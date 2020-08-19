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Яблочный Спас 2020: лучшие поздравления в стихах, прозе и открытках

Яблочный Спас 2020: лучшие поздравления в стихах, прозе и открытках
Обновлено 10:10 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com
Сегодня, 19 августа, православные христиане отмечают Преображение Господне, в народе – Яблочный Спас. Красивые поздравления, которые мы подобрали к празднику, помогут Вам поздравить своих родных и близких.

Светлый, прекрасный праздник сегодня -

Яблочный Спас, Преображенье Господне.

С Яблочным Спасом я вас поздравляю.

Сладкой, медовой вам жизни желаю.

Пусть полною чашею будет ваш дом,

А счастье с любовью всегда живут в нем!

С Яблочным Спасом поздравляю и желаю светлого и праведного пути. Пусть жизнь будет сладкой и сочной, как спелое яблочко, пусть будет лад в семье, пусть Бог отведет все недуги и хвори, пусть радость и веселье приходят в дом!

Поздравляем всех православных христиан с одним из важных дней в году. Сегодня один из Спасов — Яблочный, известный так же как Преображение Господне. Пусть же этот день, знаменующий собой радостное событие, будет радостным для каждого из нас и только укрепит нас в нашей вере!

В это яблочное лето

Закрома полным-полны,

Солнцем радостным согреты,

Красны яблоки крупны.

На ладошке у ребенка

Солнце яркое лежит.

Улыбаются глазенки,

Сок по пальчикам бежит.

Все хрустят сегодня сладко,

Унеслась далеко грусть,

Возит яблоки лошадка,

Пахнет яблоками Русь.

С Яблочным Спасом!

С Яблочным Спасом поздравляю и желаю светлого и праведного пути. Пусть жизнь будет сладкой и сочной, как спелое яблочко, пусть будет лад в семье, пусть Бог отведет все недуги и хвори, пусть радость и веселье приходят в дом!

Поздравляю с этим светлым и по-настоящему великим праздником! Преображение Господне наполнит ваши сердца добротой, любовью и прогонит все невзгоды! Это светлый праздник, дарящий надежду и веру, поэтому насладитесь им, как наслаждаетесь свежими августовскими яблочками!

С Яблочным Спасом я вас поздравляю.

И от души всем друзьям пожелаю

Веры, терпения, много любви,

Были чтоб мысли светлы и чисты.

Пусть вас Господь бережет от напасти,

Пусть в вашем доме поселится счастье.

Будьте здоровы, живите без бед

С вашими близкими вы много лет!

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Все по теме:

Праздник, Яблоки, Стихи, Поздравления, Открытки, 19 августа, Яблочный Спас 2020.

Автор:

Телеграф
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