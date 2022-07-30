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Как заготовить вишню без сахара и стерилизации банок: легкий рецепт для ленивых хозяек

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Рецепт вишни без сахара на зиму
Рецепт вишни без сахара на зиму

Самый экономный вариант заготовки вишни в собственном соку

Лето — это время различных ягод и фруктов. Сейчас многие консервируют из летних даров природы различные варенья и вкусные компоты, или же просто замораживают ягоды, чтобы готовить с ними в холодное время.

Для тех людей, которые завалены дополнительными хлопотами кроме готовки, "Телеграф" публикует простейший рецепт заготовки вишни на зиму. Здесь не нужен сахар и стерилизация банок. Зимой такие ягоды можно использовать для домашних компотов или как начинку для вкуснейших пирожков и блинов.

Ингредиенты:

  • вишня
  • кипяток
  • лимонная кислота

Приготовление:

  1. Помойте банки. Вишни тоже хорошо промойте и отберите только целые плоды одинаковой спелости. Ягоды можно закрывать с косточкой, а можно ее предварительно удалить.
  2. Вишни выкладываем в чистые банки. Кастрюлю с водой ставим на огонь и ждем, пока она закипит. Заливаем кипятком вишни, сложенные в банки. Накрываем жестяной крышкой, пока не закручивая. Банки сверху укутываем теплым одеялом и оставляем на 20–30 минут.
  3. Когда банки немного остынут, воду с вишен сливаем в кастрюлю.
  4. К соку из-под вишен добавляем дополнительно 100 мл воды. Ставим кастрюлю на огонь. Накрываем крышкой и доводим до кипения. В банки с вишней добавляем лимонной кислоты на кончике чайной ложки.
  5. После закипания сиропа разливаем его по банкам. Накрываем крышкой и закатываем.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт ягодно-фруктового компота на зиму. Понадобятся только ягоды, фрукты и сахарный песок.

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#Рецепты #Вишня #Консервация