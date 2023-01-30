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Потрясающие маринованные шампиньоны за 5 минут: проще рецепта не существует

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
Домашние маринованные грибы намного вкуснее магазинных Новость обновлена 30 января 2023, 23:37
Домашние маринованные грибы намного вкуснее магазинных. Фото photorecept.ru

Такой способ маринования грибов осилит даже начинающий кулинар

Многие продукты мы привыкли покупать в магазине, но те же маринованные грибы с легкостью готовятся в домашних условиях. Вкус шампиньонов получается превосходным и в меру кислым, а аромат специй добавит вашей заготовке аппетитности. Такие грибы нестыдно подать и на праздничный стол.

Рецепт маринованных шампиньонов за 5 минут рассказывает Максим Никитин в своем кулинарном блоге jisty. Способ приготовления грибов до неприличия понятен. Что немаловажно, шампиньоны будут готовы к употреблению уже спустя несколько часов после охлаждения.

Маринованные шампиньоны за 5 минут

Ингредиенты:

  • 500 г шампиньонов
  • 60 мл уксуса 9%
  • 120 мл растительного масла
  • 3 зубчика чеснока
  • 10 горошин черного перца
  • 2 ч. л. сахара
  • 1 ч. л. соли
  • 4 шт. лаврового листа

Способ приготовления:

  1. Порезать грибы примерно на равные части.
  2. Подготовить маринад для грибов: чеснок выжать через пресс, смешать все ингредиенты (кроме грибов) в кастрюле, где будут вариться шампиньоны.
  3. Добавить грибы и варить 5 минут после закипания, постоянно помешивая.
  4. Положить грибы в банки и охладить.
  5. Поставить в холодильник на 3-4 часа. Спустя это время грибы готовы к употреблению.

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#Рецепт #Грибы #Шампиньоны