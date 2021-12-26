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Можно есть губами: легкий рецепт утиных ножек от Ольги Мартыновской

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Утиные ножки с айвой и имбирем - Новость обновлена 26 декабря 2021, 21:26
Утиные ножки с айвой и имбирем -

Победительница третьего сезона "МастерШеф" поделилась рецептом нежнейшего новогоднего блюда

На любом праздничном столе обязательно присутствуют вкусные мясные блюда. Это может быть буженина из свинины, холодец с телятиной и курицей или фаршированная утка с фруктами.

Разумеется, в каждой семье есть свои традиции и особенности приготовления мяса. Например, победительница третьего сезона проекта "МастерШеф", украинский кулинар Ольга Мартыновская говорит, что не может представить новогодние и рождественские праздники без своего любимого блюда — нежных утиных ножек с айвой и имбирем. Рецептом блюда кулинарный эксперт поделилась в Инстаграме.

"Мясо можно будет "есть устами", как говорят у нас на кухне", — отметила Мартыновская.

Как приготовить утиные ножки с айвой и имбирем

Ингредиенты:

  • 2 утиные ножки
  • 2 айвы
  • 30 г меда
  • 0,5 см свежего имбиря
  • 100 г лука шалот
  • 5 зубчиков чеснока
  • 50-80 мл белого сухого вина
  • 1/2 лимона
  • чабрец
  • шалфей
  • соль, перец

Способ приготовления:

  1. Берем кастрюлю с толстым дном, высокой теплопроводностью. Сначала обжариваем ножки с двух сторон на растительном масле.
  2. Добавляем лук шалот, чеснок и ароматные травы. Деглазируем (так готовится соус из густой темной массы, которая образуется в кастрюле после обжаривания мяса на масле) белым вином и оставляем на 5 минут, чтобы алкоголь испарился. Не забываем про соль и перец. Накрываем крышкой и тушим 30 минут.
  3. Нарезаем айву на небольшие частицы и слегка поливаем лимонным соком. Добавляем к ножкам и тушим еще 15-20 минут под крышкой на среднем огне на протяжении 45 минут.

В год Тигра на столе обязательно должно быть много мясных блюд, ведь чем еще задобрить хищный символ года, как не сочным мясом. О том, как запечь курицу с золотистой корочкой — рассказываем в предыдущем материале.

Теги:
#Мясо #Рецепты #Ольга Мартыновская
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