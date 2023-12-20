У боргах, як у шовках? Що відомо про матеріальне становище нардепа Одарченка, який намагався підкупити Найєма

Нардеп заборгував банкам та рідній тітці мільйони гривень

У листопаді стало відомо про затримання народного депутата України від партії "Слуга народу" Андрія Одарченка при спробі дати хабар у 50 тисяч доларів голові Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму. Але це не завадило йому пізніше вийти під заставу і знову відвідувати Верховну Раду, щоправда, вже як виключений зі "слуг".

Цікаво, що політик, який намагався, згідно з версією слідства, дати хабар у 50 тисяч доларів у криптовалюті Bitcoin, офіційно "гол як сокіл", та ще й обтяжений боргами. Виходить, політик або різко розбагатів під час війни, або просто брехав у своїй декларації.

Так, згідно з останньою декларацією Андрія Одарченка про доходи за 2020 рік, він не має свого житла, а орендує номер у готелі "Київ" Управління справами Верховної Ради України. Також він орендує земельну ділянку 198 квадратних метрів і може користуватися двома квартирами, одна з яких, щоправда, записана на його батька Миколу.

Однак набагато цікавіше справи з доходами депутата, а головне – його матеріальними активами.

За даними декларації, 2020-го року Андрій Одарченко заробив 1 млн 284 тисячі 696 гривень, з яких 756 тисяч припали на продаж якогось рухомого майна, 524 686 гривень – зарплата нардепа та 10 гривень – банківські відсотки. Також він отримав дорогий годинник ULYSSE NARDIN вартістю 110 тисяч гривень.

При цьому за декларацією нардепа можна дійти невтішного висновку, що він " у боргах як у шовках ". Так, він був винен 276 854 гривні за кредитною карткою "Приватбанку", і ще 597 тисяч гривень у вигляді відсотків за користування кредитом цьому ж банку. Але, головне, нардеп винен 2 млн 972 тисячі 400 гривень приватній особі.

Хоча тут можна бути спокійним, адже, судячи з того, що ці гроші політик винен Лідії Семенівні Одарченко, майже 3 мільйони гривень він отримав від сестри батька, відомого у Харкові вченого декана Державного біотехнологічного університету Харкова, професора Миколи Одарченка.Судячи з даних аналітичного сервісу YouControl, на нього було записано понад десяток компаній, щоправда, сам батько політика помер у січні 2023 року.

Окреме питання – навіщо, власне, Андрій Одарченко брав кредити? Відповідь досить проста – дорогі покупки, про одну з яких він прозвітував у своїй декларації. Так, у грудні 2020 року за 1,72 млн. грн. він купив MERCEDES-BENZ GLS 350 2017 року випуску. Щоправда, сукупно у нього кредитів перед банками та сестрою батька майже на 4 млн грн, і куди він їх витратив – невідомо.

Словом, якщо вірити офіційній декларації, нардеп просто не має 50 тисяч доларів, та ще й у криптовалюті, які він намагався дати голові Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму.

І тут можливі два варіанти – або нардеп брехав, і тепер до статті про спробу хабара може отримати ще статтю про недостовірне декларування, або його матеріальне становище значно покращало за 2021-2022 роки, декларації за які політик так і не здав.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, як нардеп-аматор побитися Артем Дмитрук, раніше виключений із "Слуги народу", за час війни зміг купити два авто з чудовою знижкою. Одну з них він купив у скандального екс-податківця з Одеси.