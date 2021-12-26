Можно есть губами: легкий рецепт утиных ножек от Ольги Мартыновской
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Победительница третьего сезона "МастерШеф" поделилась рецептом нежнейшего новогоднего блюда
На любом праздничном столе обязательно присутствуют вкусные мясные блюда. Это может быть буженина из свинины, холодец с телятиной и курицей или фаршированная утка с фруктами.
Разумеется, в каждой семье есть свои традиции и особенности приготовления мяса. Например, победительница третьего сезона проекта "МастерШеф", украинский кулинар Ольга Мартыновская говорит, что не может представить новогодние и рождественские праздники без своего любимого блюда — нежных утиных ножек с айвой и имбирем. Рецептом блюда кулинарный эксперт поделилась в Инстаграме.
"Мясо можно будет "есть устами", как говорят у нас на кухне", — отметила Мартыновская.
Как приготовить утиные ножки с айвой и имбирем
Ингредиенты:
- 2 утиные ножки
- 2 айвы
- 30 г меда
- 0,5 см свежего имбиря
- 100 г лука шалот
- 5 зубчиков чеснока
- 50-80 мл белого сухого вина
- 1/2 лимона
- чабрец
- шалфей
- соль, перец
Способ приготовления:
- Берем кастрюлю с толстым дном, высокой теплопроводностью. Сначала обжариваем ножки с двух сторон на растительном масле.
- Добавляем лук шалот, чеснок и ароматные травы. Деглазируем (так готовится соус из густой темной массы, которая образуется в кастрюле после обжаривания мяса на масле) белым вином и оставляем на 5 минут, чтобы алкоголь испарился. Не забываем про соль и перец. Накрываем крышкой и тушим 30 минут.
- Нарезаем айву на небольшие частицы и слегка поливаем лимонным соком. Добавляем к ножкам и тушим еще 15-20 минут под крышкой на среднем огне на протяжении 45 минут.
В год Тигра на столе обязательно должно быть много мясных блюд, ведь чем еще задобрить хищный символ года, как не сочным мясом. О том, как запечь курицу с золотистой корочкой — рассказываем в предыдущем материале.
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