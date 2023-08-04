Що приготувати на Медовий Спас: топ-три найпопулярніші страви
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Без цих страв не обійдеться жодне свято
У понеділок, 14 серпня, в Україні відзначається важливе християнське свято – Медовий спас. Він випадає на початок збирання меду, тому й отримає таку назву. У свята є й друга назва — День семи мучеників Маковіїв чи Маковія.
Традиційно у цей день страви з медом та маком. "Телеграф" зібрав добірку трьох традиційних страв, які мають бути на святковому столі цього дня.
Класичний медовик
Рецепт від "УНІАН" — ідеальний до свята, особливо якщо готувати його з освяченим у церкві медом.
Необхідні інгредієнти
Для коржів:
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 150 г;
- мед — 120 р.;
- вершкове масло — 85 г;
- сода — 1 ч. л.;
- борошно — 350 г.
Для крему:
- жирна сметана — 500 г;
- цукор — 110 г;
- вершкове масло — 90 г.
Спосіб приготування:
- Для тіста з’єднайте в каструлі яйця, цукор, мед і вершкове масло, поставте на невеликий вогонь, поки цукор та олія не розтануть. Додайте в суміш соду, швидко перемішайте і додайте до борошна. Замісіть липке і рідке тісто, залиште його на 10 хвилин.
- Розділіть тісто на однакові шматочки. Кожен шматочок тіста викладете на пергамент такого ж розміру і дуже тонко розкотіть качалкою. Проколіть вилкою в кількох місцях.
- Випікайте коржі 5 хвилин в розігрітій до 180° духовці. Готові коржі обріжте формою круглої тарілки. Обрізки подрібніть у блендері.
- Для крему збийте сметану з цукром та розм’якшеною олією. Зберіть торт зі змащених кремом коржів. Крихтою з обрізків торта покрийте торт, поставте його на ніч для просочення в холодильник.
Млинці з маком та медом
Рецепт від "Смачно Новини" — традиційний до Медового Спасу. До них можна подати домашню сметану, цедру цитрусових.
Інгредієнти:
- 200 гр. пшеничного борошна;
- 500 мл. молока;
- 1 – 2 курячі яйця;
- 1 ст. л. цукру;
- 3 ст. л. олії;
- сіль.
Для начинки:
- 200 гр. маку;
- 2 ст. л. меду;
- 100 мл. молока;
- 1 ст. л. вершкового масла;
- 5 гр. ванільного цукру.
Спосіб приготування:
- Запарте окропом мак, настоїть його та злийте воду. Після остигання розітріть до білого кольору в ступі або в блендері. До маку додайте мед та цукор і перемішайте.
- Для приготування тіста яйця збийте з цукром і сіллю, додайте борошно, тепле молоко, масло і все перемішайте.
- Розігрійте сковороду на повільному вогні та обсмажуйте млинці з кожного боку по 1-2 хвилини.
- Млинці наповніть маковою начинкою, загорніть у тонкі рулетики.
- Страва готова, але якщо ви хочете отримати більш оригінальні млинці – запікайте їх протягом 30 хвилин у розігрітій до 140 градусів духовці разом із вершковим маслом.
Ломанці
Це традиційне до Маковія печиво з маковою заливкою. Рецепт від шеф-кухаря Євгена Клопотенка досить простий і не вимагає великих зусиль.
Інгредієнти:
Для тіста:
- 250 г борошна;
- 75 г вершкового масла;
- 100 г цукру;
- 1 яйце;
- 100 г сметани;
- 1 ст. л. маку;
- ½ ч. л. розпушувача;
- по дрібці кмину та солі.
Для макового соусу:
- 100 г маку;
- 250 мл молока;
- 2 ст. л. меду;
- 1 ч. л. меленої кориці.
Спосіб приготування:
- Для тіста змішайте борошно з розпушувачем, додайте кмин, сіль, мак та цукор. Перемішайте вінчиком.
- Додайте вершкове масло, протріть руками до стану масляної крихти.
- Вбийте в миску яйце і додайте сметану, замісіть тісто.
- Розкотіть його між двома шарами пергаменту в пласт завтовшки приблизно 3 мм. Зробіть багато проколів виделкою і випікайте 15 хвилин у розігрітій до 185 градусів духовці до золотистого кольору.
- Для макового соусу в глибокій сковороді з’єднайте 100 г маку з 250 мл молока. Додати мед, мелену корицю, прогрійте масу на невеликому вогні 7-10 хвилин помішуючи.
- Готовий корж поламайте руками на випадкові шматочки, викладіть у тарілку та полийте соусом.
Подавайте медовик, млинці, ломанці зі свіжозавареним чаєм або теплим молоком. Смачного!