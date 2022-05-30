Что добавить в котлеты, чтобы они были пышными: секретный ингредиент
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Зная этот секрет, вы сможете приготовить идеальные котлеты.
У каждой хозяйки есть свои секреты по приготовлению котлет: кто-то добавляет в фарш сахар, а кто-то доливает в фарш минеральную воду. Вариантов приготовления очень много, однако каждая хозяйка хочет, чтобы блюдо получалось сочным и пышным.
Чтобы добиться такого результата, вам поможет не хлеб и не манка, как добавляют некоторые повара, а обычная пищевая сода. О таком лайфхаке от более опытных домохозяек, пишет Ukr.Media.
Зачем добавлять в котлеты соду
Чтобы фарш не был сухим, а готовое блюдо — жестким и не вкусным, опытные кулинары рекомендуют добавить в мясо немного пищевой соды. Именно она делает котлеты пышными и сочными, и в добавок не дает им распадаться во время жарки.
Также сочности добавит и сливочное масло. Более того, в таком случае котлеты станут еще и полезней.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что добавлять в фарш, чтобы котлеты получились вкусными. И также, стоит напомнить, что в фарш не рекомендуется класть яйца, хлеб и лук.