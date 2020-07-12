День Петра и Павла 2020: лучшие поздравления в прозе и стихах

С днем Петра и Павла поздравляю!
Пусть сойдет на Вас их благодать,
Счастья, радости, любви желаю,
Никогда от смеха не устать,
Семьи процветают и крепчают,
Замедляют быстрый ход года,
И глаза от радости сияют,
Улыбок и веселья на века!
В день святых апостолов Петра и Павла желаю веры и бодрости духа. Пусть ваши молитвы и самые сокровенные желания будут услышаны! Здоровья и мира вам и вашим семьям!
С Днем апостолов святых -
Павла и Петра!
Вам желаю благ простых -
Радости, добра.
Вера пусть в сердцах живет,
Украшая мир.
А в душе любовь цветет,
Как весной жасмин!
Поздравляю с Днем Петра и Павла. Желаю идти доброй ровной дорогой к своему счастью, к своим мечтам, желаю крепкого здравия и неутомимой светлой надежды, а также мира над головой, лада в семье и достатка в жизни. Будь смелым и хорошим человеком, твори добро и получай взамен усладу для души.
Если лихо, безнадёжно,
Нету сдвигов никаких,
В день июльский помяните,
Вы сподвижников двоих.
Павел даст в делах удачу,
Петр дарует вам успех,
От лукавого избавит,
Не введёт в житейский грех.
Кто не верил, тот поверит,
В покровителей своих,
Защитят, спасут, поддержат,
Два Апостола Святых.
Праздник Павла и Петра
К нам пришел, мой друг. Ура!
В этот день желаю я,
Чтобы вся твоя семья
Очень счастлива была,
Чтоб отлично шли дела,
Получалось все легко,
Беды скрылись далеко!
Пускай в День Павла и Петра
Пошлет вам Бог благословение,
Здоровья много и добра,
Любви, тепла и вдохновения!
Пускай святые принесут
В семью лишь мир, любовь и лад!
А в дом — достаток и уют,
Чтоб счастьем каждый был богат!