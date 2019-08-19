Преображение Господнее 2019: лучшие поздравления в стихах и прозе в Яблочный Спас, красивые открытки

И их раздам, как каждый год,

Все, как будто в день рожденья:

8

С Яблочным Спасом! Пусть Преображение Господне наполнит миром и добром людские сердца, а чистотой и светом - их помыслы. Возрадуйся и насладись этим днем, и пусть освященное яблочко исполнит твое самое заветное желание.

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Вот и наступил самый светлый, радостный и прекрасный праздник - Яблочный Спас. Поздравляем всех христиан и желаем любви, добра, радости, счастья и успехов. Здоровья вам, вашим родным и близким. Всех благ земных. Пусть сбудутся мечты и сбудутся все ваши желания. Всего самого наилучшего. С праздником!

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Поздравляю тебя, мой друг, с Яблочным спасом! Желаю тебе, чтоб твоя жизнь была полна радостными событиями, как яблоня полна плодами в этот день, чтобы подруга твоя была тебе по вкусу как спелое наливное яблочко, а дела твои, чтоб давали всходы, как щедрое поле в разгар урожая!