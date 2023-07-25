Когда дома только мука и соль: готовим коржики на скорую руку

Удивительно простой рецепт вкуснейшего блюда!

Иногда возникает нелегкая проблема, когда нужно сытно и быстро накормить всю семью, а холодильник почти пуст. В таком случае вам на помощь придут эти потрясающе вкусные лепешки на воде.

Готовятся такие лепешки по рецепту ProstoWay очень просто – вам просто нужно смешать воду и муку и пожарить на сковороде. Для начинки можете использовать почти любые продукты, но лепешки будут вкусными и без нее. Попробуйте – вы будете готовить такие лепешки и к первым блюдам, и на завтрак!

Как приготовить лепешки

Ингредиенты:

мука – 200 г;

вода – 110 миллилитров;

соль – щепотка.

Способ приготовления:

В миску вылейте воду, посолите и добавьте муку. Замесите однородное тесто. Накройте полотенцем и дайте тесту настояться минимум полчаса – тесто должно стать легким и воздушным. Посыпьте разделочную доску мукой. Раскатайте из теста круг диаметром под вашу сковородку. Разогрейте сковороду и выложите лепешку. Жарьте его по 30 секунд с каждой стороны. Корж готов. Есть его нужно горячими. Для вкуса можете смазать лепешку сливочным маслом.

Такие лепешки можно подавать на стол вместо хлеба к вкусному борщу. Также они прекрасно сочетаются любимым вареньем, сгущеным молоком или сметаной.