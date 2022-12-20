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Вкусная и сытная праздничная закуска: рецепт необычных бургеров на Новый год (видео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Рецепт праздничных мини-бургеров Новость обновлена 20 декабря 2022, 11:31
Рецепт праздничных мини-бургеров. Фото instagram

Эта закуска станет отличным украшением вашего праздничного стола

Продолжим тему приготовления к Новому году. Мы уже писали о рецепте необычной закуски "Морковка", а также рассказывали, как приготовить "Новогодний сувенир", а теперь хотим поделиться способом приготовления праздничных мини-бургеров со слоеного теста.

Рецептом такой новогодней закуски в своем кулинарном блоге в Инстаграм поделилась фудблогерка по ником kristinazizian. Она отмечает, что такая вкусная и сытная закуска станет отличным дополнением как праздничного стала, так и подойдет на каждый день.

Ингредиенты:

  • листья салата,
  • 5 шт крабовых палочек,
  • 50г сыра,
  • 1 яйцо сваренное вкрутую,
  • 50-80 г консервированной кукурузы,
  • 1/2 свежего огурца,
  • 2 ст ложки сметаны или майонеза,
  • соль перец по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Слоеное тесто слегка раскатайте. Порежьте на квадраты и круги. Смажьте яйцом и отправьте в духовку на 170-180° до румяной корочки. Готовые коржики посередине разделите на части.
  2. Крабовые палочки, яйцо, огурец и сыр натрите на терке, добавьте майонез, и все хорошенько перемешайте: начинка готова.
  3. На половинку слоеного коржа выложите листик салата и ложку начинки. После накройте второй половинкой слоеного коржа.

Также на Новый год 2023 вы можете приготовить потрясающие рулетики из красной рыбы или безмайонезный салат с диетической говядиной, рецептами которых ранее делился "Телеграф".

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#Рецепт #Новый год #Закуска