Виходять набагато смачніші за магазинні: простий рецепт домашніх сосисок без яєць і борошна (відео)

Вершкові сосиски здивують ніжним смаком та сподобаються як дітям, так і дорослим

У домашніх умовах можна приготувати корисніші альтернативи напівфабрикатам з магазину, будь то ситні котлети або ніжні сосиски. Для приготування останніх навіть не знадобляться яйця та борошно, що робить продукт менш калорійним.

Рецепт вершкових сосисок розповідає фублог iren.lazun в Інстаграм. Сосиски виходять смачними, ситними та легкими. Відмінно поєднуються з будь-яким гарніром на ваш смак.

Рецепт домашніх сосисок без яєць і борошна

Інгредієнти:

100 г курячого філе

30 г вершків

20 г цибулі (1/4 шт.)

сіль, спеції за смаком

Спосіб приготування:

Куряче філе нарізати кубиками, цибулю теж. Поміщаємо продукти в чашу блендера, заливаємо вершками, додаємо спеції, ретельно подрібнюємо до однорідної маси. Викладаємо фарш у форму і готуємо на пару в мультиварці 15 хвилин. Або наливаємо в сковороду воду, доводимо до кипіння, ставимо форму із сосисками, закриваємо кришку і готуємо 15 хвилин. Можна частину заморозити і використовувати за необхідності, що дуже зручно.

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