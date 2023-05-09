Лучший гарнир к шашлыкам: готовим картофель на шампурах
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Восхитите близких таким блюдом!
Если вам надоело готовить обычный запеченный или отварной картофель, попробуйте картофель на шампурах. Такое блюдо особенно хорошо подходит к шашлыкам.
Картофель на шампурах — это вкусный гарнир и хороший способ подать на стол любимый продукт по-новому. Картофель по рецепту Shuba нужно сначала сварить, затем замариновать, а уже в конце обжарить. Блюдо выглядит очень приятно, а вкус — пальчики оближешь.
Как приготовить картофель на шампурах
Ингредиенты на 5 порций:
- картофель — 1 кг.
Для маринада;
- оливковое масло — 40 г;
- лимон, сок — 20 г;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- соль, специи, зелень — по вкусу.
Способ приготовления:
- Небольшой картофель тщательно помойте щеткой. Положите в кипящую подсоленную воду, доведите до кипения и варите 5 минут. Затем достаньте и дайте остыть.
- Для маринада чеснок очистите и пропустите через пресс. Зелень помойте, обсушите и измельчите. Смешайте все ингредиенты.
- Картофель положите в посуду, полейте маринадом, перемешайте, накройте крышкой и оставьте на 1 час.
- Затем нанижите картофель на шампуры и жарьте на углях 10-15 минут до появления румяной корочки. Подавайте вместе с шашлыками.
Картофель на шампурах можно подавать с классическими соусами — например, с домашним кетчупом или любимым майонезом. Хорошо блюдо будет сочетаться и с сырной заправкой.