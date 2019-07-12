День Петра и Павла 2019: лучшие поздравления в прозе и стихах

12 июля в православном календаре является особой датой.

Это День святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Называют его и просто - Петров день. Праздник имеет очень давнюю историю. В этот день принято вспоминать житие, мученичества и страдания апостолов. Дата же указывает на день, когда их святые мощи были перенесены в Риме. Произошло это событие ещё в 258 году.

В образах апостолов объединились смирение и кротость с величием веры в Христа. Их разные человеческие судьбы, разные характеры и даже разные пути, которыми они шли к вере слились в одном - в безграничной любви к Иисусу, сподвигшей их на великий духовный подвиг и мученическую смерть за Христа.

Поздравления

С днем Петра и Павла поздравляю!

Пусть сойдет на Вас их благодать,

Счастья, радости, любви желаю,

Никогда от смеха не устать,

Семьи процветают и крепчают,

Замедляют быстрый ход года,

И глаза от радости сияют,

Улыбок и веселья на века!

В день святых апостолов Петра и Павла желаю веры и бодрости духа. Пусть ваши молитвы и самые сокровенные желания будут услышаны! Здоровья и мира вам и вашим семьям!

С Днем апостолов святых -

Павла и Петра!

Вам желаю благ простых -

Радости, добра.

Вера пусть в сердцах живет,

Украшая мир.

А в душе любовь цветет,

Как весной жасмин!

Поздравляю с Днем Петра и Павла. Желаю идти доброй ровной дорогой к своему счастью, к своим мечтам, желаю крепкого здравия и неутомимой светлой надежды, а также мира над головой, лада в семье и достатка в жизни. Будь смелым и хорошим человеком, твори добро и получай взамен усладу для души.

Праздник Павла и Петра

К нам пришел, мой друг. Ура!

В этот день желаю я,

Чтобы вся твоя семья

Очень счастлива была,

Чтоб отлично шли дела,

Получалось все легко,

Беды скрылись далеко!