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Лучший гарнир к шашлыкам: готовим картофель на шампурах

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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"Шашлычный" гарнир - картофель на шампурах
"Шашлычный" гарнир - картофель на шампурах. Фото shuba.life

Восхитите близких таким блюдом!

Если вам надоело готовить обычный запеченный или отварной картофель, попробуйте картофель на шампурах. Такое блюдо особенно хорошо подходит к шашлыкам.

Картофель на шампурах — это вкусный гарнир и хороший способ подать на стол любимый продукт по-новому. Картофель по рецепту Shuba нужно сначала сварить, затем замариновать, а уже в конце обжарить. Блюдо выглядит очень приятно, а вкус — пальчики оближешь.

Как приготовить картофель на шампурах

Ингредиенты на 5 порций:

  • картофель — 1 кг.

Для маринада;

  • оливковое масло — 40 г;
  • лимон, сок — 20 г;
  • чеснок, зубчики — 2 шт.;
  • соль, специи, зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Небольшой картофель тщательно помойте щеткой. Положите в кипящую подсоленную воду, доведите до кипения и варите 5 минут. Затем достаньте и дайте остыть.
  2. Для маринада чеснок очистите и пропустите через пресс. Зелень помойте, обсушите и измельчите. Смешайте все ингредиенты.
  3. Картофель положите в посуду, полейте маринадом, перемешайте, накройте крышкой и оставьте на 1 час.
  4. Затем нанижите картофель на шампуры и жарьте на углях 10-15 минут до появления румяной корочки. Подавайте вместе с шашлыками.

Картофель на шампурах можно подавать с классическими соусами — например, с домашним кетчупом или любимым майонезом. Хорошо блюдо будет сочетаться и с сырной заправкой.

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