Воздушные и мягкие пончики, как у бабушки: какой ингредиент сделает вкус нежным (видео)

Если вы добавите молоко, то получите пышное тесто на пончики

Даже самые вкусные популярные донаты не заменят пышные и воздушные пончики, которые готовили в детстве нам бабушки. Эта выпечка буквально тает во рту. Чтобы тесто на пончики получилось идеальным, стоит добавить в него молоко.

Простой рецепт пончиков на молоке публикует фублог gotuemo_smachno в Инстаграм. Из самых доступных продуктов вы приготовите изумительную выпечку с нежным вкусом.

Рецепт пончиков

Ингредиенты:

280-300 г муки

1 яйцо

150 мл теплого молока

3 ст. л. сахара

40 г растопленного сливочного масла

15 г живых дрожжей или половина ст. л. сухих

Щепотка соли

Пакетик ванильного сахара

Растительное масло для жарки

Способ приготовления:

В молоко добавляем дрожжи и 1 чайную ложку сахара. Оставляем на несколько минут. Добавляем яйцо, сливочное масло, сахар, соль и ванильный сахар. Все перемешаем. Понемногу вводим муку и замешиваем тесто. Оставляем тесто в теплом месте где-то на час-полтора. Раскатываем тесто толщиной примерно 1 см и формируем пончики. Жарим с двух сторон на большом количестве растительного масла и выкладываем на бумажное полотенце. Когда остынут, можно посыпать пудрой.

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