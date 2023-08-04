Що приготувати на Медовий Спас: топ-три найпопулярніші страви

Без цих страв не обійдеться жодне свято

У понеділок, 14 серпня, в Україні відзначається важливе християнське свято – Медовий спас. Він випадає на початок збирання меду, тому й отримає таку назву. У свята є й друга назва — День семи мучеників Маковіїв чи Маковія.

Традиційно у цей день страви з медом та маком. "Телеграф" зібрав добірку трьох традиційних страв, які мають бути на святковому столі цього дня.

Класичний медовик

Класичний медовик

Рецепт від "УНІАН" — ідеальний до свята, особливо якщо готувати його з освяченим у церкві медом.

Необхідні інгредієнти

Для коржів:

яйця — 2 шт.;

цукор — 150 г;

мед — 120 р.;

вершкове масло — 85 г;

сода — 1 ч. л.;

борошно — 350 г.

Для крему:

жирна сметана — 500 г;

цукор — 110 г;

вершкове масло — 90 г.

Спосіб приготування:

Для тіста з’єднайте в каструлі яйця, цукор, мед і вершкове масло, поставте на невеликий вогонь, поки цукор та олія не розтануть. Додайте в суміш соду, швидко перемішайте і додайте до борошна. Замісіть липке і рідке тісто, залиште його на 10 хвилин. Розділіть тісто на однакові шматочки. Кожен шматочок тіста викладете на пергамент такого ж розміру і дуже тонко розкотіть качалкою. Проколіть вилкою в кількох місцях. Випікайте коржі 5 хвилин в розігрітій до 180° духовці. Готові коржі обріжте формою круглої тарілки. Обрізки подрібніть у блендері. Для крему збийте сметану з цукром та розм’якшеною олією. Зберіть торт зі змащених кремом коржів. Крихтою з обрізків торта покрийте торт, поставте його на ніч для просочення в холодильник.

Млинці з маком та медом

Млинці з маком та медом

Рецепт від "Смачно Новини" — традиційний до Медового Спасу. До них можна подати домашню сметану, цедру цитрусових.

Інгредієнти:

200 гр. пшеничного борошна;

500 мл. молока;

1 – 2 курячі яйця;

1 ст. л. цукру;

3 ст. л. олії;

сіль.

Для начинки:

200 гр. маку;

2 ст. л. меду;

100 мл. молока;

1 ст. л. вершкового масла;

5 гр. ванільного цукру.

Спосіб приготування:

Запарте окропом мак, настоїть його та злийте воду. Після остигання розітріть до білого кольору в ступі або в блендері. До маку додайте мед та цукор і перемішайте.

Для приготування тіста яйця збийте з цукром і сіллю, додайте борошно, тепле молоко, масло і все перемішайте.

Розігрійте сковороду на повільному вогні та обсмажуйте млинці з кожного боку по 1-2 хвилини.

Млинці наповніть маковою начинкою, загорніть у тонкі рулетики.

Страва готова, але якщо ви хочете отримати більш оригінальні млинці – запікайте їх протягом 30 хвилин у розігрітій до 140 градусів духовці разом із вершковим маслом.

Ломанці

Традиційні ломанці до Медового Спасу

Це традиційне до Маковія печиво з маковою заливкою. Рецепт від шеф-кухаря Євгена Клопотенка досить простий і не вимагає великих зусиль.

Інгредієнти:

Для тіста:

250 г борошна;

75 г вершкового масла;

100 г цукру;

1 яйце;

100 г сметани;

1 ст. л. маку;

½ ч. л. розпушувача;

по дрібці кмину та солі.

Для макового соусу:

100 г маку;

250 мл молока;

2 ст. л. меду;

1 ч. л. меленої кориці.

Спосіб приготування:

Для тіста змішайте борошно з розпушувачем, додайте кмин, сіль, мак та цукор. Перемішайте вінчиком. Додайте вершкове масло, протріть руками до стану масляної крихти. Вбийте в миску яйце і додайте сметану, замісіть тісто. Розкотіть його між двома шарами пергаменту в пласт завтовшки приблизно 3 мм. Зробіть багато проколів виделкою і випікайте 15 хвилин у розігрітій до 185 градусів духовці до золотистого кольору. Для макового соусу в глибокій сковороді з’єднайте 100 г маку з 250 мл молока. Додати мед, мелену корицю, прогрійте масу на невеликому вогні 7-10 хвилин помішуючи. Готовий корж поламайте руками на випадкові шматочки, викладіть у тарілку та полийте соусом.

Подавайте медовик, млинці, ломанці зі свіжозавареним чаєм або теплим молоком. Смачного!