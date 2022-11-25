Вкуснее "Филадельфии": как просто приготовить вкусный сливочный сыр своими руками (видео)

Сделать прекрасный крем-сыр под силу каждому

Многие популярные продукты легко сделать в домашних условиях. К примеру, воздушным и нежным получается самодельный зефир, в меру сладким и идеальным по консистенции — домашнее сгущённое молоко. Сливочный сыр а-ля "Филадельфия" тоже возможно приготовить дома своими руками.

Рецептом домашнего сливочного сыра поделилась фудблогерка Юлия Вилич в Instagram. Такой сыр идеально подойдет для приготовления различных кремов и десертов. Вместе с тем, это достаточно бюджетный вариант. Вкусовые качества — отличные, консистенция — потрясающая.

Рецепт сливочного сыра

Ингредиенты:

400 мл жирной сметаны (от 20%)

350 г йогурта (чем жирнее, тем лучше, например, 8% греческий, но можно и обычный, главное – без добавок)

1/3 ч. л соли

щепотка соды

Способ приготовления:

Все ингредиенты вымешиваем до однородности, выкладываем на марлю. Выкладываем в форму для творожной паски или на сито. Сверху закрываем марлей и ставим пресс. Прячем в холодильник как минимум на 12 часов, лучше – на 20. Время от времени сливайте выделяющуюся сыворотку. Когда сыворотка перестанет выделяться – все готово.

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