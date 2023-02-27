С чем пожарить курицу, чтобы мясо получилось сочным и вкусным: суперпростой рецепт (видео)
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Мясо можно приготовить ароматным и нежным даже без духовки
Существует огромное количество способов приготовления куриного филе. Необязательно запекать мясо в духовке. Не менее сочным, нежным и ароматным курица получается, если жарить ее на сковороде.
При добавлении специй, соевого соуса, карамелизированного лука и пармезана вы сможете приготовить особенно вкусное мясо. Простой рецепт куриного филе на сковороде разместил фудблог oksana_kretsul в Инстаграм.
Как вкусно пожарить курицу
Ингредиенты:
- Куриное филе – 1-2 шт.
- Паприка сладкая
- Халапеньо молотый/красный перец
- Соль
- Перец черный
- Мука
- Оливковое масло
- Соевый соус
- Пармезан — 50 г
- Коровьи сливки или растительное молоко — 100-150 г
- Лук синий – одна крупная луковица или две маленьких
- Тростниковый сахар – 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Лук нарезать полукольцами и добавить на разогретую сковороду с оливковым маслом.
- Готовить на высоком огне, иногда меняя газ на малый. В конце посолить и добавить сахар, через пару минут выключить и оставить.
- Курицу промыть, вытереть насухо и порезать кубиками.
- Добавить сладкую паприку, халапеньо (или острый красный перец), соль и черный перец.
- Помассировать филе, чтобы все специи хорошо впитались.
- Обмокнуть каждый кусок мяса в муке.
- На разогретую сковороду добавить оливковое масло и по одному добавить куски филе. Они не должны прикасаться друг к другу. Готовить без крышки.
- Когда мясо подрумяниться, перевернуть каждый кусок на другую сторону.
- Снова подрумянится — добавить пармезан. Как только он растопится, закарамелизируется — добавляем сливки.
- Добавить 1-1,5 ст. л. соевого соуса.
- В конце добавить карамелизированный лук, все перемешать – мясо готово к употреблению.
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