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Банан на картинке: почему родителей-воспитателей детдомов семейного типа возмутило заявление известного телеведущего

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Женя Хамстер Женя Хамстер
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"Пойду покажу нашим детям бананы", — фото с такой подписью выставил в комментариях один из приемных родителей. Фото Сергея Самарцева.
"Пойду покажу нашим детям бананы", — фото с такой подписью выставил в комментариях один из приемных родителей. Фото Сергея Самарцева.

Тимур Мирошниченко и Маша Ефросинина попали в скандал из-за опрометчивых высказываний в адрес ДДСТ.

В очередном интервью о собственном опыте усыновления ребенка известный шоумен Тимур Мирошниченко поставил на одну ступень государственные учреждения для детей и детские дома семейного типа (ДДСТ). Заявление, что якобы и там, и там "зарабатывают" на воспитанниках, а те "банана в жизни не видели" возмутило родителей, принявших в свои семьи чужих детей.

В разговоре с "Телеграфом" они рассказали, сколько на самом деле государство выделяет денег и почему эту семейную форму воспитания следует давно назвать по-другому.

70% выплат тратят на базовые продукты

О пути принятия в свою семью малыша ведущий и комментатор песенного конкурса "Евровидение" от Украины Тимур Мирошниченко вместе с женой Инной активно рассказывают через соцсети и медиа. В начале августа шоумен стал гостем проекта "Экзамен" Маши Ефросининой и среди других тем озвучил процедуру и проблемы усыновления. Он заявил, что государство в этом не заинтересовано, потому что существует заработок на детях. И объяснил, что речь идет о нескольких схемах в этой сфере.

Это в первую очередь плата за то, чтобы попасть в очередь и иметь возможность взять в семью новорожденного малыша. Второе — средства, предусмотренные на содержание детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, фактически до них не доходят. И якобы это происходит как в интернатах, так и в детских домах семейного типа.

Озвученная Тимуром Мирошниченко в новом интервью информация о ДБСТ вызвала негодование со стороны приемных родителей.

"В результате ребенок яблоки на праздники ест, а банан видит на картинке, не говоря уже о каких-то более серьезных фруктах и овощах", — отметил Тимур.

И именно этот месседж разошелся в сети и вызвал оживленное обсуждение среди семей, которые занимаются такими детьми. И в тематических группах, и в разговоре с нашим изданием они подчеркивают, что несправедливо было сравнивать государственные учреждения и семейные формы воспитания.

— Как представитель тех же ДБСТ чувствую себя оговоренной, обесцененной и обиженной, потому что Мирошниченко поставил в одну параллель нас с интернатами, домами ребенка, детскими домами, то есть государственными учреждениями, — говорит черкащанка Валентина Ганзюкевич, которая с мужем воспитывает шестерых приемных детей, кроме того пара имеет еще по одному собственному ребенку. — Если бы он загуглил, что такое детские дома семейного типа, то прочитал бы, что в определении первое слово после тире — "семья" — супруги или отдельное лицо, берущие на воспитание от пяти до 10 детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки. Мы полноценная семья, обычные люди, такие, как он. У меня такое ощущение, что ведущий просто не углубился в тему и одним высказыванием обидел более тысячи семей.

Трое из шести детей в семье Валентины появились с самого начала полномасштабного вторжения.

Валентина добавляет: действительно, если говорить об интернатных учреждениях, то из сумм, предусмотренных на содержание ребенка, львиная доля — это расходы на коммунальные услуги, оплату работы персонала, содержание территории и здания и т.д. Так что, возможно, в этом контексте Мирошниченко и был прав. Но в случае с семейными формами воспитания все выглядит иначе, так что выплат на детей, выделяемых государством, не хватает, чтобы покрыть все потребности.

— Общая сумма выходит около 45 тыс. гривен, при этом только на базовые продукты наша семья тратит 30 тыс. То есть почти 70%, — объясняет Валентина. — Дополнительно еще 3000 гривен детское питание: покупаю блоками фруктовые пюре, мясные консервы детские, молоко — одну пачку ежедневно минимум. Плюс запасы сделанніе заранее, вроде 1-2 литров меда, мешка сахара, муки или разных круп и т.д. Лекарство Святику — ежемесячно 2000, иногда больше, чтобы он концентрировал внимание, занятия с логопедом для Юры — еще 2000 в месяц, консультации врачей.

Психотерапия у девушек еженедельно – это тоже дорого, но нужно для их будущего. Еще около 5000 — плата за четырех школьников частного онлайн лицея, чтобы было качественное образование без зависимости от электроэнергии или тревог и места нахождения. Еще несколько тысяч — коммунальные платежи. Одежда, обувь, игрушки, путешествия — это я не считаю, но я балую детей, они имеют много всего из вещей, хорошие телефоны, планшеты, макбуки, Play Station, у всех велосипеды, гироскутеры. Так и интересно, о каком "бизнесе" говорит господин Тимур? Даже не знаю, – продолжает приемная мать.

В комментариях под фрагментом видеоприемные родители объясняют, куда тратят помощь от государства.

Валентина добавляет, что в качестве родителей-воспитателей она получает с мужем по 7600 гривен. Именно так государство оценивает фактически труд 24/7 без замен, отпусков и выходных, так что оба еще и занимаются предпринимательской деятельности.

Подтверждает невозможность не только заработать, а просто уложиться только в государственную помощь и Юрий Гнатышин, который вместе с женой, имея троих собственных детей, на Николаевщине создал ДДСТ еще в 2008 году. Сейчас семья проживает в Черновицкой области, куда сбежала от оккупации.

Сейчас Юрий вместе с супругой воспитывает семерых несовершеннолетних приемных детей.

— Интернат получает в месяц на ребенка до 1000 евро (более 40 тыс. гривен), в зависимости от диагноза, но когда один ребенок попадает в семью — все, денег у государства нет, — жалуется Юрий. — На воспитанника ДДСТ выделяется примерно 7 тыс. гривен (2,5 прожиточных минимума для детей соответствующего возраста), сейчас в период войны индексации нет, и совсем туго. Вот раньше мы жили в Снегиревской ОТГ и у меня было 40 коз, 60 ульев, еще свиней держали, огород сажали, так и выживали.

Сейчас мы — внутренне перемещенные лица, но выплат, наверное, уже не будет, потому что наш населенный пункт деоккупирован, но вернуться мы некуда. Однако и наша семья, и все ДДСТ пытаются сделать все возможное и невозможное для своих детей (наши и в кафешках регулярно бывают, и имеют карманные деньги, и путешествуем мы с ними, вот сейчас, например, в Румынии). Если, конечно, родители не сломались под давлением проблем и внешнего хейта, такого, как мы получили от Ефросининой и Мирошниченко, — отмечает Юрий Гнатышин.

ДБСТ не боятся детей всех возрастов

Не меньшее удивление у родителей вызвало и заявление Мирошниченко, что часть ДДСТ якобы существуют только на бумаге. "По факту — 100 детей может жить в этом доме, но его не существует, а за каждого ребенка доплачивают. И только если какая-то проверка идет, детей собрали, вывезли — здесь они живут. Проверка уехала — детей вернули в их место дислокации", – отметил в продолжении темы ведущий.

– Эту тему подхватила и Ефросинина. И это люди публичные. Как такое можно говорить? – не скрывает шока Юрий. — Есть Положение о детском доме семейного типа, утвержденное постановлением Кабмина №564 от 26 апреля 2002 года, которым урегулировано количество детей: не менее пяти, но не больше десяти. О какой сотне детей они говорят, непонятно. Вы могли бы посмотреть как живут ДДСТ, поискать информацию до того, как делать такие заявления в целом. Потому что нас сегодня и так немного желающих брать детей у семьи. А такие выступления точно не улучшат ситуацию.

Родители считают, если ведущий не разобрался в вопросе, он должен извиниться перед ГБСТ

И Юрий, и Валентина, и те родители, кто прокомментировал видео в Чате приемных родителей, сходятся во мнении, что имела место некомпетентность со стороны публичных лиц. И подчеркивают: если им стали известны факты нарушений в конкретном заведении, то стоило обозначить это, а не огульно обвинять разные по существу и формату способы воспитания.

- Вся эта история транслирует тезис о том, что главное — победить дракона под названием "система", и это сделать можно, если вы хотите найти ребенка, — отмечает Валентина. Но потом вы будете один на один с тем, что он травмирована либо семьей, либо этой системой, либо ими одновременно. Это выдерживают не все, и дети возвращаются в государственные учреждения, происходит разусыновление. Особенно, когда речь идет о подростках, это совсем другая тема, с ними гораздо труднее, чем с малышами. Но они так же нуждаются в семье. И ДДСТ как раз нужно поддерживать, потому что они не боятся детей всех возрастов, принимают семейными группами, потому что надо признать, очередь не стоит, когда трое, четверо, пятеро братьев-сестер. Даже поэтому детские дома семейного типа требуют уважения, а не громких фраз, что это способ зарабатывания.

Досталось на орехи Мирошниченко и от родителей, которые пошли по пути усыновления. Они упрекают, что в действительности все происходит не так просто.

— Этой семье каким-то чудом удалось взять двухлетнего ребенка и с первой попытки. Вот увидела жена ведущего на сайте Минсоцполитики анкету мальчика, позвонила по телефону и опа он уже в семье, говорит Александра Прудникова из Киева. Из своего опыта скажу, что дети до пяти лет самая сложная категория, на них действительно очереди стоят. Мы рассматривали возможность стать родителями для детей от семи до 15 лет, и с момента, когда нас включили в реестр усыновителей и до знакомства с девочкой прошло три месяца, а сейчас мы взяли пока под опеку еще 12-летнего парня. Да, были определенные сложности, оказалось, что не работал ни один городской телефон в Кривом Роге, где был этот ребенок, потом продолжалась переписка с министерством, с Нацслужбой по усыновлению, какие-то справки пришлось перерабатывать. Но в целом службы (не все) идут навстречу, дают консультации, помогают с документами. Что-то платить у нас ни разу не требовали. Поэтому да, проблемы в этой системе есть, возможно, и коррупция существует, но не в случае этой известной семьи так точно.

Среди комментаторов нашлись те, кто считает, что усыновление или попечительство может быть средством уклониться от защиты страны.

Собеседники добавляют: с одной стороны хорошо, что к проблеме детей, лишенных семей, селебритиз привлекают внимание. А с другой — подчеркивают, что это очень чувствительная тема и стоит все же изучать "матчасть", прежде чем выступать с громкими заявлениями.

— Я бы не очень хотела, чтобы ДБСТ ставили рядом с интернатами, из которых мы вырываем детей и создаем условия, чтобы они выросли в достойной обстановке, получили образование, построили собственные семьи, были просто счастливыми гражданами, подчеркивает Валентина.

- Эта история еще одно подтверждение того, что название "детские дома семейного типа" давно нужно менять, — добавляет Юрий. В ЕС, например, этой формы и не существует. В Польше, Италии, когда слышат о ДДСТ воспринимают это как заведение. Но это же семья, так что логично было бы перейти к определению "приемная семья". И хотелось все-таки поддержки и понимания того, что мы делаем, от общества, а не клеветы со стороны публичных лиц.

Материал опубликован на украинском языке — читать на языке оригинала
Теги:
#Дети #Усыновление #Детские дома #Тимур Мирошниченко