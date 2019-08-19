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Преображение Господнее 2019: лучшие поздравления в стихах и прозе в Яблочный Спас, красивые открытки

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Преображение Господнее 2019: лучшие поздравления в стихах и прозе в Яблочный Спас, красивые открытки
12:36 Сегодня Телеграф

Яблочный Спас отмечают 19 августа. В церковном календаре этот день известен как Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

  • 1

    Поздравление

    За окнами радостный Яблочный спас!

    Мы счастья с собой наберем про запас!

    Улыбок и верности, крепких семей!

    Желаем вам солнечных ласковых дней!

    Здоровьем наполнится тело дух

    И сразу отпрянет коварный недуг!

    Успехов, тепла, чистоты, красоты

    В карьере достигнуть большой высоты!

  • 2

    Как приятно летнею порой

    Слово Божье в сердце отдается!

    Пахнет яблоками Спас Второй –

    Он недаром Яблочным зовется;

    Яблоками пахнет все вокруг –

    Символом прекрасной, светлой нови!..

    Жизнь прекрасна! С праздником, мой друг!

    Счастья Вам, удачи и здоровья!

  • 3

    Поспели яблоки в саду,

    Народ собрался в храме…

    К нему сегодня я приду

    С созревшими плодами

    И их раздам, как каждый год,

    Не пропустив ни разу…

    Пусть счастье нынче к вам придет!

    И с Яблочным вас Спасом!

  • 4

    С Яблочным спасом! С Яблочным спасом!

    К осени дело - готовьте запасы.

    В белых одеждах святите плоды,

    Чтобы зимою не ведать нужды.

    Спелое яблоко с верою съешь,

    И непременно дождешься чудес!

    Пирог испеките, друзей угощайте.

    Лето уходит - осень встречайте...

  • 5

    Спас Яблочный - Преображение Господне,

    Величие Божественное явлено сегодня.

    Пусть радость светлая пребудет в каждом сердце,

    Освящен урожай, и благодати дверца

    Откроется для всякого, кто ищет.

    Да не оставит вас Всевышний!

  • 6

    Урожай приносит сад:

    Яблоки и виноград.

    Освящают их кропленье

    В чудный день Преображенья.

    Все, как будто в день рожденья:

    Стол накрытый, фрукты, мед!

    В этот день Преображенья

    Словно новым стал народ!

  • 7

    В это яблочное лето

    Закрома полным-полны,

    Солнцем радостным согреты,

    Красны яблоки крупны.

    На ладошке у ребенка

    Солнце яркое лежит.

    Улыбаются глазенки,

    Сок по пальчикам бежит.

    Все хрустят сегодня сладко,

    Унеслась далеко грусть,

  • 8

    С Яблочным Спасом! Пусть Преображение Господне наполнит миром и добром людские сердца, а чистотой и светом - их помыслы. Возрадуйся и насладись этим днем, и пусть освященное яблочко исполнит твое самое заветное желание.

    ***

    Вот и наступил самый светлый, радостный и прекрасный праздник - Яблочный Спас. Поздравляем всех христиан и желаем любви, добра, радости, счастья и успехов. Здоровья вам, вашим родным и близким. Всех благ земных. Пусть сбудутся мечты и сбудутся все ваши желания. Всего самого наилучшего. С праздником!

    ***

    Поздравляю тебя, мой друг, с Яблочным спасом! Желаю тебе, чтоб твоя жизнь была полна радостными событиями, как яблоня полна плодами в этот день, чтобы подруга твоя была тебе по вкусу как спелое наливное яблочко, а дела твои, чтоб давали всходы, как щедрое поле в разгар урожая!

  • 9

    Медовые яблочки налились сегодня сладостью и спелостью знойного лета, и я поздравляю тебя, дорогая сестра, с Яблочным Спасом! Кушай спелые фрукты, радуйся и загадывай желания! И пусть все, что ты сегодня себе пожелаешь, исполнится как мои пожелания тебе счастья, здоровья, богатства, радости и благополучия! Спасибо, что ты у меня есть!

  • 10

    На второй Спас бери голицы про запас.

    Со второго Спаса засевай озими.

    За окнами радостный Яблочный спас!

    Мы счастья с собой наберем про запас!

    Улыбок и верности, крепких семей!

    Желаем вам солнечных ласковых дней!

    Здоровьем наполнится тело дух

    И сразу отпрянет коварный недуг!

    Успехов, тепла, чистоты, красоты

    В карьере достигнуть большой высоты!

  • 11

    Как приятно летнею порой

    Слово Божье в сердце отдается!

    Пахнет яблоками Спас Второй –

    Он недаром Яблочным зовется;

    Яблоками пахнет все вокруг –

    Символом прекрасной, светлой нови!..

    Жизнь прекрасна! С праздником, мой друг!

    Счастья Вам, удачи и здоровья!

  • 12

    Поспели яблоки в саду,

    Народ собрался в храме…

    К нему сегодня я приду

    С созревшими плодами

    И их раздам, как каждый год,

    Не пропустив ни разу…

    Пусть счастье нынче к вам придет!

    И с Яблочным вас Спасом!

  • 13

    С Яблочным спасом! С Яблочным спасом!

    К осени дело - готовьте запасы.

    В белых одеждах святите плоды,

    Чтобы зимою не ведать нужды.

    Спелое яблоко с верою съешь,

    И непременно дождешься чудес!

    Пирог испеките, друзей угощайте.

    Лето уходит - осень встречайте...

  • 14

    Спас Яблочный - Преображение Господне,

    Величие Божественное явлено сегодня.

    Пусть радость светлая пребудет в каждом сердце,

    Освящен урожай, и благодати дверца

    Откроется для всякого, кто ищет.

    Да не оставит вас Всевышний!

Яблочный Спас 2019: красивые открытки с поздравлениями на Преображение Господнее

Яблочный Спас 2019: самые яркие поздравления с Преображением Господним

Яблочный Спас 2019: лучшие поздравления, красивые открытки

Яблочный Спас 2019: оригинальные поздравления и стихи в честь праздника

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Все по теме:

Праздник, Смс, Яблоки, Стихи, Поздравления, Открытки, 19 августа, Яблочный Спас 2019.
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