День Петра и Павла 2019: лучшие поздравления в прозе и стихах

Это День святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Называют его и просто - Петров день. Праздник имеет очень давнюю историю. В этот день принято вспоминать житие, мученичества и страдания апостолов. Дата же указывает на день, когда их святые мощи были перенесены в Риме. Произошло это событие ещё в 258 году.
В образах апостолов объединились смирение и кротость с величием веры в Христа. Их разные человеческие судьбы, разные характеры и даже разные пути, которыми они шли к вере слились в одном - в безграничной любви к Иисусу, сподвигшей их на великий духовный подвиг и мученическую смерть за Христа.
Поздравления
С днем Петра и Павла поздравляю!
Пусть сойдет на Вас их благодать,
Счастья, радости, любви желаю,
Никогда от смеха не устать,
Семьи процветают и крепчают,
Замедляют быстрый ход года,
И глаза от радости сияют,
Улыбок и веселья на века!
В день святых апостолов Петра и Павла желаю веры и бодрости духа. Пусть ваши молитвы и самые сокровенные желания будут услышаны! Здоровья и мира вам и вашим семьям!
С Днем апостолов святых -
Павла и Петра!
Вам желаю благ простых -
Радости, добра.
Вера пусть в сердцах живет,
Украшая мир.
А в душе любовь цветет,
Как весной жасмин!
Поздравляю с Днем Петра и Павла. Желаю идти доброй ровной дорогой к своему счастью, к своим мечтам, желаю крепкого здравия и неутомимой светлой надежды, а также мира над головой, лада в семье и достатка в жизни. Будь смелым и хорошим человеком, твори добро и получай взамен усладу для души.
Праздник Павла и Петра
К нам пришел, мой друг. Ура!
В этот день желаю я,
Чтобы вся твоя семья
Очень счастлива была,
Чтоб отлично шли дела,
Получалось все легко,
Беды скрылись далеко!