої заборони, про які "Телеграф" розповідав раніше.

Привітайте своїх рідних та друзів красивими листівками та картинками з побажаннями всього найкращого, які "Телеграф" підготував для вас.

листівка з яблучним спасом 2022
листівка з яблучним спасом 2022
листівка з яблучним спасом 2022
листівка з яблучним спасом 2022
листівка з яблучним спасом 2022
листівка з яблучним спасом 2022

Додамо, що це свято випадає на Успенський піст, тому необхідно дотримуватися всіх обмежень у цей період. Однак саме 19 серпня є невеличкі послаблення для вірян.

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#Яблуневий Спас #Поздоровлення #Свята #Листівки