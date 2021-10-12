Де провести "довгі" вихідні на Покров: топ небанальних місць для коротких подорожей Україною
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Туроператори навперебій кличуть українців побачити красу своєї країни
На цьому тижні на українців чекають затяжні вихідні з 14 по 17 жовтня. Їх можна провести цікаво, відправившись на одноденну екскурсію або ж в туристичний тур на кілька днів. "Телеграф" дізнався, куди в Україні поїхати в невелику подорож під час свят.
Українські туристичні оператори вже про все подбали і підготували різноманітні тури на святкові вихідні. Тут і чудова осіння природа, і місця сили, і творчість, і смачна їжа, і екстрим. Пропонуємо вам небанальні варіанти для відпочинку з виїздом із Києва.
Екскурсії на 14 жовтня
Так, туроператор "Дива країни" пропонує в вихідний день відправитися в село Коржовий Кут і в заповідник у Легедзиному (Черкаська область). Родзинка поїздки — долина Миколи Чудотворця зі старовинним камінням, яка вважається потужним місцем сили. Вартість екскурсії — 680 грн.
Тоді як туроператор Kraina-ua кличе відвідати "Буддійські" Черкаси і Тясминський каньйон. За 790 грн вас чекає катання на човнах, відвідування буддійського храму і прогулянка реліктовим лісом.
Або ж можна провести свято на честь Покрови Пресвятої Богородиці в "духовній кріпості" Святої Русі та поїхати в місто Святогірськ, де в оточенні пагорбів і річки зберігся древній монастир і печери. Якщо виїжджати з Харкова, то екскурсія коштуватиме всього 390 грн.
Компанія "ТамТур" у вихідний запрошує розважитися на пишному українському весіллі та відвідати гоголівські місця на Полтавщині. А ще у вас є можливість побувати в єдиному в Україні музеї пива і самогону. Ціна — 1950 грн.
Також туроператор 14 жовтня, в День захисників і захисниць України і День українського козацтва, пропонує згадати гетьманські часи і побувати в Батурині та Козельці. Там зберіглася дерев’яна козацька фортеця з кам’яною скарбницею і церквою, а ще будинок Гетьмана. Вартість — 650 грн.
Для любителів живопису компанія ANGA Travel організувала тур, приурочений до 120-річчя від дня народження відомої української художниці Катерини Білокур. У місті Яготин (Київська область) ви побуваєте в картинній галереї, музеї "Флігель Тараса Шевченка", Свято-Троїцькому соборі, а потім підете в будинок художниці в Богданівці. Одноденна поїздка обійдеться в 680 грн.
Якщо ж вас цікавить індустріальний туризм, то можна відправитися в автобусний тур в Кривий Ріг. За 790 грн ви відвідаєте залізорудний кар’єр, металургійний комбінат, побачите збір колекції мінералів і панораму індустріального міста.
Або ж насолодіться в святковий вихідний природою. За 640 грн можна побувати на екскурсії в "парковому тріо", відвідавши Радомишль, де знаходиться незвичайний замок-музей, Коростишів і "Добропарк".
Тим, хто віддає перевагу більш гострим відчуттям, 14 жовтня можна разом з компанією Go2Chernobyl побачити Чорнобильську зону відчуження. Організатори обіцяють огляд топ-25 локацій Чорнобиля. Радіологічний контроль забезпечать. Вартість одноденного туру — 1142 грн.
Тури на кілька днів
Позаяк вихідних буде чотири, то є можливість зробити невелику подорож і поїхати в туристичний тур на 2-4 дні.
Наприклад, можна провести вихідні в українському Парижі — так називають Чернівці. Там, до речі, розташований знаменитий Чернівецький університет, який є об’єктом ЮНЕСКО. Тур від Kraina-ua вартує 1290 грн.
Крім того, туроператор пропонує відправитися в дводенну екскурсію по топ-локаціях Волині — замок Любарта, Дубенський замок і Тараканівський форт. А ще ви зможете пройтися відомим тунелем кохання. За поїздку доведеться викласти від 2350 грн.
Ще одна топова туристична точка України — острів Хортиця. Мабуть, найкраще місце для святкування Дня українського козацтва. За три дні ви зможете також відвідати міста-гіганти Дніпро і Запоріжжя. Вартість туру стартує від 3200 грн.
Якщо ви хочете наповнитися енергією, то вам сподобається варіант триденного арт-ретріту в місце сили — Бушу (Вінницька область) від компанії "Дива країни" за 3600 грн. Вас чекає унікальний скельний храм, медитації і маса творчих майстер-класів.
Туроператор "ТамТур" в святковий уїк-енд пропонує насичену поїздку в Кам’янець-Подільський. Крім вражаючої Кам’янецької фортеці в програму включено відвідування Хотинського замку, мальовничої Бакоти з печерним монастирем і фортеці в Меджибожі. Триденна подорож обійдеться в 2990 грн.
Для тих, хто хоче насолодитися українською природою, а ще й погуляти новим містом, підійде триденний уїк-енд-тур від компанії "Навігатор Україна" за 3950 грн. Ви відвідаєте Вінницю і дізнаєтеся родзинку міста — світломузичний фонтан. А ще побуваєте в Софіївському дендропарку в Умані та неприступній фортеці Меджибіж.
Тим, хто мріє обстежити Чорнобиль, одного дня може не вистачити. Вам може підійти дводенний тур від Go2Chernobyl за 3690 грн. Вистачить сміливості переночувати в Зоні відчуження? Туроператор обіцяє розкрити таємниці Чорнобиля, показати покинуте місто Прип’ять, село Копачі та секретні об’єкти.
Тури на Закарпаття
Карпати — популярний напрямок туризму в Україні в будь-який час року. А осінні карпатські пейзажі просто вражають різноманіттям барв! Відразу кілька національних операторів кличуть побачити Карпати в майбутні вихідні.
Так, Kraina-ua пропонує за два дні здійснити сходження на Говерлу, з екстримом проїхатися по гірських стежках, а після покуштувати гуцульську вечерю і відпочити в сауні. Все це задоволення буде коштувати як мінімум 2150 грн.
Туроператор "Дива країни" запрошує відправитися в чотириденний тур у Карпати за 4800 грн. У програмі: походи в гори, збір грибів, відвідування місць сили і дегустація місцевих смаколиків.
Компанія "ТамТур" в свою поїздку включила також відвідування Косино, Синевирського озера, Пилипця і села Іза, а ще ви побачите водоспад Шипіт і ферму оленів. Вартість туру — 3650 грн.
Оператор ANGA Travel пропонує зробити акцент на гастрономії Закарпатського регіону. Вас чекає дегустація вин, проживання з угорським колоритом і купання в термальних водах. Крім того, можна відвідати замок Паланок в Мукачеві, Ужгород та буйволячу ферму. Ціна туру стартує від 2950 грн.
Турфірма "Відпочинок на всі сто" в триденній подорожі по Карпатах пропонує, крім підкорення Говерли, відправитися на велосипедну прогулянку, подивитися колоритні музеї і старовинні віадуки у Ворохті. Вартість туру — від 3390 грн.
А якщо хочете крім Карпат подивитися ще й Львів — то вам підійде варіант чотириденного туру від оператора Ukrainian tour вартістю від 2880 грн.
Відзначимо, що якщо у вас є машина, то ви можете відправитися за описаними вище маршрутами самостійно і не залежати від екскурсійної групи.
Нагадаємо, незабаром міжрегіональні подорожі будуть неможливі без наявності у водіїв і пасажирів певних документів. Дізнайтеся, які обмеження на поїздки і коли вводяться в Україні.
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