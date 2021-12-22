Створюємо "Новорічний настрій": простий рецепт святкового салату
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Цей варіант салату перевірений не одним святом та гостям він дуже подобається
Святкові салати на новорічному столі — завжди прекрасний вибір, який тішить не тільки око, а й шлунок. "Телеграф" вже ділився рецептами салатів "Ялинка" та "Різдвяний вінок", а тепер пропонуємо створити "Новорічний настрій".
Готується цей салат легко, а до його складу входить чудове поєднання продуктів — курка та ананаси.
Рецептом "Новорічного настрою" поділився портал "Кулінарний едем".
Як приготувати салат "Новорічний настрій" з куркою та ананасами
Інгредієнти
- Куряче філе (грудка) — 1 шт
- Сир твердий — 50 г
- Консервована кукурудза — 100 г
- Ананас консервований кільцями — 5 шт.
- Горіхи грецькі — 50 г
- Майонез – 3 ст. л.
Приготування
- Філе відварити, остудити та порізати на невеликі шматочки.
- У мисці змішати курку, кукурудзу та м’ясо. Додати туди тертий сир і ананас, нарізаний кубиками. Залиште одне колечко для прикраси.
- Заправте всі інгредієнти майонезом та добре перемішайте.
- Викладіть салат у гарний посуд, посипте грецькими горішками й прикрасьте кільцем ананаса.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що покровителем 2022 року буде Чорний Тигр і щоб його задобрити обов’язково потрібно приготувати яскраві бутерброди "Тигрята" та салат "Тигреня".
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