Создаем "Новогоднее настроение": простой рецепт праздничного салата
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Этот вариант салат проверенный не одним праздником и гостям он очень нравится
Нарядные салаты на новогоднем столе — всегда прекрасный выбор, который радует не только глаз, но и желудок. "Телеграф" уже делился рецептами салатов "Елочка" и "Рождественский венок", а теперь предлагаем создать "Новогоднее настроение".
Готовится этот салат легко, а в его состав входит замечательное сочетание продуктов — курица и ананасы.
Рецептом "Новогоднего настроения" поделился портал "Кулинарный эдем".
Как приготовить салат "Новогоднее настроение" с курицей и ананасами
Ингредиенты
- Куриное филе (грудка) — 1 шт
- Сыр твердый — 50 г
- Консервированная кукуруза — 100 г
- Ананас консервированный кольцами — 5 шт
- Орехи грецкие — 50 г
- Майонез — 3 ст. л.
Приготовление
- Филе отварить, остудить и порезать на небольшие кусочки.
- В миске смешать курицу, кукурузу и мясо. Добавить туда тертый сыр, и ананас, нарезанный кубиками. Оставьте одно колечко для украшения.
- Заправьте все ингредиенты майонезом и хорошо перемешайте.
- Выложите салат в красивую посудину, посыпьте грецкими орешками и украсьте колечком ананаса.
Ранее "Телеграф" сообщал, что покровителем 2022 года будет Черный Тигр и чтобы его задобрить обязательно нужно приготовить яркие бутерброды "Тигрята" и салат "Тигренок".
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