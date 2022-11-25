Вкуснее "Филадельфии": как просто приготовить вкусный сливочный сыр своими руками (видео)
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Сделать прекрасный крем-сыр под силу каждому
Многие популярные продукты легко сделать в домашних условиях. К примеру, воздушным и нежным получается самодельный зефир, в меру сладким и идеальным по консистенции — домашнее сгущённое молоко. Сливочный сыр а-ля "Филадельфия" тоже возможно приготовить дома своими руками.
Рецептом домашнего сливочного сыра поделилась фудблогерка Юлия Вилич в Instagram. Такой сыр идеально подойдет для приготовления различных кремов и десертов. Вместе с тем, это достаточно бюджетный вариант. Вкусовые качества — отличные, консистенция — потрясающая.
Рецепт сливочного сыра
Ингредиенты:
- 400 мл жирной сметаны (от 20%)
- 350 г йогурта (чем жирнее, тем лучше, например, 8% греческий, но можно и обычный, главное – без добавок)
- 1/3 ч. л соли
- щепотка соды
Способ приготовления:
- Все ингредиенты вымешиваем до однородности, выкладываем на марлю. Выкладываем в форму для творожной паски или на сито. Сверху закрываем марлей и ставим пресс. Прячем в холодильник как минимум на 12 часов, лучше – на 20.
- Время от времени сливайте выделяющуюся сыворотку. Когда сыворотка перестанет выделяться – все готово.
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