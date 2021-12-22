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Створюємо "Новорічний настрій": простий рецепт святкового салату

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Салат з ананасами та куркою — безпрограшний варіант на Новий рік
Салат з ананасами та куркою — безпрограшний варіант на Новий рік

Цей варіант салату перевірений не одним святом та гостям він дуже подобається

Святкові салати на новорічному столі — завжди прекрасний вибір, який тішить не тільки око, а й шлунок. "Телеграф" вже ділився рецептами салатів "Ялинка" та "Різдвяний вінок", а тепер пропонуємо створити "Новорічний настрій".

Готується цей салат легко, а до його складу входить чудове поєднання продуктів — курка та ананаси.

Рецептом "Новорічного настрою" поділився портал "Кулінарний едем".

Як приготувати салат "Новорічний настрій" з куркою та ананасами

Інгредієнти

  • Куряче філе (грудка) — 1 шт
  • Сир твердий — 50 г
  • Консервована кукурудза — 100 г
  • Ананас консервований кільцями — 5 шт.
  • Горіхи грецькі — 50 г
  • Майонез – 3 ст. л.

Приготування

  1. Філе відварити, остудити та порізати на невеликі шматочки.
  2. У мисці змішати курку, кукурудзу та м’ясо. Додати туди тертий сир і ананас, нарізаний кубиками. Залиште одне колечко для прикраси.
  3. Заправте всі інгредієнти майонезом та добре перемішайте.
  4. Викладіть салат у гарний посуд, посипте грецькими горішками й прикрасьте кільцем ананаса.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що покровителем 2022 року буде Чорний Тигр і щоб його задобрити обов’язково потрібно приготувати яскраві бутерброди "Тигрята" та салат "Тигреня".

Теги:
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