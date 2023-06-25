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Не покупайте готовые приправы – сделайте их: ТОП-3 ароматные рецепты

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Можно добавлять любые сухие компоненты
Можно добавлять любые сухие компоненты. Фото ukr.media

Нет ничего лучше домашней приправы

Мы рассказывали, как готовить ароматный борщ. В общем и он, и любое другое домашнее блюдо станут только лучше, если вместо готовых магазинных приправ вы будете использовать домашние.

Преимущество домашней приправы состоит в том, что вы точно знаете, что туда положили. Тремя хорошими рецептами поделились на портале"Советница".

Овощное с хреном

  • 500 г соли;
  • 0,5 чайной ложки сушеного хрена;
  • 100 г свежего чеснока;
  • 2 столовые ложки зерен горчицы;
  • четверть чайной ложки тмина;
  • 5-6 лавровых листьев;
  • 2 столовые ложки сушеного укропа.

Способ приготовления:

  1. К соли добавляем выжатый чеснок, зерна горчицы и тмин, перетертые в ступке. Лавровый лист измельчаем в кофемолке.
  2. Всыпаем в другие ингредиенты лавровый лист и сушеные укроп и хрен. Перемешиваем все вилкой.
  3. Соль получается влажной, как мокрый песок. Переводим ее в банки – смесь прекрасно хранится на полке в шкафу несколько месяцев.

Такая приправа отлично подходит для овощных салатов, супов и запеканок, котлет. Ее вкусно класть в кабачковую икру, заготовки на зиму (огурцы, томаты).

Адыгейский

  • 500 г соли;
  • 100 г очищенного чеснока;
  • 1 чайная ложка молотого кориандра;
  • 1 чайная ложка сладкой паприки;
  • 1 чайная ложка черного молотого перца;
  • четверть чайной ложки красного острого перца;
  • 0,5 чайной ложки сушеного орегано.

Способ приготовления:

  1. В миску насыпаем соль. Выжимаем к ней чеснок.
  2. Всыпаем кориандр, паприку, острый и чёрный перец, орегано. Перемешиваем и выкладываем в сухую чистую банку.
  3. Храним в шкафу, плотно закрыв крышкой. Соль не должна высохнуть, а быть немного влажной.

Такая соль идеально дополняет фарш для котлет, овощные блюда, маринад для шашлыка. Также ею вкусно солить сало.

Лавандова

  • 50 г листочков фиолетового базилика;
  • 200 г соли;
  • четверть лимона.

Способ приготовления:

  1. В блендере пробиваем кусочки лимона вместе с цедрой. Добавляем базилик и немного соли.
  2. Измельчаем, постепенно всыпая всю соль. Готовую лавандовую соль выкладываем на противень. Сушим ее в духовке при 80-90 градусах до полного высыхания.
  3. После этого измельчаем соль еще раз – в обычной ступке. Пересыпаем в баночки.

Благодаря базилику соль имеет приятный лавандовый цвет, отсюда и название. Добавляем ее в салаты, кляр для овощей, соусы к макаронам и т.п. Также мы делились интересным рецептом соуса из чесночных стрелок.

Теги:
#Рецепт #Приправы #Спеції