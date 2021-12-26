Можно есть губами: легкий рецепт утиных ножек от Ольги Мартыновской

Победительница третьего сезона "МастерШеф" поделилась рецептом нежнейшего новогоднего блюда

На любом праздничном столе обязательно присутствуют вкусные мясные блюда. Это может быть буженина из свинины, холодец с телятиной и курицей или фаршированная утка с фруктами.

Разумеется, в каждой семье есть свои традиции и особенности приготовления мяса. Например, победительница третьего сезона проекта "МастерШеф", украинский кулинар Ольга Мартыновская говорит, что не может представить новогодние и рождественские праздники без своего любимого блюда — нежных утиных ножек с айвой и имбирем. Рецептом блюда кулинарный эксперт поделилась в Инстаграме.

"Мясо можно будет "есть устами", как говорят у нас на кухне", — отметила Мартыновская.

Как приготовить утиные ножки с айвой и имбирем

Ингредиенты:

2 утиные ножки

2 айвы

30 г меда

0,5 см свежего имбиря

100 г лука шалот

5 зубчиков чеснока

50-80 мл белого сухого вина

1/2 лимона

чабрец

шалфей

соль, перец

Способ приготовления:

Берем кастрюлю с толстым дном, высокой теплопроводностью. Сначала обжариваем ножки с двух сторон на растительном масле. Добавляем лук шалот, чеснок и ароматные травы. Деглазируем (так готовится соус из густой темной массы, которая образуется в кастрюле после обжаривания мяса на масле) белым вином и оставляем на 5 минут, чтобы алкоголь испарился. Не забываем про соль и перец. Накрываем крышкой и тушим 30 минут. Нарезаем айву на небольшие частицы и слегка поливаем лимонным соком. Добавляем к ножкам и тушим еще 15-20 минут под крышкой на среднем огне на протяжении 45 минут.

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