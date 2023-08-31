Кавказский способ варки варенья: для этого рецепта вы скупите все сливы в городе

Подойдет даже тем, кто беспокоится о фигуре и весе

Варенье из слив — отличное лакомство и ингредиент для разнообразных блюд. Его можно просто кушать с хлебом, добавлять в домашнюю выпечку, смешивать с йогуртом и даже мариновать мясо.

Если же вы беспокоитесь о своей фигуре, то "Главред" рекомендует приготовить популярное в Азербайджане сливовое варенье. Это не только вкусный, но и полезный десерт — он богат на витамины и укрепляет иммунитет.

Как приготовить простое варенье из слив "мурумуру"

Ингредиенты:

1 кг спелых слив;

500-700 г сахара (по желанию количество сахара можно варьировать);

1/2 чашки воды;

1-2 корки лимона (без белой части);

5-6 гвоздик;

1-2 палочки корицы;

100 г грецких орехов (по желанию).

Способ приготовления:

Сливы помойте, удалите косточки и положите в большую кастрюлю. Туда же добавьте сахар, воду, корку лимона, гвоздику и палочки корицы. Кастрюлю поставьте на средний огонь, доведите до кипения. После уменьшите огонь до минимума и варите сливы на медленном огне, периодически помешивая от 30 минут до 1 часа. Варенье готово, когда сливы становятся мягкими и жидкость начинает загустевать. В конце добавьте грецкие орехи. Готовое варенье переложите его в стерилизованные банки. Закройте банки крышками и переверните их на несколько минут. После остывания храните в прохладном месте. Готово к употреблению оно будет через несколько дней.

Подавайте с домашним хлебом по рецепту "Телеграфа" или в домашнюю выпечку. Приятного аппетита.