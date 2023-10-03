"Кто это смотрит!?": российский сериал "Новые папины дочки" стал №1 в трендах украинского YouTube

В сети не верят, что украинцы просто так будут массово это смотреть

Российский сериал "Новые папины дочки" врасплох выбился в лидеры в трендах украинского YouTube. Это продолжение популярного в Украине сериала 2007-2013 годов, который решили возродить.

Выпуск новых серий прошел 18 сентября на российском телевидении. А четыре дня назад сериал выложили в YouTube. Через несколько "Новые папины дочки" стал видео №1 по популярности среди украинцев, смотрящих YouTube. Отметим, что продолжения стали снимать в начале 2023 года.

Номер №1 в украинском YouTube

Троих из пяти "дочек" в сериал не пригласили. Так, Екатерина Старшова, игравшая самую маленькую из дочерей — "Пуговку", прямо высказалась против вторжения россии в Украину. Дарья Мельникова, игравшая "спортивную" сестру Женю получила отказ в съемках по неизвестным для нее причинам. Однако в соцсетях девушки заметны намеки на то, что она также не поддерживает преступную политику рф.

Екатерина Старшова — "Пуговка"

Дарья Мельникова — Женя

На ситуацию обратили внимание пользователи сети. К примеру, волонтер и телеведущий Сергей Притула разместил у себя сообщение в Twitter (ныне "X"). Люди в комментариях или досадно потрясены тем, что телесериал страны-оккупанта может быть настолько популярен среди украинцев, или выдвигают собственные теории, почему так могло произойти. К примеру, предполагают, что из-за популярности оригинального телешоу украинцы из любопытства зашли посмотреть, что изменилось.

В сети также удивлены трендами

Люди считают, что все из-за любознательности

Отметим, что на 14-м месте в трендах украинского YouTube оказался российский сериал "Интерны" с ярым путинистом Охлобыстиным в главной роли. Еще несколько ниже российский сериал "Универ" и ряд других российских телесериалов и блогеров.

Украинский YouTube богат российским контентом

Напомним, недавно в Хмельнитчине произошел скандал из-за российской музыки. В городке Дунаевке мужчина сделал замечание из-за российского шансона. После этого на него напали с кулаками возмущенные слушатели этого шансона. А раньше возмущение украинцев вызвала 19-летняя дочь депутатов от "Слуги народа", которая кичится дорогими украшениями и публикует ролики под российский рэп.