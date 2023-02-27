З чим посмажити курку, щоб м’ясо вийшло соковитим і смачним: суперпростий рецепт (відео)

М’ясо можна приготувати ароматним та ніжним навіть без духовки

Існує безліч способів приготування курячого філе. Необов’язково запікати м’ясо в духовці. Не менш соковитою, ніжною й ароматною курка виходить, якщо смажити її на сковороді.

При додаванні спецій, соєвого соусу, карамелізованої цибулі та пармезану ви зможете приготувати особливо смачне м’ясо. Простий рецепт курячого філе на сковороді розмістив фудблог oksana_kretsul в Інстаграм.

Як смачно посмажити курку

Інгредієнти:

Куряче філе – 1-2 шт.

Паприка солодка

Халапеньо мелений/червоний перець

Сіль

Перець чорний

Борошно

Оливкова олія

Соєвий соус

Пармезан — 50 г

Коров’яні вершки або рослинне молоко — 100-150 г

Цибуля синя – одна велика цибулина або дві маленькі

Тростинний цукор – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Цибулю нарізати півкільцями і додати на розігріту сковороду з оливковою олією. Готувати на високому вогні, іноді міняючи газ на малий. Наприкінці посолити та додати цукор, через пару хвилин вимкнути й залишити. Курку промити, витерти насухо і нарізати кубиками. Додати солодку паприку, халапеньо (або гострий червоний перець), сіль та чорний перець. Помасажувати філе, щоб усі спеції добре вбралися. Обмокнути кожен шматок м’яса в борошні. На розігріту сковороду додати оливкову олію й по одному додати шматки філе. Вони не повинні торкатися один одного. Готувати без кришки. Коли м’ясо підрум’янитися, перевернути кожен шматок на інший бік. Знову підрум’яниться — додати пармезан. Як тільки він розтопиться, закарамелізується – додаємо вершки. Додати 1-1,5 ст. л. соєвого соусу. Наприкінці додати карамелізовану цибулю, все перемішати — м’ясо готове до вживання.

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