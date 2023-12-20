В долгах как в шелках? Что известно о материальном положении нардепа Одарченко, пытавшегося подкупить Найема

Нардеп задолжал банкам и родной тете миллионы гривен

В ноябре стало известно о задержании народного депутата Украины от партии "Слуга народа" Андрее Одарченко при попытке дать взятку в 50 тысяч долларов главе Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему. Но это не помешало ему позднее выйти под залог и снова посещать Верховную Раду, правда, уже будучи исключенным из "слуг".

Любопытно, что пытавшийся, согласно версии следствия, дать взятку в 50 тысяч долларов в криптовалюте Bitcoin политик официально "гол как сокол", да еще и обременен долгами. Выходит, политик или резко разбогател во время войны, или попросту врал в своей декларации.

Так, согласно последней декларации Андрея Одарченко о доходах за 2020-й год, он не имеет своего жилья, а арендует номер в гостинице "Киев" Управления делами Верховной Рады Украины. Также он арендует земельный участок в 198 квадратных метров и может пользоваться двумя квартирами, одна из которых, правда, записана на его отца Николая.

Однако куда интереснее обстоят дела с доходами депутата, а главное – его материальными активами.

По данным декларации, в 2020-м году Андрей Одарченко заработал 1 млн 284 тысячи 696 гривен, из которых 756 тысяч пришлись на продажу некоего движимого имущества, 524 686 гривен – зарплата нардепа и 10 гривен – банковские проценты. Также он получил дорогие часы ULYSSE NARDIN стоимостью 110 тысяч гривен.

При этом по декларации нардепа можно сделать вывод, что он "в долгах как в шелках". Так, он был должен 276 854 гривны по кредитной карточке "Приватбанка", и еще 597 тысяч гривен в виде процентов за пользование кредитом этому же банку. Но, главное, нардеп должен 2 млн 972 тысячи 400 гривен частному лицу.

Хотя тут можно быть спокойным, ведь, судя по тому, что эти деньги политик должен Лидии Семеновне Одарченко, почти 3 миллиона гривен он получил от сестры отца, известного в Харькове ученого декана Государственного биотехнологического университета Харькова, профессора Николая Одарченко. Судя по данным аналитического сервиса YouControl, на него были записаны более десятка компаний, правда, сам отец политика умер в январе 2023 года.

Отдельный вопрос – зачем, собственно, Андрей Одарченко брал кредиты? Ответ довольно прост – дорогие покупки, об одной из которых он отчитался в своей декларации. Так, в декабре 2020 года за 1,72 млн грн он купил MERCEDES-BENZ GLS 350 2017 года выпуска. Правда совокупно у него кредитов перед банками и сестрой отца почти на 4 млн грн, и куда он их потратил – неизвестно.

Словом, если верить официальной декларации, у нардепа попросту нет 50 тысяч долларов, да еще и в криптовалюте, которые он пытался дать главе Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему.

И тут возможны два варианта – либо нардеп врал, и теперь к статье о попытке взятки может получить еще статью о недостоверном декларировании, либо его материальное положение сильно улучшилось за 2021-2022-й годы, декларации за которые политик так и не сдал.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как нардеп-любитель подраться Артем Дмитрук, ранее исключенный из "Слуги народа", за время войны смог купить два авто с отличной скидкой. Одну из них он купил у скандального экс-налоговика из Одессы.