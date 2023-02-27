С чем пожарить курицу, чтобы мясо получилось сочным и вкусным: суперпростой рецепт (видео)

Мясо можно приготовить ароматным и нежным даже без духовки

Существует огромное количество способов приготовления куриного филе. Необязательно запекать мясо в духовке. Не менее сочным, нежным и ароматным курица получается, если жарить ее на сковороде.

При добавлении специй, соевого соуса, карамелизированного лука и пармезана вы сможете приготовить особенно вкусное мясо. Простой рецепт куриного филе на сковороде разместил фудблог oksana_kretsul в Инстаграм.

Как вкусно пожарить курицу

Ингредиенты:

Куриное филе – 1-2 шт.

Паприка сладкая

Халапеньо молотый/красный перец

Соль

Перец черный

Мука

Оливковое масло

Соевый соус

Пармезан — 50 г

Коровьи сливки или растительное молоко — 100-150 г

Лук синий – одна крупная луковица или две маленьких

Тростниковый сахар – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Лук нарезать полукольцами и добавить на разогретую сковороду с оливковым маслом. Готовить на высоком огне, иногда меняя газ на малый. В конце посолить и добавить сахар, через пару минут выключить и оставить. Курицу промыть, вытереть насухо и порезать кубиками. Добавить сладкую паприку, халапеньо (или острый красный перец), соль и черный перец. Помассировать филе, чтобы все специи хорошо впитались. Обмокнуть каждый кусок мяса в муке. На разогретую сковороду добавить оливковое масло и по одному добавить куски филе. Они не должны прикасаться друг к другу. Готовить без крышки. Когда мясо подрумяниться, перевернуть каждый кусок на другую сторону. Снова подрумянится — добавить пармезан. Как только он растопится, закарамелизируется — добавляем сливки. Добавить 1-1,5 ст. л. соевого соуса. В конце добавить карамелизированный лук, все перемешать – мясо готово к употреблению.

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