Не покупайте готовые приправы – сделайте их: ТОП-3 ароматные рецепты

Нет ничего лучше домашней приправы

Мы рассказывали, как готовить ароматный борщ. В общем и он, и любое другое домашнее блюдо станут только лучше, если вместо готовых магазинных приправ вы будете использовать домашние.

Преимущество домашней приправы состоит в том, что вы точно знаете, что туда положили. Тремя хорошими рецептами поделились на портале"Советница".

Овощное с хреном

500 г соли;

0,5 чайной ложки сушеного хрена;

100 г свежего чеснока;

2 столовые ложки зерен горчицы;

четверть чайной ложки тмина;

5-6 лавровых листьев;

2 столовые ложки сушеного укропа.

Способ приготовления:

К соли добавляем выжатый чеснок, зерна горчицы и тмин, перетертые в ступке. Лавровый лист измельчаем в кофемолке. Всыпаем в другие ингредиенты лавровый лист и сушеные укроп и хрен. Перемешиваем все вилкой. Соль получается влажной, как мокрый песок. Переводим ее в банки – смесь прекрасно хранится на полке в шкафу несколько месяцев.

Такая приправа отлично подходит для овощных салатов, супов и запеканок, котлет. Ее вкусно класть в кабачковую икру, заготовки на зиму (огурцы, томаты).

Адыгейский

500 г соли;

100 г очищенного чеснока;

1 чайная ложка молотого кориандра;

1 чайная ложка сладкой паприки;

1 чайная ложка черного молотого перца;

четверть чайной ложки красного острого перца;

0,5 чайной ложки сушеного орегано.

Способ приготовления:

В миску насыпаем соль. Выжимаем к ней чеснок. Всыпаем кориандр, паприку, острый и чёрный перец, орегано. Перемешиваем и выкладываем в сухую чистую банку. Храним в шкафу, плотно закрыв крышкой. Соль не должна высохнуть, а быть немного влажной.

Такая соль идеально дополняет фарш для котлет, овощные блюда, маринад для шашлыка. Также ею вкусно солить сало.

Лавандова

50 г листочков фиолетового базилика;

200 г соли;

четверть лимона.

Способ приготовления:

В блендере пробиваем кусочки лимона вместе с цедрой. Добавляем базилик и немного соли. Измельчаем, постепенно всыпая всю соль. Готовую лавандовую соль выкладываем на противень. Сушим ее в духовке при 80-90 градусах до полного высыхания. После этого измельчаем соль еще раз – в обычной ступке. Пересыпаем в баночки.

Благодаря базилику соль имеет приятный лавандовый цвет, отсюда и название. Добавляем ее в салаты, кляр для овощей, соусы к макаронам и т.п. Также мы делились интересным рецептом соуса из чесночных стрелок.