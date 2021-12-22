Создаем "Новогоднее настроение": простой рецепт праздничного салата

Этот вариант салат проверенный не одним праздником и гостям он очень нравится

Нарядные салаты на новогоднем столе — всегда прекрасный выбор, который радует не только глаз, но и желудок. "Телеграф" уже делился рецептами салатов "Елочка" и "Рождественский венок", а теперь предлагаем создать "Новогоднее настроение".

Готовится этот салат легко, а в его состав входит замечательное сочетание продуктов — курица и ананасы.

Рецептом "Новогоднего настроения" поделился портал "Кулинарный эдем".

Как приготовить салат "Новогоднее настроение" с курицей и ананасами

Ингредиенты

Куриное филе (грудка) — 1 шт

Сыр твердый — 50 г

Консервированная кукуруза — 100 г

Ананас консервированный кольцами — 5 шт

Орехи грецкие — 50 г

Майонез — 3 ст. л.

Приготовление

Филе отварить, остудить и порезать на небольшие кусочки. В миске смешать курицу, кукурузу и мясо. Добавить туда тертый сыр, и ананас, нарезанный кубиками. Оставьте одно колечко для украшения. Заправьте все ингредиенты майонезом и хорошо перемешайте. Выложите салат в красивую посудину, посыпьте грецкими орешками и украсьте колечком ананаса.

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