Рецепт вкуснейших пирожков на творожном тесте без дрожжей: получится вкуснее, чем у мамы
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Благодаря этому рецепту, вам не придется возиться с тестом
Согласитесь, нет ничего вкуснее, чем блюда, которые готовит любимая мама. Наверняка каждая девушка с детства мечтала готовить также — и это вполне реально. Мы предлагаем вам рецепт вкуснейших пирожков, которые очень легко приготовят даже неопытные хозяйки. Будьте осторожны, ведь по вкусу они могут обойти мамины и даже бабушкины.
Отдельный плюс этого рецепта в том, что не придется возиться с дрожжевым пышным тестом, поскольку готовиться оно будет из творога. Начинку для пирожков можно выбрать любую, как пример представляем вам грибную.
Жареные пирожки с грибами: рецепт
Ингредиенты:
Тесто:
- 250 г творога
- 1 ст. л. сахара
- 200 г пшеничной муки
- 2 яйца
- 1 ч. л. соли
- 0,5 ч. л. соды
Начинка:
- 500 г шампиньонов
- 1 луковица
- 60 г плавленого сыра
- 3 ст. л. растительного масла
- соль и специи по вкусу
- растительное масло для жарки
Способ приготовления:
- Первым делом займитесь начинкой. Для этого очистите и порежьте кубиком луковицу. Обжарьте ее на растительном масле до золотистого цвета. Измельчите грибы и обжарьте их на сухой сковородке, пока не испарится вся жидкость. Затем добавьте к ним лук и предварительно измельченный плавленый сыр.
- Уменьшите огонь до минимума и томите начинку на плите, пока сыр не расплавится. Не забывайте помешивать грибы с луком. В конце посолите начинку и добавьте в нее специи по вкусу.
- Пока начинка остывает, приготовьте творожное тесто для пирожков. Для этого измельчите творог при помощи погружного блендера или протрите его через сито. Добавьте к творогу яйца, а также соль и сахар. Тщательно все перемешайте.
- Затем просейте в творожную массу муку и добавьте туда соду. Замесите эластичное тесто.
- Далее разделите его на 16 одинаковых частей и из каждой раскатайте лепешку толщиной не более 3 мм. На центр каждой лепешки выложите немного начинки и защипните ее в пирожок.
- Поставьте разогреваться сковороду с растительным маслом. Его должно быть столько, чтобы оно покрывало пирожки до середины. Выкладывайте пирожки на сковороду швом книзу.
- Обжаривайте все пирожки до румяного состояния с двух сторон. Готовые пирожки выложите на бумажные полотенца, чтобы они впитали лишний жир.
Ранее "Телеграф" делился рецептом идеального теста для пиццы. Способ приготовления подойдет тем, кто любит "пышные" блюда.