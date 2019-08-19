Преображение Господнее 2019: лучшие поздравления в стихах и прозе в Яблочный Спас, красивые открытки

Поздравление
За окнами радостный Яблочный спас!
Мы счастья с собой наберем про запас!
Улыбок и верности, крепких семей!
Желаем вам солнечных ласковых дней!
Здоровьем наполнится тело дух
И сразу отпрянет коварный недуг!
Успехов, тепла, чистоты, красоты
В карьере достигнуть большой высоты!
Как приятно летнею порой
Слово Божье в сердце отдается!
Пахнет яблоками Спас Второй –
Он недаром Яблочным зовется;
Яблоками пахнет все вокруг –
Символом прекрасной, светлой нови!..
Жизнь прекрасна! С праздником, мой друг!
Счастья Вам, удачи и здоровья!
Поспели яблоки в саду,
Народ собрался в храме…
К нему сегодня я приду
С созревшими плодами
И их раздам, как каждый год,
Не пропустив ни разу…
Пусть счастье нынче к вам придет!
И с Яблочным вас Спасом!
С Яблочным спасом! С Яблочным спасом!
К осени дело - готовьте запасы.
В белых одеждах святите плоды,
Чтобы зимою не ведать нужды.
Спелое яблоко с верою съешь,
И непременно дождешься чудес!
Пирог испеките, друзей угощайте.
Лето уходит - осень встречайте...
Спас Яблочный - Преображение Господне,
Величие Божественное явлено сегодня.
Пусть радость светлая пребудет в каждом сердце,
Освящен урожай, и благодати дверца
Откроется для всякого, кто ищет.
Да не оставит вас Всевышний!
Урожай приносит сад:
Яблоки и виноград.
Освящают их кропленье
В чудный день Преображенья.
Все, как будто в день рожденья:
Стол накрытый, фрукты, мед!
В этот день Преображенья
Словно новым стал народ!
В это яблочное лето
Закрома полным-полны,
Солнцем радостным согреты,
Красны яблоки крупны.
На ладошке у ребенка
Солнце яркое лежит.
Улыбаются глазенки,
Сок по пальчикам бежит.
Все хрустят сегодня сладко,
Унеслась далеко грусть,
С Яблочным Спасом! Пусть Преображение Господне наполнит миром и добром людские сердца, а чистотой и светом - их помыслы. Возрадуйся и насладись этим днем, и пусть освященное яблочко исполнит твое самое заветное желание.
***
Вот и наступил самый светлый, радостный и прекрасный праздник - Яблочный Спас. Поздравляем всех христиан и желаем любви, добра, радости, счастья и успехов. Здоровья вам, вашим родным и близким. Всех благ земных. Пусть сбудутся мечты и сбудутся все ваши желания. Всего самого наилучшего. С праздником!
***
Поздравляю тебя, мой друг, с Яблочным спасом! Желаю тебе, чтоб твоя жизнь была полна радостными событиями, как яблоня полна плодами в этот день, чтобы подруга твоя была тебе по вкусу как спелое наливное яблочко, а дела твои, чтоб давали всходы, как щедрое поле в разгар урожая!
Медовые яблочки налились сегодня сладостью и спелостью знойного лета, и я поздравляю тебя, дорогая сестра, с Яблочным Спасом! Кушай спелые фрукты, радуйся и загадывай желания! И пусть все, что ты сегодня себе пожелаешь, исполнится как мои пожелания тебе счастья, здоровья, богатства, радости и благополучия! Спасибо, что ты у меня есть!
На второй Спас бери голицы про запас.
Со второго Спаса засевай озими.
За окнами радостный Яблочный спас!
Мы счастья с собой наберем про запас!
Улыбок и верности, крепких семей!
Желаем вам солнечных ласковых дней!
Здоровьем наполнится тело дух
И сразу отпрянет коварный недуг!
Успехов, тепла, чистоты, красоты
В карьере достигнуть большой высоты!
Как приятно летнею порой
Слово Божье в сердце отдается!
Пахнет яблоками Спас Второй –
Он недаром Яблочным зовется;
Яблоками пахнет все вокруг –
Символом прекрасной, светлой нови!..
Жизнь прекрасна! С праздником, мой друг!
Счастья Вам, удачи и здоровья!
Поспели яблоки в саду,
Народ собрался в храме…
К нему сегодня я приду
С созревшими плодами
И их раздам, как каждый год,
Не пропустив ни разу…
Пусть счастье нынче к вам придет!
И с Яблочным вас Спасом!
С Яблочным спасом! С Яблочным спасом!
К осени дело - готовьте запасы.
В белых одеждах святите плоды,
Чтобы зимою не ведать нужды.
Спелое яблоко с верою съешь,
И непременно дождешься чудес!
Пирог испеките, друзей угощайте.
Лето уходит - осень встречайте...
Спас Яблочный - Преображение Господне,
Величие Божественное явлено сегодня.
Пусть радость светлая пребудет в каждом сердце,
Освящен урожай, и благодати дверца
Откроется для всякого, кто ищет.
Да не оставит вас Всевышний!