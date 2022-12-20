Вкусная и сытная праздничная закуска: рецепт необычных бургеров на Новый год (видео)

Эта закуска станет отличным украшением вашего праздничного стола

Продолжим тему приготовления к Новому году. Мы уже писали о рецепте необычной закуски "Морковка", а также рассказывали, как приготовить "Новогодний сувенир", а теперь хотим поделиться способом приготовления праздничных мини-бургеров со слоеного теста.

Рецептом такой новогодней закуски в своем кулинарном блоге в Инстаграм поделилась фудблогерка по ником kristinazizian. Она отмечает, что такая вкусная и сытная закуска станет отличным дополнением как праздничного стала, так и подойдет на каждый день.

Ингредиенты:

листья салата,

5 шт крабовых палочек,

50г сыра,

1 яйцо сваренное вкрутую,

50-80 г консервированной кукурузы,

1/2 свежего огурца,

2 ст ложки сметаны или майонеза,

соль перец по вкусу.

Способ приготовления:

Слоеное тесто слегка раскатайте. Порежьте на квадраты и круги. Смажьте яйцом и отправьте в духовку на 170-180° до румяной корочки. Готовые коржики посередине разделите на части. Крабовые палочки, яйцо, огурец и сыр натрите на терке, добавьте майонез, и все хорошенько перемешайте: начинка готова. На половинку слоеного коржа выложите листик салата и ложку начинки. После накройте второй половинкой слоеного коржа.

Также на Новый год 2023 вы можете приготовить потрясающие рулетики из красной рыбы или безмайонезный салат с диетической говядиной, рецептами которых ранее делился "Телеграф".