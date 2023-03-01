Воздушные и мягкие пончики, как у бабушки: какой ингредиент сделает вкус нежным (видео)
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Если вы добавите молоко, то получите пышное тесто на пончики
Даже самые вкусные популярные донаты не заменят пышные и воздушные пончики, которые готовили в детстве нам бабушки. Эта выпечка буквально тает во рту. Чтобы тесто на пончики получилось идеальным, стоит добавить в него молоко.
Простой рецепт пончиков на молоке публикует фублог gotuemo_smachno в Инстаграм. Из самых доступных продуктов вы приготовите изумительную выпечку с нежным вкусом.
Рецепт пончиков
Ингредиенты:
- 280-300 г муки
- 1 яйцо
- 150 мл теплого молока
- 3 ст. л. сахара
- 40 г растопленного сливочного масла
- 15 г живых дрожжей или половина ст. л. сухих
- Щепотка соли
- Пакетик ванильного сахара
- Растительное масло для жарки
Способ приготовления:
- В молоко добавляем дрожжи и 1 чайную ложку сахара. Оставляем на несколько минут.
- Добавляем яйцо, сливочное масло, сахар, соль и ванильный сахар. Все перемешаем. Понемногу вводим муку и замешиваем тесто. Оставляем тесто в теплом месте где-то на час-полтора.
- Раскатываем тесто толщиной примерно 1 см и формируем пончики.
- Жарим с двух сторон на большом количестве растительного масла и выкладываем на бумажное полотенце.
- Когда остынут, можно посыпать пудрой.
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