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Кавказский способ варки варенья: для этого рецепта вы скупите все сливы в городе

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Не только вкусное, но и полезное сливовое варенье Новость обновлена 31 августа 2023, 23:12
Не только вкусное, но и полезное сливовое варенье. Фото newsmakers

Подойдет даже тем, кто беспокоится о фигуре и весе

Варенье из слив — отличное лакомство и ингредиент для разнообразных блюд. Его можно просто кушать с хлебом, добавлять в домашнюю выпечку, смешивать с йогуртом и даже мариновать мясо.

Если же вы беспокоитесь о своей фигуре, то "Главред" рекомендует приготовить популярное в Азербайджане сливовое варенье. Это не только вкусный, но и полезный десерт — он богат на витамины и укрепляет иммунитет.

Как приготовить простое варенье из слив "мурумуру"

Ингредиенты:

  • 1 кг спелых слив;
  • 500-700 г сахара (по желанию количество сахара можно варьировать);
  • 1/2 чашки воды;
  • 1-2 корки лимона (без белой части);
  • 5-6 гвоздик;
  • 1-2 палочки корицы;
  • 100 г грецких орехов (по желанию).

Способ приготовления:

  1. Сливы помойте, удалите косточки и положите в большую кастрюлю. Туда же добавьте сахар, воду, корку лимона, гвоздику и палочки корицы.
  2. Кастрюлю поставьте на средний огонь, доведите до кипения. После уменьшите огонь до минимума и варите сливы на медленном огне, периодически помешивая от 30 минут до 1 часа. Варенье готово, когда сливы становятся мягкими и жидкость начинает загустевать. В конце добавьте грецкие орехи.
  3. Готовое варенье переложите его в стерилизованные банки. Закройте банки крышками и переверните их на несколько минут. После остывания храните в прохладном месте. Готово к употреблению оно будет через несколько дней.

Подавайте с домашним хлебом по рецепту "Телеграфа" или в домашнюю выпечку. Приятного аппетита.

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