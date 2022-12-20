Вкусная и сытная праздничная закуска: рецепт необычных бургеров на Новый год (видео)
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Эта закуска станет отличным украшением вашего праздничного стола
Продолжим тему приготовления к Новому году. Мы уже писали о рецепте необычной закуски "Морковка", а также рассказывали, как приготовить "Новогодний сувенир", а теперь хотим поделиться способом приготовления праздничных мини-бургеров со слоеного теста.
Рецептом такой новогодней закуски в своем кулинарном блоге в Инстаграм поделилась фудблогерка по ником kristinazizian. Она отмечает, что такая вкусная и сытная закуска станет отличным дополнением как праздничного стала, так и подойдет на каждый день.
Ингредиенты:
- листья салата,
- 5 шт крабовых палочек,
- 50г сыра,
- 1 яйцо сваренное вкрутую,
- 50-80 г консервированной кукурузы,
- 1/2 свежего огурца,
- 2 ст ложки сметаны или майонеза,
- соль перец по вкусу.
Способ приготовления:
- Слоеное тесто слегка раскатайте. Порежьте на квадраты и круги. Смажьте яйцом и отправьте в духовку на 170-180° до румяной корочки. Готовые коржики посередине разделите на части.
- Крабовые палочки, яйцо, огурец и сыр натрите на терке, добавьте майонез, и все хорошенько перемешайте: начинка готова.
- На половинку слоеного коржа выложите листик салата и ложку начинки. После накройте второй половинкой слоеного коржа.
Также на Новый год 2023 вы можете приготовить потрясающие рулетики из красной рыбы или безмайонезный салат с диетической говядиной, рецептами которых ранее делился "Телеграф".