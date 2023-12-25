Коштовності та сотні тисяч доларів: що відомо про статки любительки гарного життя "слуги" Оксани Дмитрієвій

За час каденції народний обранець витратила мільйони гривень

Народний депутат України від партії "Слуга народу", заступник голови парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Оксана Дмитрієва неодноразово з’являлася у дорогих прикрасах. Днями вона була помічена в жакеті, як у герцогині Кейт Міддлтон і зі срібними сережками з дорогоцінним камінням від Chanel за десятки тисяч гривень.

"Телеграф" вивчив матеріальний стан любительки коштовностей від "Слуги народу" та її електронні декларації. У цьому з’ясувалися цікаві деталі.

Після закінчення Дніпропетровської медичної академії Оксана Дмитрієва у 22 роки розпочала роботу у стоматклініках Дніпра, потім переїхала до Києва. 2015-го стала директором ТОВ "Статус дент", а пізніше — і одноосібним власником фірми. Також у 2016 році майбутній політик зареєструвала на своє ім’я ФОП.

Судячи з декларації про доходи за 2018-й рік, справи у Оксани Дмитрієвої в бізнесі були дуже непогані — її дохід склав 126 736 гривень зарплати директором ТОВ "Статус дент" і 3 млн 492 тис. припали на дохід від її ФОПу.

Також їй належала колекція коштовностей, що включала жіночі годинники марки Cartier і Jacob&Co, в одному з них (за 11 тисяч доларів) її не раз помічали в сесійній залі ВРУ. Також їй належав куплений 2016-го за 819 тисяч гривень новенький Nissan Qashqai LE.

З нерухомості майбутньому нардепу належали придбана у 2016-му квартира площею 43 кв. м у Михайлівці-Рубежівці Києво-Святошинського району та паркомісце, куплене за 159 тисяч гривень у 2018 році.

Дива стану нардепа

Цікаво, що ціну квартири "слуга" вказала в 149 тисяч гривень, зараз же в мережі можна побачити оголошення про продаж житла аналогічної площі в Михайлівці-Рубежівці приблизно за 1-1,5 млн. грн. Тобто або нардеп отримала свою квартиру з дуже великою знижкою, або з 2016 року нерухомість у цьому районі сильно подорожчала.

При цьому у своїх грошових активах Оксана Дмитрієва в декларації за 2018 рік вказала, ні багато мало, 320 тисяч доларів, 35 000 євро та 1,6 млн грн готівкою. І походження цієї суми не зовсім зрозуміле.

Так, за даними аналітичного сервісу YouControl, дохід ТОВ "Статус дент" у 2015-2016 роках становив близько 3 млн. грн., а в 2017-2018 роках — вже близько 5 млн. грн. Тобто, щоб зібрати 320 тисяч доларів доходу готівкою, Оксана Дмитрієва мала всю виручку від "Статус дент" обміняти на долари, не здійснюючи більше жодних витрат. Хоча не виключено, що як ФОП вона отримувала ще деякі доходи.

Годинник за 11 тисяч доларів

У будь-якому разі після обрання нардепом доходи Оксани Дмитрієвої впали – за 2020 рік як народний депутат вона отримала лише 507 тисяч гривень, тобто її доходи впали у 7 разів. Вона навіть змушена була підробляти в проданому нею раніше "Статус денті", за що отримала прибуток ще 52 634 гривні.

Однак від кохання до хорошого життя політик не відмовилася. Наприклад, 2019-го, до свого обрання нардепом, вона купила Porsche Cayenne, щоправда, лише за 100 тисяч гривень. Хоча йшлося про восьмирічний автомобіль, ціна приблизно в 4000 доларів вражає. Наприклад, сьогодні за 8-річний "Каєн" на сайтах продажу вживаного авто просять від 40 тисяч доларів.

Але значно більшою покупкою є придбання у Києві квартири площею 94 кв.м у липні 2019 року за 5,98 млн грн.

Ймовірно, за любов до розкоші Оксана Дмитрієва поступово розплачується своїми заощадженнями. Наприклад, в останній поданій нею електронній декларації за 2020 рік у неї вже 185 тисяч доларів готівкою, ті самі 35 тисяч євро і 590 тисяч гривень. Тобто за два роки депутатства вона "збідніла" на 135 тисяч доларів та 1 мільйон гривень.

Втім, у 2020 році нардеп витратила 236 980 гривень на благодійність, у тому числі на купівлю обладнання для дитячої лікарні "Охматдит".

Разом з тим, на тлі екс-члена фракції "Слуга народу" Артема Дмитрука, який за час війни зміг купити два авто з великою знижкою, Оксана Дмитрієва не так уже й виділяється.