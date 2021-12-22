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Создаем "Новогоднее настроение": простой рецепт праздничного салата

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Салат с ананасами и курицей - беспроигрышный вариант на Новый год
Салат с ананасами и курицей - беспроигрышный вариант на Новый год

Этот вариант салат проверенный не одним праздником и гостям он очень нравится

Нарядные салаты на новогоднем столе — всегда прекрасный выбор, который радует не только глаз, но и желудок. "Телеграф" уже делился рецептами салатов "Елочка" и "Рождественский венок", а теперь предлагаем создать "Новогоднее настроение".

Готовится этот салат легко, а в его состав входит замечательное сочетание продуктов — курица и ананасы.

Рецептом "Новогоднего настроения" поделился портал "Кулинарный эдем".

Как приготовить салат "Новогоднее настроение" с курицей и ананасами

Ингредиенты

  • Куриное филе (грудка) — 1 шт
  • Сыр твердый — 50 г
  • Консервированная кукуруза — 100 г
  • Ананас консервированный кольцами — 5 шт
  • Орехи грецкие — 50 г
  • Майонез — 3 ст. л.

Приготовление

  1. Филе отварить, остудить и порезать на небольшие кусочки. 
  2. В миске смешать курицу, кукурузу и мясо. Добавить туда тертый сыр, и ананас, нарезанный кубиками. Оставьте одно колечко для украшения.
  3. Заправьте все ингредиенты майонезом и хорошо перемешайте.
  4. Выложите салат в красивую посудину, посыпьте грецкими орешками и украсьте колечком ананаса.

Ранее "Телеграф" сообщал, что покровителем 2022 года будет Черный Тигр и чтобы его задобрить обязательно нужно приготовить яркие бутерброды "Тигрята" и салат "Тигренок".

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#Рецепт #Меню #Рецепты #Салат #Новый год
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