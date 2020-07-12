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С праздником Петра и Павла - лучшие поздравления в прозе

С праздником Петра и Павла - лучшие поздравления в прозе
Обновлено 14:38 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com
Сегодня православные украинцы отмечают большой церковный праздник - день первоверховных апостолов Петра и Павла, которые известны своим миссионерским подвигом и проповедями христианства. В праздник также оканчивается Апостольский пост, который длился с 15 июня.

Поздравляю с Днём Петра и Павла. Желаю мира и достатка, добра на жизненном пути, а также сил, здоровья, понимания родных, хороших мыслей и хороших дел. И пусть святые апостолы берегут тебя и твою семью от злых языков, страшных бед и ненастий.

В день святых апостолов Петра и Павла желаю веры и бодрости духа. Пусть ваши молитвы и самые сокровенные желания будут услышаны! Здоровья и мира вам и вашим семьям!

Желаю, чтобы в этот прекрасный и радостный день, великие апостолы даровали вам огромного счастья, доброго света и вечной благости. Пускай ваши души наполнятся нескончаемой радостью, пускай ваши глаза засветятся искренней любовью, а в ваших сердцах укрепится святая вера. С Днем Петра и Павла!

Поздравляю с Днём Петра и Павла. Желаю идти доброй ровной дорогой к своему счастью, к своим мечтам, желаю крепкого здравия и неутомимой светлой надежды, а также мира над головой, лада в семье и достатка в жизни. Будь смелым и хорошим человеком, твори добро и получай взамен усладу для души.

Пускай святые Петр и Павел принесут тебе сегодня много добра, счастья и радости! Желаю, чтобы в этот великий праздник тебе сопутствовала удача, а все твои планы и благие намерения легко превращались в реальность! Пускай Господь ведет тебя верной дорогой и во всем тебе помогает!

Вот и «красное лето» на пороге, поздравляю с Днём Петра и Павла. Пусть святые покровители защитят от хворей и бед, пусть жизнь станет веселее и добрее, пусть праздник подарит светлую надежду и запустит круговорот счастливых дней.

В день апостолов Петра и Павла желаем вам здоровья, добра и смирения. Святые покровители дадут вам светлую надежду и защиту от любой беды.

Поздравляю с Петровым днем! Желаю укрепления веры, чистоты помыслов и вдохновения на новые дела. Всех благ Вашей семье, Божьей защиты и покровительства святых Петра и Павла. Будьте спокойны и рассудительны, молитесь и пусть никогда не болит Ваша душа!

Поздравляю с днем памяти святых апостолов Петра и Павла! Пусть в душе вашей всегда горит огонь надежды на лучшее будущее, пусть все помыслы будут направлены на добрые дела, и Господь вознаградит вас за вашу веру. Желаю вам стяжать с его помощью христианские добродетели: любовь, сострадание, справедливость и миролюбие, как стяжали их первоверховные апостолы Петр и Павел.

Я желаю мира в доме, чтобы обходили Вас все несчастья, проблемы и неурядицы. Пусть нервы будут спокойными, а дни наполняются счастьем и улыбками. Пусть ангелы охраняют Вас и близких от дурного языка и злых помыслов. С праздником!

 

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Поздравление, Петровый пост, Петров день, Поздравления с Днем Петра и Павла, День Петра и Павла 2020.

Автор:

Телеграф
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