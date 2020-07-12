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День Петра и Павла 2020: лучшие поздравления в прозе и стихах

День Петра и Павла 2020: лучшие поздравления в прозе и стихах
Обновлено 08:16 Сегодня Телеграф
12 июля в православном календаре является особой датой. Это День святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Называют его и просто - Петров день. Праздник имеет очень давнюю историю. В этот день принято вспоминать житие, мученичества и страдания апостолов. Не забудьте поздравить с праздником Петра и Павла всех друзей, родных и близких.
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    С днем Петра и Павла поздравляю!

    Пусть сойдет на Вас их благодать,

    Счастья, радости, любви желаю,

    Никогда от смеха не устать,

    Семьи процветают и крепчают,

    Замедляют быстрый ход года,

    И глаза от радости сияют,

    Улыбок и веселья на века!

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  • 4

    В день святых апостолов Петра и Павла желаю веры и бодрости духа. Пусть ваши молитвы и самые сокровенные желания будут услышаны! Здоровья и мира вам и вашим семьям!

  • 5

  • 6

    С Днем апостолов святых -

    Павла и Петра!

    Вам желаю благ простых -

    Радости, добра.

    Вера пусть в сердцах живет,

    Украшая мир.

    А в душе любовь цветет,

    Как весной жасмин!

  • 7

  • 8

    Поздравляю с Днем Петра и Павла. Желаю идти доброй ровной дорогой к своему счастью, к своим мечтам, желаю крепкого здравия и неутомимой светлой надежды, а также мира над головой, лада в семье и достатка в жизни. Будь смелым и хорошим человеком, твори добро и получай взамен усладу для души.

  • 9

  • 10

    Если лихо, безнадёжно,

    Нету сдвигов никаких,

    В день июльский помяните,

    Вы сподвижников двоих.

    Павел даст в делах удачу,

    Петр дарует вам успех,

    От лукавого избавит,

    Не введёт в житейский грех.

    Кто не верил, тот поверит,

    В покровителей своих,

    Защитят, спасут, поддержат,

    Два Апостола Святых.

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  • 12

    Праздник Павла и Петра

    К нам пришел, мой друг. Ура!

    В этот день желаю я,

    Чтобы вся твоя семья

    Очень счастлива была,

    Чтоб отлично шли дела,

    Получалось все легко,

    Беды скрылись далеко!

  • 13

  • 14

    Пускай в День Павла и Петра

    Пошлет вам Бог благословение,

    Здоровья много и добра,

    Любви, тепла и вдохновения!

    Пускай святые принесут

    В семью лишь мир, любовь и лад!

    А в дом — достаток и уют,

    Чтоб счастьем каждый был богат!

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Поздравление, Петровый пост, Петров день, Поздравления с Днем Петра и Павла, День Петра и Павла 2020.

Автор:

Телеграф
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