Рецепт вкуснейших пирожков на творожном тесте без дрожжей: получится вкуснее, чем у мамы

Благодаря этому рецепту, вам не придется возиться с тестом

Согласитесь, нет ничего вкуснее, чем блюда, которые готовит любимая мама. Наверняка каждая девушка с детства мечтала готовить также — и это вполне реально. Мы предлагаем вам рецепт вкуснейших пирожков, которые очень легко приготовят даже неопытные хозяйки. Будьте осторожны, ведь по вкусу они могут обойти мамины и даже бабушкины.

Отдельный плюс этого рецепта в том, что не придется возиться с дрожжевым пышным тестом, поскольку готовиться оно будет из творога. Начинку для пирожков можно выбрать любую, как пример представляем вам грибную.

Жареные пирожки с грибами: рецепт

Ингредиенты:

Тесто:

250 г творога

1 ст. л. сахара

200 г пшеничной муки

2 яйца

1 ч. л. соли

0,5 ч. л. соды

Начинка:

500 г шампиньонов

1 луковица

60 г плавленого сыра

3 ст. л. растительного масла

соль и специи по вкусу

растительное масло для жарки

Способ приготовления:

Первым делом займитесь начинкой. Для этого очистите и порежьте кубиком луковицу. Обжарьте ее на растительном масле до золотистого цвета. Измельчите грибы и обжарьте их на сухой сковородке, пока не испарится вся жидкость. Затем добавьте к ним лук и предварительно измельченный плавленый сыр. Уменьшите огонь до минимума и томите начинку на плите, пока сыр не расплавится. Не забывайте помешивать грибы с луком. В конце посолите начинку и добавьте в нее специи по вкусу. Пока начинка остывает, приготовьте творожное тесто для пирожков. Для этого измельчите творог при помощи погружного блендера или протрите его через сито. Добавьте к творогу яйца, а также соль и сахар. Тщательно все перемешайте. Затем просейте в творожную массу муку и добавьте туда соду. Замесите эластичное тесто. Далее разделите его на 16 одинаковых частей и из каждой раскатайте лепешку толщиной не более 3 мм. На центр каждой лепешки выложите немного начинки и защипните ее в пирожок. Поставьте разогреваться сковороду с растительным маслом. Его должно быть столько, чтобы оно покрывало пирожки до середины. Выкладывайте пирожки на сковороду швом книзу. Обжаривайте все пирожки до румяного состояния с двух сторон. Готовые пирожки выложите на бумажные полотенца, чтобы они впитали лишний жир.

Ранее "Телеграф" делился рецептом идеального теста для пиццы. Способ приготовления подойдет тем, кто любит "пышные" блюда.