Яблучний Спас 2021: картинки та поздоровлення зі святом

Красиві картинки і привітання на свято Яблучний Спас 2021.

Щороку, 19 серпня відзначається одне з головних літніх свят — свято врожаю Яблучний Спас. У цей день заведено збирати яблука та освячувати їх у церкві.

Крім цього, Яблучний Спас не обходиться і без різних страв з яблуками. Господині спеціально пекли пироги з яблуками, шарлотку, млинчики, пиріжки та просто запікали яблука, якими потім пригощали сусідів і просто перехожих.

Не забувайте і про Успенський піст, на який припадає свято.

"Телеграф" зібрав найкрасивіші картинки та листівки з привітаннями, щоб Ви могли привітати своїх рідних і близьких з цим великим святом:

Яблучний Спас картинки зі святом

Привітання з Яблучним Спасом

Вітаю з цим світлим і по-справжньому великим святом! Нехай Преображення Господнє наповнить ваші серця добротою, любов’ю і прожене всі негаразди! Це світле свято, що дарує надію і віру, тому насолоджуйтесь ним, як насолоджуєтеся свіжими серпневими яблучками!

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Урожай свій з ранку освятити не забудь.

В цей день милосердним і радісним будь.

Солодким яблучком ти пригощай всіх друзів,

Відразу стане тоді на душі веселіше!

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Вітаю з Яблучним Спасом і побажати хочу щедрих дарів природи і багатого врожаю, великої радості душі і доброї надії в серці, щирого щастя і вірного благополуччя, барвистого світу і чуйних людей на життєвому шляху.

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Яблучний Спас швидким кроком йде,

Радість і щастя він вам принесе.

В будинку подарує бажаний затишок,

Щирої любові – яскравий салют!

Стабільний достаток, велику удачу

І від усіх бід обовʼязково сховає!

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З Яблучним Спасом вітаю і бажаю світлого і праведного шляху. Нехай життя буде солодким і соковитим, як стигле яблучко, нехай буде лад у сім’ї, хай Бог відведе всі недуги і хвороби, нехай радість і веселощі приходять у ваш дім.

Також, 19 серпня церква святкує Преображення Господнє — явище Ісусом Христом своєї божественної природи.