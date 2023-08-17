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Банан на картинці: чому батьків-вихователів дитбудинків сімейного типу обурила заява відомого телеведучого

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Женя Хамстер Женя Хамстер
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"Піду покажу нашим дітям банани", - фото з таким підписом виставив у коментарях один з прийомних батьків. Фото Сергія Самарцева.
"Піду покажу нашим дітям банани", - фото з таким підписом виставив у коментарях один з прийомних батьків. Фото Сергія Самарцева.

Тимур Мірошниченко і Маша Єфросиніна потрапили в скандал через необачні висловлювання на адресу ДБСТ.

В черговому інтерв'ю про власний досвід усиновлення дитини відомий шоумен Тимур Мірошниченко поставив на один щабель державні заклади для дітей та дитячі будинки сімейного типу (ДБСТ). Заява, що нібито і там, і там "заробляють" на вихованцях, а ті "банана в житті не бачили" обурила батьків, які прийняли у свої родини чужих дітей.

В розмові з "Телеграфом" вони розповіли, скільки насправді держава виділяє грошей і чому цю сімейну форму виховання варто давно назвати по-іншому.

70% виплат витрачають на базові продукти

Про шлях прийняття у свою родину малюка ведучий і коментатор пісенного конкурсу "Євробачення" від України Тимур Мірошниченко разом з дружиною Інною активно розповідають через соцмережі та в медіа. На початку серпня шоумен став гостем проєкту "Екзамен" Маші Єфросиніної і серед інших тем озвучив процедуру і проблеми усиновлення. Він заявив, що держава в цьому не зацікавлена, бо існує заробіток на дітях. І пояснив, що йдеться про кілька схем у цій сфері.

Це, в першу чергу, плата за те, щоб потрапити в чергу і мати можливість взяти в родину новонародженого малюка. Друге — кошти, передбачені на утримання дітей-сиріт чи дітей, позбавленого батьківського піклування, фактично до них не доходять. І нібито це відбувається як в інтернатах, так і дитячих будинках сімейного типу.

Озвучена Тимуром Мірошниченко в новому інтерв'ю інформація про ДБСТ викликала обурення з боку прийомних батьків.

"В результаті дитина яблука на свята їсть, а банан бачить на картинці, не кажучи вже про якісь серйозніші фрукти й овочі", — зазначив Тимур.

І саме цей меседж розійшовся в мережі й викликав жваве обговорення серед родин, які опікуються такими дітьми. І в тематичних групах, в і розмові з нашим виданням вони підкреслюють, що несправедливо було порівнювати державні заклади та сімейні форми виховання.

— Як представник тих самих ДБСТ почуваюся обмовленою, знеціненою та ображеною, бо Мірошниченко поставив в одну паралель нас із інтернатами, будинками дитини, дитячими будинками, тобто державними установами, — каже черкащанка Валентина Ганзюкевич, яка з чоловіком виховує шістьох прийомних дітей, крім того подружжя має ще по одній власній дитині. — Якби він загуглив, що таке дитячі будинки сімейного типу, то прочитав би, що у визначенні перше слово після тире — "сім'я" — подружжя чи окрема особа, які беруть на виховання від п'яти до 10 дітей-сиріт чи діток, позбавлених батьківського піклування. Ми повноцінна родина, звичайні люди, такі, як і він. В мене таке відчуття, що ведучий просто не заглибився в тему й одним висловлюванням образив більш, аніж тисячу родин.

Троє з шести дітей в родині Валентини з'явилось від початку повномасштабного вторгення.

Валентина додає: дійсно, якщо казати про інтернатні заклади, то з сум, що передбачені на утримання дитини, левова частка — це витрати на комунальні послуги, оплату роботи персоналу, утримання території та будівлі тощо. Тож, можливо, в цьому контексті Мірошніченко і мав рацію. Але у разі з сімейними формами виховання все виглядає інакше, тож виплат на дітей, що їх виділяє держава, бракує, аби покрити всі потреби.

— Загальна сума виходить десь 45 тис. гривень, при цьому тільки на базові продукти наша родина витрачає 30 тис. Тобто майже 70%, — пояснює Валентина. — Додатково ще десь 3000 гривень дитяче харчування: купую блоками фруктові пюре, мʼясні консерви дитячі, молоко — одну пачку щодня мінімум. Плюс запаси зроблені заздалегідь, на кшталт 1-2 літрів меду, мішка цукру, борошна чи круп тощо. Ліки Святику — щомісяця 2000, іноді більше, щоб він концентрував увагу, заняття з логопедом для Юри — ще 2000 на місяць, консультації лікарів.

Психотерапія у дівчат щотижня — це теж дорого, але потрібно для їхнього майбутнього. Ще близько 5000 — плата за чотирьох школярів приватного онлайн-ліцею, щоб була якісна освіта без залежності від електроенергії чи тривог, місця знаходження. Ще кілька тисяч комунальні платежі. Одяг, взуття, іграшки, подорожі — те я не рахую, але я балую дітей, вони мають багато всього з речей, гарні телефони, планшети, макбуки, Play Station, у всіх велосипеди, гіроскутери. То й цікаво, про який "бізнес" говорить пан Тимур? Навіть не знаю, — продовжує прийомна матір.

В коментарях під фрагментом відео прийомні батьки пояснюють, куди витрачають допомогу від держави.

Валентина додає, що як батьки-вихователі вона отримує з чоловіком по 7600 гривень. Саме так держава оцінює фактично працю 24/7 без замін, відпусток і вихідних, тож обидва мають дохід від підприємницької діяльності.

Підтверджує неможливість не те що заробити, а просто вкластися лише в державну допомогу і Юрій Гнатишин, який разом із дружиною на Миколаївщині, маючи трьох власних дітей, створив ДБСТ ще 2008 року. Зараз родина мешкає у Чернівецький області, куди втекла від окупації.

Зараз Юрій разом з дружиною виховує семерих неповнолітніх прийомних дітей.

— Інтернат отримує в місяць на дитину до 1000 євро (понад 40 тис. гривень), залежно від діагнозу, але коли та сама дитина потрапляє в родину — все, грошей у держави нема, — скаржиться Юрій. — На вихованця ДБСТ виділяється приблизно 7 тис. гривень (2,5 прожиткові мінімуми для дітей відповідного віку), зараз у період війни індексації нема, і зовсім туго. От раніше ми жили в Снігурівський ОТГ і в мене було 40 кіз, 60 вуликів, ще свиней тримали, город садили, так виживали.

Зараз ми — внутрішньо переміщені особи, але виплат, напевно, вже не буде, бо наш населений пункт деокупований, але повернутися ми не маємо куди. Однак і наша родина, і всі ДБСТ намагаються зробити все можливе і неможливе для своїх дітей (наші і в кафешках регулярно бувають, і мають кишенькові гроші, і мандруємо ми з ними, от зараз, наприклад, у Румунії). Якщо, звісно, батьки не зламалися під тиском проблем і зовнішнього хейту, такого, як ми отримали від Єфросиніної та Мірошниченко, — наголошує Юрій Гнатишин.

ДБСТ не бояться дітей різного віку

Не менше здивування у батьків викликала і заява Мірошниченка, що частина ДБСТ нібито існують тільки на папері. "По факту 100 дітей може жити в цьому будинку, та його не існує, а за кожну дитину доплачують. І тільки якщо якась перевірка йде, дітей зібрали, вивезли — тут вони живуть. Перевірка поїхала — дітей повернули в їхнє місце дислокації", — зазначив в продовження теми ведучий.

— Цю тему підхопила і Єфросиніна. І це публічні люди. Як таке можна казати? — не приховує шоку Юрій. — Є Положення про дитячий будинок сімейного типу, затвердження постановою Кабміну №564 від 26 квітня 2002 року, яким врегульована кількість дітей: не менше п'яти, але не більше 10. Про яку сотню дітей вони говорять, — незрозуміло. Ви могли б подивитися як живуть ДБСТ, пошукати інформацію до того, як робити такі заяви на загал. Бо нас сьогодні й так небагато охочих брати дітей в родини. А такі виступи точно не покращать справу.

Батьки вважають, якщо ведучий не розібрався у питанні, він має вибачитись перед ДБСТ

І Юрій, і Валентина, і ті батьки, хто прокоментував відео в Чаті прийомних батьків, сходяться в думці, що мала місце некомпетентність з боку публічних осіб. І наголошують: якщо їм стали відомі факти порушень в конкретному закладі, то варто було окреслити це, а не огульно звинувачувати різні по суті й формату способи виховання.

— Вся ця історія транслює тезу про те, що головне — перемогти дракона під назвою "система", і це зробити можна, якщо ви хочете знайти дитинку, наголошує Валентина. Але потім ви будете сам на сам із тим, що вона травмована або родиною, або цією системою, або ними одночасно. Це витримують не всі, й діти повертаються до державних закладів, відбувається розусиновлення. Особливо, коли йдеться про підлітків, це зовсім інша тема, з ними набагато важче, аніж із малечею. Але вони так само потребують родини. І ДБСТ як раз треба підтримувати, бо вони не бояться дітей різного віку, приймають сімейними групами, бо треба визнати, черга не стоїть, коли троє, четверо, п'ятеро братів-сестер. Навіть через це дитячі будинки сімейного типу вимагають поваги, а не гучних фраз, що це спосіб заробляння.

Перепало на горіхи Мірошниченку і від батьків, які пішли шляхом усиновлення. Вони дорікають, що в реальності все виглядає не так просто.

— Цій родині якимось дивом вдалось взяти дворічну дитину і з першої спроби. От побачила дружина ведучого на сайті Мінсоцполітики анкету дворічного хлопчика, зателефонувала й опа він вже в родині, каже Олександра Пруднікова з Києва. Зі свого досвіду скажу, що діти до п'яти років це найскладніша категорія, на них справді черги стоять. Ми розглядали можливість стати батьками для дітей від семи до 15 років, і від моменту, коли нас включили до реєстру усиновлювачів і до знайомства з дівчинкою минуло три місяці, а зараз ми ще взяли поки під опіку 12-річного хлопця. Так, були певні складнощі, то виявилось, що не працював жоден міський телефон у Кривому Розі, де була ця дитина, потім тривало листування з міністерством, з Нацслужбою з усиновлення, якісь довідки довелось переробляти. Але в цілому служби йдуть назустріч, надають консультації, допомагають з документами. Коштів у нас жодного разу не вимагали. Тому, так, проблеми в цій системі є, можливо, і корупція існує, але не у разі цієї відомої родини так точно.

Серед коментаторів знайшлися ті, хто вважає, що усиновлення чи опікунство може бути засобом ухилитися від захисту країни.

Співрозмовники додають: з одного боку добре, що до проблеми дітей, які позбавлені родин, селебрітіз привертають увагу. А з іншого — наголошують, що це дуже чутлива тема і варто все ж таки вивчати "матчастину", перш ніж виходити на загал із гучними заявами.

— Я б не дуже хотіла, щоб ДБСТ ставили поруч з інтернатами, з яких ми вириваємо дітей і створюємо умови, щоб вони виросли в гідних обставинах, здобули освіту, побудували власні родини, були просто щасливими громадянами, підкреслює Валентина.

— Ця історія ще одне підтвердження того, що назву "дитячі будинки сімейного типу" давно треба змінювати, додає Юрій. В ЄС, наприклад, цієї форми й не існує, у Польщі, Італії, коли чують про ДБСТ сприймають це як заклад. Але це ж родина, тож логічно було б перейти до визначення "прийомна сім’я". І хотілось все-таки підтримки й розуміння того, що ми робимо, від суспільства, а не наклепів з боку публічних осіб.

Матеріал опублікований українською мовою — читати мовою оригіналу
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#Діти #Усиновлення #Дитячі будинки #Тимур Мірошниченко