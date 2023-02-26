Виходять набагато смачніші за магазинні: простий рецепт домашніх сосисок без яєць і борошна (відео)
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Вершкові сосиски здивують ніжним смаком та сподобаються як дітям, так і дорослим
У домашніх умовах можна приготувати корисніші альтернативи напівфабрикатам з магазину, будь то ситні котлети або ніжні сосиски. Для приготування останніх навіть не знадобляться яйця та борошно, що робить продукт менш калорійним.
Рецепт вершкових сосисок розповідає фублог iren.lazun в Інстаграм. Сосиски виходять смачними, ситними та легкими. Відмінно поєднуються з будь-яким гарніром на ваш смак.
Рецепт домашніх сосисок без яєць і борошна
Інгредієнти:
- 100 г курячого філе
- 30 г вершків
- 20 г цибулі (1/4 шт.)
- сіль, спеції за смаком
Спосіб приготування:
- Куряче філе нарізати кубиками, цибулю теж. Поміщаємо продукти в чашу блендера, заливаємо вершками, додаємо спеції, ретельно подрібнюємо до однорідної маси.
- Викладаємо фарш у форму і готуємо на пару в мультиварці 15 хвилин. Або наливаємо в сковороду воду, доводимо до кипіння, ставимо форму із сосисками, закриваємо кришку і готуємо 15 хвилин.
- Можна частину заморозити і використовувати за необхідності, що дуже зручно.
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