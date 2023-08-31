Кавказский способ варки варенья: для этого рецепта вы скупите все сливы в городе
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Подойдет даже тем, кто беспокоится о фигуре и весе
Варенье из слив — отличное лакомство и ингредиент для разнообразных блюд. Его можно просто кушать с хлебом, добавлять в домашнюю выпечку, смешивать с йогуртом и даже мариновать мясо.
Если же вы беспокоитесь о своей фигуре, то "Главред" рекомендует приготовить популярное в Азербайджане сливовое варенье. Это не только вкусный, но и полезный десерт — он богат на витамины и укрепляет иммунитет.
Как приготовить простое варенье из слив "мурумуру"
Ингредиенты:
- 1 кг спелых слив;
- 500-700 г сахара (по желанию количество сахара можно варьировать);
- 1/2 чашки воды;
- 1-2 корки лимона (без белой части);
- 5-6 гвоздик;
- 1-2 палочки корицы;
- 100 г грецких орехов (по желанию).
Способ приготовления:
- Сливы помойте, удалите косточки и положите в большую кастрюлю. Туда же добавьте сахар, воду, корку лимона, гвоздику и палочки корицы.
- Кастрюлю поставьте на средний огонь, доведите до кипения. После уменьшите огонь до минимума и варите сливы на медленном огне, периодически помешивая от 30 минут до 1 часа. Варенье готово, когда сливы становятся мягкими и жидкость начинает загустевать. В конце добавьте грецкие орехи.
- Готовое варенье переложите его в стерилизованные банки. Закройте банки крышками и переверните их на несколько минут. После остывания храните в прохладном месте. Готово к употреблению оно будет через несколько дней.
Подавайте с домашним хлебом по рецепту "Телеграфа" или в домашнюю выпечку. Приятного аппетита.