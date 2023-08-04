Что приготовить на Медовый Спас: топ-три самых популярных блюда
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В понедельник, 14 августа, в Украине отмечается важный христианский праздник — Медовый спас. Он выпадает на начало сбора меда, поэтому и получит такое название. У праздника есть и второе название — День семи мучеников Маковеев или Маковия.
Традиционно в этот день блюда с медом и маком. "Телеграф" собрал подборку трех традиционных блюд, которые должны быть на праздничном столе в этот день.
Классический медовик
Рецепт от "УНИАН" — идеальный к празднику, особенно если готовить его с освященным в церкви медом.
Необходимые ингредиенты
Для коржей:
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 150 г.;
- мёд — 120 г.;
- сливочное масло — 85 г.;
- сода — 1 ч. л.;
- мука — 350 г.
Для крема:
- жирная сметана — 500 г.;
- сахар — 110 г.;
- сливочное масло — 90 г.
Способ приготовления:
- Для теста соедините в кастрюле яйца, сахар, мёд и сливочное масло, поставьте на небольшой огонь, пока сахар и масло не растают. Добавьте в смесь соду, быстро перемешайте и добавьте в муку. Замесите липкое и не жидкое тесто, оставьте его на 10 минут.
- Разделите тесто на одинаковые кусочки. Каждый кусочек теста выложите на пергамент такого же размера и очень тонко раскатайте скалкой. Проколите вилкой в нескольких местах.
- Выпекайте коржи 5 минут в разогретой до 180° духовке. Готовые коржи обрежьте по форме круглой тарелки. Обрезки измельчите в блендере.
- Для крема взбейте сметану с сахаром и размягченным маслом. Соберите торт из смазанных кремом коржей. Крошкой из обрезков торта покройте торт, поставьте его на ночь для пропитки в холодильник.
Блины с маком и медом
Рецепт от "Вкусно Новости" — традиционный к Медовому Спасу. К ним можно подать домашнюю сметану, цедру цитрусовых.
Ингредиенты:
- 200 гр. пшеничной муки;
- 500 мл. молока;
- 1 – 2 куриных яйца;
- 1 ст. л. сахара;
- 3 ст. л. масла;
- соль.
Для начинки:
- 200 гр. мака;
- 2 ст. л. меда;
- 100 мл. молока;
- 1 ст. л. сливочного масла;
- 5 гр. ванильного сахара.
Способ приготовления:
- Запарьте кипятком мак, настоите его и слейте воду. После остывания разотрите до белого цвета в ступе или в блендере. К маку добавьте мед и сахар и перемешайте.
- Для приготовления теста яйца взбейте с сахаром и солью, добавьте муку, теплое молоко, масло и все перемешайте.
- Разогрейте сковороду на медленном огне и обжаривайте блины с каждой стороны по 1-2 минуты.
- Блины наполните маковой начинкой, заверните в тонкие рулетики.
- Блюдо готово, но если вы хотите получить более оригинальные блины — запекайте их на протяжении 30 минут в разогретой до 140 градусов духовке вместе со сливочным маслом.
Ломанцы
Это традиционное к Маковию печенье с маковой заливкой. Рецепт от шеф-повара Евгения Клопотенко – достаточно прост и не требует больших усилий.
Ингредиенты
Для теста:
- 250 г муки;
- 75 г сливочного масла;
- 100 г сахара;
- 1 яйцо;
- 100 г сметаны;
- 1 ст. л. мака;
- ½ ч. л. разрыхлителя;
- по щепотке тмина и соли.
Для макового соуса:
- 100 г мака;
- 250 мл молока;
- 2 ст. л. меда;
- 1 ч. л. молотой корицы.
Способ приготовления:
- Для теста смешайте муку с разрыхлителем, добавьте тмин, соль, мак и сахар. Перемешайте венчиком.
- Добавьте сливочное масло, протрите руками до состояния масляной крошки.
- Вбейте в миску яйцо и добавьте сметану, замесите тесто.
- Раскатайте его между двумя слоями пергамента в пласт толщиной примерно 3 мм. Сделайте много проколов вилкой и выпекайте 15 минут в разогретой до 185 градусов духовке до золотистого цвета.
- Для макового соуса в глубокой сковороде соедините 100 г мака с 250 мл молока. Добавьте мед, молотую корицу, прогрейте массу на небольшом огне 7-10 минут помешивая.
- Готовый корж поломайте руками на случайные кусочки, выложите в тарелку и полейте соусом.
Подавайте медовик, блины, ломанцы со свежезаваренным чаем или теплым молоком. Приятного аппетита!