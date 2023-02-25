Як врятувати пересолений фарш на котлети: прості хитрощі, які врятують навіть готову страву

Виправити страву можна як у сирому вигляді, так і в смаженому

Навіть найдосвідченіший кулінар зіштовхувався з тим, що котлетний фарш, або навіть посмажені котлети виходили пересоленими та жорсткими. Деякі не знають, як виправити цей кулінарний прорахунок, але виявляється, що ця проблема вирішується дуже легко, якщо знати прості хитрощі.

Врятувати пересолений фарш та посмажені котлети нескладно, пише prostoway. Достатньо "розбавити" м’ясну основу іншими інгредієнтами. Як це зробити правильно, читайте нижче.

Пересолений фарш

У пересолений фарш потрібно додати трохи вареного рису і приготувати тефтелі. Сам рис при цьому солити не треба.

Також відмінним рішенням буде збільшити кількість фаршу та перемішати його з пересоленою частиною.

Крім того, у фарш можна додати картоплю, капусту чи хліб. Продукти не зіпсують фарш та виправлять проблему.

Пересолені котлети

У цьому випадку відправляємо котлети на сковороду, додаємо до них очищену картоплю (яка добре вбирає зайву сіль), вершкове масло, трохи води, зелень, приправи, лавровий лист. Тушити слід 2-5 хвилин на повільному вогні.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати соковиті котлети. Також ми писали, який інгредієнт додати до фаршу, щоб котлети вийшли м’якими.