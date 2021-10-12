Де провести "довгі" вихідні на Покров: топ небанальних місць для коротких подорожей Україною

Туроператори навперебій кличуть українців побачити красу своєї країни

На цьому тижні на українців чекають затяжні вихідні з 14 по 17 жовтня. Їх можна провести цікаво, відправившись на одноденну екскурсію або ж в туристичний тур на кілька днів. "Телеграф" дізнався, куди в Україні поїхати в невелику подорож під час свят.

Українські туристичні оператори вже про все подбали і підготували різноманітні тури на святкові вихідні. Тут і чудова осіння природа, і місця сили, і творчість, і смачна їжа, і екстрим. Пропонуємо вам небанальні варіанти для відпочинку з виїздом із Києва.

Екскурсії на 14 жовтня

Так, туроператор "Дива країни" пропонує в вихідний день відправитися в село Коржовий Кут і в заповідник у Легедзиному (Черкаська область). Родзинка поїздки — долина Миколи Чудотворця зі старовинним камінням, яка вважається потужним місцем сили. Вартість екскурсії — 680 грн.

Тоді як туроператор Kraina-ua кличе відвідати "Буддійські" Черкаси і Тясминський каньйон. За 790 грн вас чекає катання на човнах, відвідування буддійського храму і прогулянка реліктовим лісом.

Тясминський каньйон

Або ж можна провести свято на честь Покрови Пресвятої Богородиці в "духовній кріпості" Святої Русі та поїхати в місто Святогірськ, де в оточенні пагорбів і річки зберігся древній монастир і печери. Якщо виїжджати з Харкова, то екскурсія коштуватиме всього 390 грн.

Компанія "ТамТур" у вихідний запрошує розважитися на пишному українському весіллі та відвідати гоголівські місця на Полтавщині. А ще у вас є можливість побувати в єдиному в Україні музеї пива і самогону. Ціна — 1950 грн.

Також туроператор 14 жовтня, в День захисників і захисниць України і День українського козацтва, пропонує згадати гетьманські часи і побувати в Батурині та Козельці. Там зберіглася дерев’яна козацька фортеця з кам’яною скарбницею і церквою, а ще будинок Гетьмана. Вартість — 650 грн.

Для любителів живопису компанія ANGA Travel організувала тур, приурочений до 120-річчя від дня народження відомої української художниці Катерини Білокур. У місті Яготин (Київська область) ви побуваєте в картинній галереї, музеї "Флігель Тараса Шевченка", Свято-Троїцькому соборі, а потім підете в будинок художниці в Богданівці. Одноденна поїздка обійдеться в 680 грн.

Якщо ж вас цікавить індустріальний туризм, то можна відправитися в автобусний тур в Кривий Ріг. За 790 грн ви відвідаєте залізорудний кар’єр, металургійний комбінат, побачите збір колекції мінералів і панораму індустріального міста.

Кар’єр Південного гірничо-збагачувального комбінату

Або ж насолодіться в святковий вихідний природою. За 640 грн можна побувати на екскурсії в "парковому тріо", відвідавши Радомишль, де знаходиться незвичайний замок-музей, Коростишів і "Добропарк".

Тим, хто віддає перевагу більш гострим відчуттям, 14 жовтня можна разом з компанією Go2Chernobyl побачити Чорнобильську зону відчуження. Організатори обіцяють огляд топ-25 локацій Чорнобиля. Радіологічний контроль забезпечать. Вартість одноденного туру — 1142 грн.

Тури на кілька днів

Позаяк вихідних буде чотири, то є можливість зробити невелику подорож і поїхати в туристичний тур на 2-4 дні.

Наприклад, можна провести вихідні в українському Парижі — так називають Чернівці. Там, до речі, розташований знаменитий Чернівецький університет, який є об’єктом ЮНЕСКО. Тур від Kraina-ua вартує 1290 грн.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Крім того, туроператор пропонує відправитися в дводенну екскурсію по топ-локаціях Волині — замок Любарта, Дубенський замок і Тараканівський форт. А ще ви зможете пройтися відомим тунелем кохання. За поїздку доведеться викласти від 2350 грн.

Ще одна топова туристична точка України — острів Хортиця. Мабуть, найкраще місце для святкування Дня українського козацтва. За три дні ви зможете також відвідати міста-гіганти Дніпро і Запоріжжя. Вартість туру стартує від 3200 грн.

Екскурсія на Хортицю

Якщо ви хочете наповнитися енергією, то вам сподобається варіант триденного арт-ретріту в місце сили — Бушу (Вінницька область) від компанії "Дива країни" за 3600 грн. Вас чекає унікальний скельний храм, медитації і маса творчих майстер-класів.

Туроператор "ТамТур" в святковий уїк-енд пропонує насичену поїздку в Кам’янець-Подільський. Крім вражаючої Кам’янецької фортеці в програму включено відвідування Хотинського замку, мальовничої Бакоти з печерним монастирем і фортеці в Меджибожі. Триденна подорож обійдеться в 2990 грн.

Кам’янець-Подільський замок

Для тих, хто хоче насолодитися українською природою, а ще й погуляти новим містом, підійде триденний уїк-енд-тур від компанії "Навігатор Україна" за 3950 грн. Ви відвідаєте Вінницю і дізнаєтеся родзинку міста — світломузичний фонтан. А ще побуваєте в Софіївському дендропарку в Умані та неприступній фортеці Меджибіж.

Осінній Софіївський дендропарк

Тим, хто мріє обстежити Чорнобиль, одного дня може не вистачити. Вам може підійти дводенний тур від Go2Chernobyl за 3690 грн. Вистачить сміливості переночувати в Зоні відчуження? Туроператор обіцяє розкрити таємниці Чорнобиля, показати покинуте місто Прип’ять, село Копачі та секретні об’єкти.

Тури на Закарпаття

Карпати — популярний напрямок туризму в Україні в будь-який час року. А осінні карпатські пейзажі просто вражають різноманіттям барв! Відразу кілька національних операторів кличуть побачити Карпати в майбутні вихідні.

Так, Kraina-ua пропонує за два дні здійснити сходження на Говерлу, з екстримом проїхатися по гірських стежках, а після покуштувати гуцульську вечерю і відпочити в сауні. Все це задоволення буде коштувати як мінімум 2150 грн.

Туроператор "Дива країни" запрошує відправитися в чотириденний тур у Карпати за 4800 грн. У програмі: походи в гори, збір грибів, відвідування місць сили і дегустація місцевих смаколиків.

Осінній карпатський краєвид

Компанія "ТамТур" в свою поїздку включила також відвідування Косино, Синевирського озера, Пилипця і села Іза, а ще ви побачите водоспад Шипіт і ферму оленів. Вартість туру — 3650 грн.

Оператор ANGA Travel пропонує зробити акцент на гастрономії Закарпатського регіону. Вас чекає дегустація вин, проживання з угорським колоритом і купання в термальних водах. Крім того, можна відвідати замок Паланок в Мукачеві, Ужгород та буйволячу ферму. Ціна туру стартує від 2950 грн.

Турфірма "Відпочинок на всі сто" в триденній подорожі по Карпатах пропонує, крім підкорення Говерли, відправитися на велосипедну прогулянку, подивитися колоритні музеї і старовинні віадуки у Ворохті. Вартість туру — від 3390 грн.

Віадук у Ворохті

А якщо хочете крім Карпат подивитися ще й Львів — то вам підійде варіант чотириденного туру від оператора Ukrainian tour вартістю від 2880 грн.

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Відзначимо, що якщо у вас є машина, то ви можете відправитися за описаними вище маршрутами самостійно і не залежати від екскурсійної групи.

Нагадаємо, незабаром міжрегіональні подорожі будуть неможливі без наявності у водіїв і пасажирів певних документів. Дізнайтеся, які обмеження на поїздки і коли вводяться в Україні.