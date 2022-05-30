Что добавить в котлеты, чтобы они были пышными: секретный ингредиент

Зная этот секрет, вы сможете приготовить идеальные котлеты.

У каждой хозяйки есть свои секреты по приготовлению котлет: кто-то добавляет в фарш сахар, а кто-то доливает в фарш минеральную воду. Вариантов приготовления очень много, однако каждая хозяйка хочет, чтобы блюдо получалось сочным и пышным.

Чтобы добиться такого результата, вам поможет не хлеб и не манка, как добавляют некоторые повара, а обычная пищевая сода. О таком лайфхаке от более опытных домохозяек, пишет Ukr.Media.

Зачем добавлять в котлеты соду

Чтобы фарш не был сухим, а готовое блюдо — жестким и не вкусным, опытные кулинары рекомендуют добавить в мясо немного пищевой соды. Именно она делает котлеты пышными и сочными, и в добавок не дает им распадаться во время жарки.

Читайте также: Категория Рецепты Достойная замена котлетам: простое и необычное блюдо из фарша Сочный рулет с привкусом сыра — обязательно станет одним из ваших любимых лакомств.

Также сочности добавит и сливочное масло. Более того, в таком случае котлеты станут еще и полезней.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что добавлять в фарш, чтобы котлеты получились вкусными. И также, стоит напомнить, что в фарш не рекомендуется класть яйца, хлеб и лук.