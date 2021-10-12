Где провести "длинные" выходные на Покров: топ небанальных мест для коротких путешествий по Украине

Туроператоры наперебой зовут украинцев увидеть красоты своей страны

На этой неделе украинцев ждут затяжные выходные с 14 по 17 октября. Их можно провести интересно, отправившись на однодневную экскурсию или же в туристический тур на несколько дней. "Телеграф" узнал, куда в Украине поехать в небольшое путешествие во время праздников.

Украинские туристические операторы уже обо всем позаботились и подготовили разнообразные туры на праздничные выходные. Здесь и великолепная осенняя природа, и места силы, и творчество, и вкусная еда, и экстрим. Предлагаем вам небанальные варианты для отдыха с выездом из Киева.

Экскурсии на 14 октября

Так, туроператор "Дива країни" предлагает в выходной день отправиться в село Коржовый Кут и в заповедник в Легедзино (Черкасская область). Изюминка поездки – долина Николая Чудотворца с древнейшими камнями, которая считается мощным местом силы. Стоимость экскурсии – 680 грн.

Тогда как туроператор Kraina-ua зовет посетить "Буддийские" Черкассы и Тясминский каньон. За 790 грн вас ждет катание на лодках, посещение буддийского храма и прогулка по реликтовому бору.

Тясминский каньон

Или же можно провести праздник в честь Покрова Пресвятой Богородицы в "духовной крепости" Святой Руси и поехать в город Святогорск, где в окружении холмов и реки сохранился древний монастырь и пещеры. Если выезжать из Харькова, то экскурсия будет стоить всего 390 грн.

Компания "ТамТур" в выходной приглашает развлечься на пышной украинской свадьбе и посетить гоголевские места на Полтавщине. А еще у вас есть возможность побывать в единственном в Украине музее пива и самогона. Цена – 1950 грн.

Также туроператор 14 октября, в День защитников и защитниц Украины и День украинского казачества, предлагает вспомнить гетманские времена и побывать в Батурине и Козельце. Там сохранилась деревянная казацкая крепость с каменной сокровищницей и церковью, а еще дом Гетьмана. Стоимость – 650 грн.

Для любителей живописи компания ANGA Travel организовала тур, приуроченный к 120-летию со дня рождения известной украинской художницы Екатерины Билокур. В городе Яготин (Киевская область) вы побываете в картинной галерее, музее "Флигель Тараса Шевченка", Свято-Троицком соборе, а затем отправитесь в дом художницы в Богдановке. Однодневная поездка обойдется в 680 грн.

Если же вас интересует индустриальный туризм, то можно отправиться в автобусный тур по Кривому Рогу. За 790 грн вы посетите железорудный карьер, металлургический комбинат, увидите сбор коллекции минералов и панораму индустриального города.

Карьер Южного горно-обогатительного комбината

Или же насладитесь в праздничный выходной природой. За 640 грн можно побывать на экскурсии в "парковом трио", посетив Радомышль, где находится необычный замок-музей, Коростышев и "Добропарк".

Тем, кто предпочитает более острые ощущения, 14 октября можно вместе с компанией Go2Chernobyl увидеть Чернобыльскую зону отчуждения. Организаторы обещают осмотр топ-25 локаций Чернобыля. Радиологический контроль обеспечат. Стоимость однодневного тура – 1142 грн.

Туры на несколько дней

Так как выходных будет четыре, то есть возможность совершить небольшое путешествие и поехать в туристический тур на 2-4 дня.

Например, можно провести выходные в украинском Париже – так называют Черновцы. Там, к слову, расположен знаменитый Черновицкий университет, который является объектом ЮНЕСКО. Тур от Kraina-ua стоит 1290 грн.

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича

Кроме того, туроператор предлагает отправиться в двухдневную экскурсию по топ-локациям Волыни — замок Любарта, Дубенский замок и Таракановский форт. А еще вы сможете пройтись по известному тоннелю любви. За поездку придется выложить от 2350 грн.

Еще одна топовая туристическая точка Украины – остров Хортица. Пожалуй, самое подходящее место для празднования Дня украинского казачества. За три дня вы сможете также посетить города-гиганты Днепр и Запорожье. Стоимость тура стартует от 3200 грн.

Экскурсия на Хортицу

Если вы хотите наполниться энергией, то вам понравится вариант трехдневного арт-ретрита в место силы – Бушу (Винницкая область) от компании "Дива країни" за 3600 грн. Вас ждет уникальный скальный храм, медитации и масса творческих мастер-классов.

Туроператор "ТамТур" в праздничный уик-енд предлагает насыщенную поездку в Каменец-Подольский. Кроме впечатляющей Каменецкой крепости в программу включено посещение Хотинского замка, живописной Бакоты с пещерным монастырём и крепости в Меджибоже. Трехдневное путешествие обойдется в 2990 грн.

Каменец-Подольский замок

Для тех, кто хочет насладиться украинской природой, но и погулять по новому городу, подойдет трехдневный уикенд-тур от компании "Навигатор Украина" за 3950 грн. Вы посетите Винницу и узнаете изюминку города – светомузыкальный фонтан. А еще побываете в Софиевском дендропарке в Умани и неприступной крепости Меджибож.

Осенний Софиевский дендропарк

Тем, кто мечтает обследовать Чернобыль, одного дня может не хватить. Вам может подойти двухдневный тур от Go2Chernobyl за 3690 грн. Хватит смелости переночевать в Зоне отчуждения? Туроператор обещает раскрыть тайны Чернобыля, показать покинутый город Припять, село Копачи и секретные объекты.

Туры на Закарпатье

Карпаты – популярнейшее направление туризма в Украине в любое время года. А осенние карпатские пейзажи просто поражают многообразием красок! Сразу несколько национальных операторов зовут увидеть Карпаты в предстоящие выходные.

Так, Kraina-ua предлагает за два дня совершить восхождение на Говерлу, с экстримом проехаться по горным тропам, а после отведать гуцульский ужин и отдохнуть в сауне. Все это удовольствие будет стоить как минимум 2150 грн.

Туроператор "Дива країни" приглашает отправиться в четырехдневный тур в Карпаты за 4800 грн. В программе: походы в горы, сбор грибов, посещение мест силы и дегустация местных вкусностей.

Осенний карпатский пейзаж

Компания "ТамТур" в свою поездку включила также посещение Косино, Синевирского озера, Пилипца и села Иза, а еще вы увидите водопад Шипот и ферму оленей. Стоимость тура – 3650 грн.

Оператор ANGA Travel предлагает сделать акцент на гастрономии Закарпатского региона. Вас ждет дегустация вин, проживание с венгерским колоритом и купание в термальных водах. Кроме того, можно посетить замок Паланок в Мукачево, Ужгород и буйволиную ферму. Цена тура стартует от 2950 грн.

Турфирма "Отдых на все сто" в трехдневном путешествии по Карпатам предлагает помимо покорения Говерлы отправиться на велосипедную прогулку, посмотреть колоритные музеи и старинные виадуки в Ворохте. Стоимость тура – от 3390 грн.

Виадук в Ворохте

А если хотите кроме Карпат посмотреть еще и Львов – то вам подойдет вариант четырехдневного тура от оператора Ukrainian tour стоимостью от 2880 грн.

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Отметим, что если у вас есть машина, то вы можете отправиться по описанным выше маршрутам самостоятельно и не зависеть от экскурсионной группы.

Напомним, вскоре межрегиональные путешествия будут невозможны без наличия у водителей и пассажиров определенных документов. Узнайте, какие ограничения на поездки и когда вводятся в Украине.