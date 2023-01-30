Потрясающие маринованные шампиньоны за 5 минут: проще рецепта не существует
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Такой способ маринования грибов осилит даже начинающий кулинар
Многие продукты мы привыкли покупать в магазине, но те же маринованные грибы с легкостью готовятся в домашних условиях. Вкус шампиньонов получается превосходным и в меру кислым, а аромат специй добавит вашей заготовке аппетитности. Такие грибы нестыдно подать и на праздничный стол.
Рецепт маринованных шампиньонов за 5 минут рассказывает Максим Никитин в своем кулинарном блоге jisty. Способ приготовления грибов до неприличия понятен. Что немаловажно, шампиньоны будут готовы к употреблению уже спустя несколько часов после охлаждения.
Маринованные шампиньоны за 5 минут
Ингредиенты:
- 500 г шампиньонов
- 60 мл уксуса 9%
- 120 мл растительного масла
- 3 зубчика чеснока
- 10 горошин черного перца
- 2 ч. л. сахара
- 1 ч. л. соли
- 4 шт. лаврового листа
Способ приготовления:
- Порезать грибы примерно на равные части.
- Подготовить маринад для грибов: чеснок выжать через пресс, смешать все ингредиенты (кроме грибов) в кастрюле, где будут вариться шампиньоны.
- Добавить грибы и варить 5 минут после закипания, постоянно помешивая.
- Положить грибы в банки и охладить.
- Поставить в холодильник на 3-4 часа. Спустя это время грибы готовы к употреблению.
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