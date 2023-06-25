Не покупайте готовые приправы – сделайте их: ТОП-3 ароматные рецепты
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Нет ничего лучше домашней приправы
Мы рассказывали, как готовить ароматный борщ. В общем и он, и любое другое домашнее блюдо станут только лучше, если вместо готовых магазинных приправ вы будете использовать домашние.
Преимущество домашней приправы состоит в том, что вы точно знаете, что туда положили. Тремя хорошими рецептами поделились на портале"Советница".
Овощное с хреном
- 500 г соли;
- 0,5 чайной ложки сушеного хрена;
- 100 г свежего чеснока;
- 2 столовые ложки зерен горчицы;
- четверть чайной ложки тмина;
- 5-6 лавровых листьев;
- 2 столовые ложки сушеного укропа.
Способ приготовления:
- К соли добавляем выжатый чеснок, зерна горчицы и тмин, перетертые в ступке. Лавровый лист измельчаем в кофемолке.
- Всыпаем в другие ингредиенты лавровый лист и сушеные укроп и хрен. Перемешиваем все вилкой.
- Соль получается влажной, как мокрый песок. Переводим ее в банки – смесь прекрасно хранится на полке в шкафу несколько месяцев.
Такая приправа отлично подходит для овощных салатов, супов и запеканок, котлет. Ее вкусно класть в кабачковую икру, заготовки на зиму (огурцы, томаты).
Адыгейский
- 500 г соли;
- 100 г очищенного чеснока;
- 1 чайная ложка молотого кориандра;
- 1 чайная ложка сладкой паприки;
- 1 чайная ложка черного молотого перца;
- четверть чайной ложки красного острого перца;
- 0,5 чайной ложки сушеного орегано.
Способ приготовления:
- В миску насыпаем соль. Выжимаем к ней чеснок.
- Всыпаем кориандр, паприку, острый и чёрный перец, орегано. Перемешиваем и выкладываем в сухую чистую банку.
- Храним в шкафу, плотно закрыв крышкой. Соль не должна высохнуть, а быть немного влажной.
Такая соль идеально дополняет фарш для котлет, овощные блюда, маринад для шашлыка. Также ею вкусно солить сало.
Лавандова
- 50 г листочков фиолетового базилика;
- 200 г соли;
- четверть лимона.
Способ приготовления:
- В блендере пробиваем кусочки лимона вместе с цедрой. Добавляем базилик и немного соли.
- Измельчаем, постепенно всыпая всю соль. Готовую лавандовую соль выкладываем на противень. Сушим ее в духовке при 80-90 градусах до полного высыхания.
- После этого измельчаем соль еще раз – в обычной ступке. Пересыпаем в баночки.
Благодаря базилику соль имеет приятный лавандовый цвет, отсюда и название. Добавляем ее в салаты, кляр для овощей, соусы к макаронам и т.п. Также мы делились интересным рецептом соуса из чесночных стрелок.