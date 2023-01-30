Потрясающие маринованные шампиньоны за 5 минут: проще рецепта не существует

Такой способ маринования грибов осилит даже начинающий кулинар

Многие продукты мы привыкли покупать в магазине, но те же маринованные грибы с легкостью готовятся в домашних условиях. Вкус шампиньонов получается превосходным и в меру кислым, а аромат специй добавит вашей заготовке аппетитности. Такие грибы нестыдно подать и на праздничный стол.

Рецепт маринованных шампиньонов за 5 минут рассказывает Максим Никитин в своем кулинарном блоге jisty. Способ приготовления грибов до неприличия понятен. Что немаловажно, шампиньоны будут готовы к употреблению уже спустя несколько часов после охлаждения.

Маринованные шампиньоны за 5 минут

Ингредиенты:

500 г шампиньонов

60 мл уксуса 9%

120 мл растительного масла

3 зубчика чеснока

10 горошин черного перца

2 ч. л. сахара

1 ч. л. соли

4 шт. лаврового листа

Способ приготовления:

Порезать грибы примерно на равные части. Подготовить маринад для грибов: чеснок выжать через пресс, смешать все ингредиенты (кроме грибов) в кастрюле, где будут вариться шампиньоны. Добавить грибы и варить 5 минут после закипания, постоянно помешивая. Положить грибы в банки и охладить. Поставить в холодильник на 3-4 часа. Спустя это время грибы готовы к употреблению.

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