Лучший гарнир к шашлыкам: готовим картофель на шампурах

Восхитите близких таким блюдом!

Если вам надоело готовить обычный запеченный или отварной картофель, попробуйте картофель на шампурах. Такое блюдо особенно хорошо подходит к шашлыкам.

Картофель на шампурах — это вкусный гарнир и хороший способ подать на стол любимый продукт по-новому. Картофель по рецепту Shuba нужно сначала сварить, затем замариновать, а уже в конце обжарить. Блюдо выглядит очень приятно, а вкус — пальчики оближешь.

Как приготовить картофель на шампурах

Ингредиенты на 5 порций:

картофель — 1 кг.

Для маринада;

оливковое масло — 40 г;

лимон, сок — 20 г;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

соль, специи, зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

Небольшой картофель тщательно помойте щеткой. Положите в кипящую подсоленную воду, доведите до кипения и варите 5 минут. Затем достаньте и дайте остыть. Для маринада чеснок очистите и пропустите через пресс. Зелень помойте, обсушите и измельчите. Смешайте все ингредиенты. Картофель положите в посуду, полейте маринадом, перемешайте, накройте крышкой и оставьте на 1 час. Затем нанижите картофель на шампуры и жарьте на углях 10-15 минут до появления румяной корочки. Подавайте вместе с шашлыками.

Картофель на шампурах можно подавать с классическими соусами — например, с домашним кетчупом или любимым майонезом. Хорошо блюдо будет сочетаться и с сырной заправкой.