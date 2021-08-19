Яблучний Спас 2021: картинки та поздоровлення зі святом
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Красиві картинки і привітання на свято Яблучний Спас 2021.
Щороку, 19 серпня відзначається одне з головних літніх свят — свято врожаю Яблучний Спас. У цей день заведено збирати яблука та освячувати їх у церкві.
Крім цього, Яблучний Спас не обходиться і без різних страв з яблуками. Господині спеціально пекли пироги з яблуками, шарлотку, млинчики, пиріжки та просто запікали яблука, якими потім пригощали сусідів і просто перехожих.
Не забувайте і про Успенський піст, на який припадає свято.
"Телеграф" зібрав найкрасивіші картинки та листівки з привітаннями, щоб Ви могли привітати своїх рідних і близьких з цим великим святом:
Яблучний Спас картинки зі святом
Привітання з Яблучним Спасом
Вітаю з цим світлим і по-справжньому великим святом! Нехай Преображення Господнє наповнить ваші серця добротою, любов’ю і прожене всі негаразди! Це світле свято, що дарує надію і віру, тому насолоджуйтесь ним, як насолоджуєтеся свіжими серпневими яблучками!
***
Урожай свій з ранку освятити не забудь.
В цей день милосердним і радісним будь.
Солодким яблучком ти пригощай всіх друзів,
Відразу стане тоді на душі веселіше!
***
Вітаю з Яблучним Спасом і побажати хочу щедрих дарів природи і багатого врожаю, великої радості душі і доброї надії в серці, щирого щастя і вірного благополуччя, барвистого світу і чуйних людей на життєвому шляху.
***
Яблучний Спас швидким кроком йде,
Радість і щастя він вам принесе.
В будинку подарує бажаний затишок,
Щирої любові – яскравий салют!
Стабільний достаток, велику удачу
І від усіх бід обовʼязково сховає!
***
З Яблучним Спасом вітаю і бажаю світлого і праведного шляху. Нехай життя буде солодким і соковитим, як стигле яблучко, нехай буде лад у сім’ї, хай Бог відведе всі недуги і хвороби, нехай радість і веселощі приходять у ваш дім.
Також, 19 серпня церква святкує Преображення Господнє — явище Ісусом Христом своєї божественної природи.
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