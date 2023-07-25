Когда дома только мука и соль: готовим коржики на скорую руку
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Удивительно простой рецепт вкуснейшего блюда!
Иногда возникает нелегкая проблема, когда нужно сытно и быстро накормить всю семью, а холодильник почти пуст. В таком случае вам на помощь придут эти потрясающе вкусные лепешки на воде.
Готовятся такие лепешки по рецепту ProstoWay очень просто – вам просто нужно смешать воду и муку и пожарить на сковороде. Для начинки можете использовать почти любые продукты, но лепешки будут вкусными и без нее. Попробуйте – вы будете готовить такие лепешки и к первым блюдам, и на завтрак!
Как приготовить лепешки
Ингредиенты:
- мука – 200 г;
- вода – 110 миллилитров;
- соль – щепотка.
Способ приготовления:
- В миску вылейте воду, посолите и добавьте муку. Замесите однородное тесто. Накройте полотенцем и дайте тесту настояться минимум полчаса – тесто должно стать легким и воздушным.
- Посыпьте разделочную доску мукой. Раскатайте из теста круг диаметром под вашу сковородку.
- Разогрейте сковороду и выложите лепешку. Жарьте его по 30 секунд с каждой стороны.
- Корж готов. Есть его нужно горячими. Для вкуса можете смазать лепешку сливочным маслом.
Такие лепешки можно подавать на стол вместо хлеба к вкусному борщу. Также они прекрасно сочетаются любимым вареньем, сгущеным молоком или сметаной.