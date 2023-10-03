"Хто це дивиться!?": російський серіал "Новые папины дочки" став №1 в трендах українського YouTube

В мережі не вірять, що українці просто так будуть масово це дивитися

Російський серіал "Новые папины дочки" зненацька вибився в лідери у трендах українського YouTube. Це продовження популярного в Україні серіалу 2007-2013 років, який вирішили відродити.

Випуск нових серій відбувся 18 вересня на російському телебаченні. А чотири дні тому серіал виклали в YouTube. За кілька "Нові татові доньки" став відео №1 за популярністю серед українців, які дивляться YouTube. Зазначимо, що продовження почали знімати на початку 2023 року.

Номер №1 в українському YouTube

Трьох із п'яти "доньок" в серіал не запросили. Так, Катерина Старшова, яка грала найменшу з доньок — "Пуговку", прямо висловилася проти вторгнення рф в Україну. Дар'я Мельникова, яка грала "спортивну" сестру Женю отримала відмову у зйомках з невідомих для неї причин. Однак у соцмережах дівчини помітні натяки на те, що вона також не підтримує злочинну політику рф.

Катерина Старшова - "Пуговка"

Дар'я Мельникова - Женя

На ситуацію звернули увагу користувачі мережі. До прикладу, волонтер і телеведучий Сергій Притула розмістив у себе допис у Twitter (нині "X"). Люди в коментарях або прикро вражені тим, що телесеріал країни-окупанта може бути настільки популярним серед українців, або висувають власні теорії, чому так могло статися. До прикладу, припускають, що через популярність оригінального телешоу українці суто з цікавості зайшли подивитися, що змінилося.

В мережі також здивовані трендами

Люди вважають, що усе через допитливість

Зазначимо, що на 14 місці в трендах українського YouTube опинився російський серіал "Интерны" з затятим путіністом Охлобистіним у головній ролі. Ще трохи нижче російський серіал "Универ" та низка інших російських телесеріалів і блогерів.

Український YouTube багатий на російський контент

Нагадаємо, нещодавно на Хмельниччині стався скандал через російську музику. У містечку Дунаївці чоловік зробив зауваження через російський шансон. Після цього на нього напали з кулаками обурені слухачі цього шансону. А раніше обурення українців викликала 19-річна донька депутатів від "Слуги народу", яка хизується дорогими прикрасами та публікує ролики під російський реп.