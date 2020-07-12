День Петра и Павла 2020: лучшие поздравления в прозе и стихах

1

2 С днем Петра и Павла поздравляю! Пусть сойдет на Вас их благодать, Счастья, радости, любви желаю, Никогда от смеха не устать, Семьи процветают и крепчают, Замедляют быстрый ход года, И глаза от радости сияют, Улыбок и веселья на века!

3

4 В день святых апостолов Петра и Павла желаю веры и бодрости духа. Пусть ваши молитвы и самые сокровенные желания будут услышаны! Здоровья и мира вам и вашим семьям!

5

6 С Днем апостолов святых - Павла и Петра! Вам желаю благ простых - Радости, добра. Вера пусть в сердцах живет, Украшая мир. А в душе любовь цветет, Как весной жасмин!

7

8 Поздравляю с Днем Петра и Павла. Желаю идти доброй ровной дорогой к своему счастью, к своим мечтам, желаю крепкого здравия и неутомимой светлой надежды, а также мира над головой, лада в семье и достатка в жизни. Будь смелым и хорошим человеком, твори добро и получай взамен усладу для души.

9

10 Если лихо, безнадёжно, Нету сдвигов никаких, В день июльский помяните, Вы сподвижников двоих. Павел даст в делах удачу, Петр дарует вам успех, От лукавого избавит, Не введёт в житейский грех. Кто не верил, тот поверит, В покровителей своих, Защитят, спасут, поддержат, Два Апостола Святых.

11

12 Праздник Павла и Петра К нам пришел, мой друг. Ура! В этот день желаю я, Чтобы вся твоя семья Очень счастлива была, Чтоб отлично шли дела, Получалось все легко, Беды скрылись далеко!

13