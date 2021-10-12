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Где провести "длинные" выходные на Покров: топ небанальных мест для коротких путешествий по Украине

Автор
Таисия Ерохина
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Грядущие выходные - прекрасная возможность для путешествия по Украине Новость обновлена 12 октября 2021, 16:37
Грядущие выходные - прекрасная возможность для путешествия по Украине

Туроператоры наперебой зовут украинцев увидеть красоты своей страны

На этой неделе украинцев ждут затяжные выходные с 14 по 17 октября. Их можно провести интересно, отправившись на однодневную экскурсию или же в туристический тур на несколько дней. "Телеграф" узнал, куда в Украине поехать в небольшое путешествие во время праздников.

Украинские туристические операторы уже обо всем позаботились и подготовили разнообразные туры на праздничные выходные. Здесь и великолепная осенняя природа, и места силы, и творчество, и вкусная еда, и экстрим. Предлагаем вам небанальные варианты для отдыха с выездом из Киева.

Экскурсии на 14 октября

Так, туроператор "Дива країни" предлагает в выходной день отправиться в село Коржовый Кут и в заповедник в Легедзино (Черкасская область). Изюминка поездки – долина Николая Чудотворца с древнейшими камнями, которая считается мощным местом силы. Стоимость экскурсии – 680 грн.

Тогда как туроператор Kraina-ua зовет посетить "Буддийские" Черкассы и Тясминский каньон. За 790 грн вас ждет катание на лодках, посещение буддийского храма и прогулка по реликтовому бору. 

Тясминский каньон
Тясминский каньон

Или же можно провести праздник в честь Покрова Пресвятой Богородицы в "духовной крепости" Святой Руси и поехать в город Святогорск, где в окружении холмов и реки сохранился древний монастырь и пещеры. Если выезжать из Харькова, то экскурсия будет стоить всего 390 грн.

Компания "ТамТур" в выходной приглашает развлечься на пышной украинской свадьбе и посетить гоголевские места на Полтавщине. А еще у вас есть возможность побывать в единственном в Украине музее пива и самогона. Цена – 1950 грн. 

Также туроператор 14 октября, в День защитников и защитниц Украины и День украинского казачества, предлагает вспомнить гетманские времена и побывать в Батурине и Козельце. Там сохранилась деревянная казацкая крепость с каменной сокровищницей и церковью, а еще дом Гетьмана. Стоимость – 650 грн.

Для любителей живописи компания ANGA Travel организовала тур, приуроченный к 120-летию со дня рождения известной украинской художницы Екатерины Билокур. В городе Яготин (Киевская область) вы побываете в картинной галерее, музее "Флигель Тараса Шевченка", Свято-Троицком соборе, а затем отправитесь в дом художницы в Богдановке. Однодневная поездка обойдется в 680 грн. 

Если же вас интересует индустриальный туризм, то можно отправиться в автобусный тур по Кривому Рогу. За 790 грн вы посетите железорудный карьер, металлургический комбинат, увидите сбор коллекции минералов и панораму индустриального города.

Карьер Южного горно-обогатительного комбината
Карьер Южного горно-обогатительного комбината

Или же насладитесь в праздничный выходной природой. За 640 грн можно побывать на экскурсии в "парковом трио", посетив Радомышль, где находится необычный замок-музей, Коростышев и "Добропарк".

Замок-музей "Радомысль"
Замок-музей "Радомысль"

Тем, кто предпочитает более острые ощущения, 14 октября можно вместе с компанией Go2Chernobyl увидеть Чернобыльскую зону отчуждения. Организаторы обещают осмотр топ-25 локаций Чернобыля. Радиологический контроль обеспечат. Стоимость однодневного тура – 1142 грн. 

Туры на несколько дней

Так как выходных будет четыре, то есть возможность совершить небольшое путешествие и поехать в туристический тур на 2-4 дня.

Например, можно провести выходные в украинском Париже – так называют Черновцы. Там, к слову, расположен знаменитый Черновицкий университет, который является объектом ЮНЕСКО. Тур от Kraina-ua стоит 1290 грн.

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича
Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича

Кроме того, туроператор предлагает отправиться в двухдневную экскурсию по топ-локациям Волыни — замок Любарта, Дубенский замок и Таракановский форт. А еще вы сможете пройтись по известному тоннелю любви. За поездку придется выложить от 2350 грн. 

Еще одна топовая туристическая точка Украины – остров Хортица. Пожалуй, самое подходящее место для празднования Дня украинского казачества. За три дня вы сможете также посетить города-гиганты Днепр и Запорожье. Стоимость тура стартует от 3200 грн.

Экскурсия на Хортицу
Экскурсия на Хортицу

Если вы хотите наполниться энергией, то вам понравится вариант трехдневного арт-ретрита в место силы – Бушу (Винницкая область) от компании "Дива країни" за 3600 грн. Вас ждет уникальный скальный храм, медитации и масса творческих мастер-классов.

Туроператор "ТамТур" в праздничный уик-енд предлагает насыщенную поездку в Каменец-Подольский. Кроме впечатляющей Каменецкой крепости в программу включено посещение Хотинского замка, живописной Бакоты с пещерным монастырём и крепости в Меджибоже. Трехдневное путешествие обойдется в 2990 грн. 

Каменец-Подольский замок
Каменец-Подольский замок

Для тех, кто хочет насладиться украинской природой, но и погулять по новому городу, подойдет трехдневный уикенд-тур от компании "Навигатор Украина" за 3950 грн. Вы посетите Винницу и узнаете изюминку города – светомузыкальный фонтан. А еще побываете в Софиевском дендропарке в Умани и неприступной крепости Меджибож.

Осенний Софиевский дендропарк
Осенний Софиевский дендропарк

Тем, кто мечтает обследовать Чернобыль, одного дня может не хватить. Вам может подойти двухдневный тур от Go2Chernobyl за 3690 грн. Хватит смелости переночевать в Зоне отчуждения? Туроператор обещает раскрыть тайны Чернобыля, показать покинутый город Припять, село Копачи и секретные объекты.

Туры на Закарпатье

Карпаты – популярнейшее направление туризма в Украине в любое время года. А осенние карпатские пейзажи просто поражают многообразием красок! Сразу несколько национальных операторов зовут увидеть Карпаты в предстоящие выходные.

Так, Kraina-ua предлагает за два дня совершить восхождение на Говерлу, с экстримом проехаться по горным тропам, а после отведать гуцульский ужин и отдохнуть в сауне. Все это удовольствие будет стоить как минимум 2150 грн.

Туроператор "Дива країни" приглашает отправиться в четырехдневный тур в Карпаты за 4800 грн. В программе: походы в горы, сбор грибов, посещение мест силы и дегустация местных вкусностей. 

Осенний карпатский пейзаж
Осенний карпатский пейзаж

Компания "ТамТур" в свою поездку включила также посещение Косино, Синевирского озера, Пилипца и села Иза, а еще вы увидите водопад Шипот и ферму оленей. Стоимость тура – 3650 грн.

Оператор ANGA Travel предлагает сделать акцент на гастрономии Закарпатского региона. Вас ждет дегустация вин, проживание с венгерским колоритом и купание в термальных водах. Кроме того, можно посетить замок Паланок в Мукачево, Ужгород и буйволиную ферму. Цена тура стартует от 2950 грн. 

Турфирма "Отдых на все сто" в трехдневном путешествии по Карпатам предлагает помимо покорения Говерлы отправиться на велосипедную прогулку, посмотреть колоритные музеи и старинные виадуки в Ворохте. Стоимость тура – от 3390 грн.

Виадук в Ворохте
Виадук в Ворохте

А если хотите кроме Карпат посмотреть еще и Львов – то вам подойдет вариант четырехдневного тура от оператора Ukrainian tour стоимостью от 2880 грн.

Отметим, что если у вас есть машина, то вы можете отправиться по описанным выше маршрутам самостоятельно и не зависеть от экскурсионной группы.

Напомним, вскоре межрегиональные путешествия будут невозможны без наличия у водителей и пассажиров определенных документов. Узнайте, какие ограничения на поездки и когда вводятся в Украине.

Теги:
#Украина #Путешествия #Туризм #Туры #Необычные экскурсии #Покров Пресвятой Богородицы #День казачества #День защитников и защитниц Украины
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