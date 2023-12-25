Драгоценности и сотни тысяч долларов: что известно о достатках любительницы красивой жизни "слуге" Оксане Дмитриевой

За время каденции народный избранник потратила миллионы гривен

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа", заместитель председателя парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Оксана Дмитриева не раз появлялась в дорогих украшениях. На днях она была замечена в жакете, как у герцогини Кейт Миддлтон и с серебряными серьгами с драгоценными камнями от Chanel за десятки тысяч гривен.

"Телеграф" изучил материальное состояние любительницы драгоценностей от "Слуги народа" и ее электронные декларации. При этом выяснились интересные детали.

По окончании Днепропетровской медицинской академии Оксана Дмитриева в 22 года начала работу в стоматклиниках Днепра, затем переехала в Киев. В 2015-м стала директором ООО "Статус дент", а позже — и единоличным владельцем фирмы. Также в 2016-м будущий политик зарегистрировала на свое имя ФОП.

Судя по декларации о доходах за 2018-й год, дела у Оксаны Дмитриевой в бизнесе обстояли весьма неплохо – ее доход составил 126 736 гривен зарплаты директором ООО "Статус дент" и 3 млн 492 тыс. пришлись на доход от ее ФОПа.

Также ей принадлежала коллекция драгоценностей, включавшая в себя женские часы марки Cartier и Jacob&Co, в одних из них (за 11 тысяч долларов) ее не раз замечали в сессионном зале ВРУ. Также ей принадлежал купленный в 2016-м за 819 тысяч гривен новенький Nissan Qashqai LE.

Из недвижимости будущему нардепу принадлежали приобретенная в 2016-м квартира площадью 43 кв. м в Михайловке-Рубежевке Киево-Святошинского района и паркоместо, купленное за 159 тысяч гривен в 2018 году.

Странности состояния нардепа

Любопытно, что цену квартиры "слуга" указала в 149 тысяч гривен, сейчас же в сети можно увидеть объявления о продаже жилья аналогичной площади в Михайловке-Рубежевке примерно за 1-1,5 млн грн. То есть, либо нардеп получила свою квартиру с очень большой скидкой, или с 2016 года недвижимость в этом районе сильно подорожала.

При этом в своих денежных активах Оксана Дмитриева в декларации за 2018-й год указала, ни много мало, 320 тысяч долларов, 35 000 евро и 1,6 млн грн наличными. И происхождение данной суммы не вполне понятно.

Так, по данным аналитического сервиса YouControl, доход ООО "Статус дент" в 2015-2016 годах составлял порядка 3 млн грн, а в 2017-2018 годах — уже около 5 млн грн. То есть, чтобы собрать 320 тысяч долларов дохода наличными, Оксана Дмитриева должна была всю выручку от "Статус дент" обменять на доллары, не осуществляя больше никаких расходов. Хотя не исключено, что как ФОП она получала еще некие доходы.

Часы за 11 тысяч долларов

В любом случае после избрания нардепом доходы Оксаны Дмитриевой упали – за 2020-й год как народный депутат она получила всего 507 тысяч гривен, то есть, ее доходы упали в 7 раз. Она даже вынуждена была подрабатывать в проданном ею ранее "Статус денте", за что получила доход еще в 52 634 гривны.

Однако от любви к хорошей жизни политик не отказалась. К примеру, в 2019-м, до своего избрания нардепом, она купила Porsche Cayenne, правда, всего за 100 тысяч гривен. Хотя речь шла о восьмилетнем авто, цена примерно в 4000 долларов поражает. К примеру, сегодня за 8-летний "Каен" на сайтах продажи б/у авто просят от 40 тысяч долларов.

Но куда более крупной покупкой является приобретение в Киеве квартиры площадью в 94 кв.м в июле 2019 года за 5,98 млн грн.

Вероятно, за любовь к роскоши Оксана Дмитриева постепенно расплачивается своими сбережениями. К примеру, в последней поданной ею электронной декларации за 2020-й год у нее уже 185 тысяч долларов наличными, все те же 35 тысяч евро и 590 тысяч гривен. То есть за два года депутатства она "обеднела" на 135 тысяч долларов и 1 миллион гривен.

Впрочем, в 2020-м году нардеп израсходовала 236 980 гривен на благотворительность, в том числе на покупку оборудования для детской больницы "Охматдет".

Вместе с тем, на фоне экс-члена фракции "Слуга народа" Артема Дмитрука, который за время войны смог купить два авто с крупной скидкой, Оксана Дмитриева не так уж сильно и выделяется.