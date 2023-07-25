Коли вдома тільки борошно та сіль: готуємо коржики нашвидкуруч

Напрочуд простий рецепт смачної страви!

Іноді виникає нелегка проблема, коли потрібно ситно та швидко нагодувати всю родину, а холодильник майже порожній. У такому випадку вам на допомогу прийдуть ці смачні коржики на воді.

Готуються такі коржики за рецептом ProstoWay дуже просто – вам просто потрібно змішати воду та борошно та посмажити на сковороді. Для начинки можете використовувати майже будь-які продукти, але коржики будуть смачними та без неї. Спробуйте – ви готуватимете такі коржики і до перших страв, і на сніданок!

Як приготувати коржики

Інгредієнти:

борошно — 200 г;

вода – 110 мілілітрів;

сіль – щіпка.

Спосіб приготування:

У миску вилийте воду, посоліть і додайте борошно. Замісіть однорідне тісто. Накрийте рушником і дайте тісту настоятися щонайменше півгодини – тісто має стати легким та повітряним. Посипте обробну дошку борошном. Розкотіть із тіста коло діаметром під вашу сковорідку. Розігрійте сковороду і викладіть коржик. Смажте його по 30 секунд з кожного боку. Корж готовий. Їсти його потрібно гарячими. Для смаку можете змастити корж вершковим маслом.

Такі коржики можна подавати на стіл замість хліба до смачного борщу. Також вони чудово поєднуються улюбленим варенням, згущеним молоком або сметаною.