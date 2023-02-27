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С чем пожарить курицу, чтобы мясо получилось сочным и вкусным: суперпростой рецепт (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Куриное филе очень простое в приготовлении Новость обновлена 27 февраля 2023, 19:54
Куриное филе очень простое в приготовлении. Фото pinterest.com

Мясо можно приготовить ароматным и нежным даже без духовки

Существует огромное количество способов приготовления куриного филе. Необязательно запекать мясо в духовке. Не менее сочным, нежным и ароматным курица получается, если жарить ее на сковороде.

При добавлении специй, соевого соуса, карамелизированного лука и пармезана вы сможете приготовить особенно вкусное мясо. Простой рецепт куриного филе на сковороде разместил фудблог oksana_kretsul в Инстаграм.

Как вкусно пожарить курицу

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 1-2 шт.
  • Паприка сладкая
  • Халапеньо молотый/красный перец
  • Соль
  • Перец черный
  • Мука
  • Оливковое масло
  • Соевый соус
  • Пармезан — 50 г
  • Коровьи сливки или растительное молоко — 100-150 г
  • Лук синий – одна крупная луковица или две маленьких
  • Тростниковый сахар – 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Лук нарезать полукольцами и добавить на разогретую сковороду с оливковым маслом.
  2. Готовить на высоком огне, иногда меняя газ на малый. В конце посолить и добавить сахар, через пару минут выключить и оставить.
  3. Курицу промыть, вытереть насухо и порезать кубиками.
  4. Добавить сладкую паприку, халапеньо (или острый красный перец), соль и черный перец.
  5. Помассировать филе, чтобы все специи хорошо впитались.
  6. Обмокнуть каждый кусок мяса в муке.
  7. На разогретую сковороду добавить оливковое масло и по одному добавить куски филе. Они не должны прикасаться друг к другу. Готовить без крышки.
  8. Когда мясо подрумяниться, перевернуть каждый кусок на другую сторону.
  9. Снова подрумянится — добавить пармезан. Как только он растопится, закарамелизируется — добавляем сливки.
  10. Добавить 1-1,5 ст. л. соевого соуса.
  11. В конце добавить карамелизированный лук, все перемешать – мясо готово к употреблению.

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#Рецепт #Мясо #Курица