Що додати до котлет, щоб вони були пишними: секретний інгредієнт

Знаючи цей секрет, ви можете приготувати ідеальні котлети.

Кожна господиня має свої секрети з приготування котлет: хтось додає у фарш цукор, а хтось доливає у фарш мінеральну воду. Варіантів приготування дуже багато, проте кожна господиня хоче, щоб страва виходила соковитою та пишною.

Щоб досягти такого результату, вам допоможе не хліб і не манка, як додають деякі кухарі, а звичайна харчова сода. Про такий лайфхак від досвідченіших домогосподарок, пише Ukr.Media.

Навіщо додавати в котлети соду

Щоб фарш не був сухим, а готова страва — жорсткою і не смачною, досвідчені кулінари рекомендують додати в м’ясо трохи харчової соди. Саме вона робить котлети пишними та соковитими, і на додаток не дає їм розпадатися під час смаження.

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Також соковиті додасть і вершкове масло. На додаток, у такому випадку котлети стануть ще й кориснішими.

Раніше "Телеграф" розповідав, що додавати у фарш, щоб котлети вийшли смачними. І також, варто нагадати, що у фарш не рекомендується класти яйця, хліб і цибулю.