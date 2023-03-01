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Воздушные и мягкие пончики, как у бабушки: какой ингредиент сделает вкус нежным (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Пончики можно дополнить начинкой Новость обновлена 01 марта 2023, 10:59
Пончики можно дополнить начинкой. Фото Freepik

Если вы добавите молоко, то получите пышное тесто на пончики

Даже самые вкусные популярные донаты не заменят пышные и воздушные пончики, которые готовили в детстве нам бабушки. Эта выпечка буквально тает во рту. Чтобы тесто на пончики получилось идеальным, стоит добавить в него молоко.

Простой рецепт пончиков на молоке публикует фублог gotuemo_smachno в Инстаграм. Из самых доступных продуктов вы приготовите изумительную выпечку с нежным вкусом.

Рецепт пончиков

Ингредиенты:

  • 280-300 г муки
  • 1 яйцо
  • 150 мл теплого молока
  • 3 ст. л. сахара
  • 40 г растопленного сливочного масла
  • 15 г живых дрожжей или половина ст. л. сухих
  • Щепотка соли
  • Пакетик ванильного сахара
  • Растительное масло для жарки

Способ приготовления:

  1. В молоко добавляем дрожжи и 1 чайную ложку сахара. Оставляем на несколько минут.
  2. Добавляем яйцо, сливочное масло, сахар, соль и ванильный сахар. Все перемешаем. Понемногу вводим муку и замешиваем тесто. Оставляем тесто в теплом месте где-то на час-полтора.
  3. Раскатываем тесто толщиной примерно 1 см и формируем пончики.
  4. Жарим с двух сторон на большом количестве растительного масла и выкладываем на бумажное полотенце.
  5. Когда остынут, можно посыпать пудрой.

Ранее "Телеграф" делился рецептом творожной ватрушки, которая получается сочной и пышной. А еще мы рассказывали, как приготовить вкусный яблочный пирог, для которого не придется замешивать тесто.

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#Рецепт #Пончики