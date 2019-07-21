Рецепт дня: творожный пирог со смородиной

Отличный рецепт летней выпечки для вас.

Печем пирог с творогом и свежей смородиной. Получается ароматный и нежный творожный пирог.

Ингредиенты

Творог - 200 г

Смородина - 1 стакан (130 г)

Сахар - 160 г

Яйца - 2 шт.

Мука - 230 г + для посыпания формы

Разрыхлитель - 18 г

Масло растительное - 70 мл + для смазывания формы

Ванилин - 1 г

Приготовление

Подготовить продукты. Смородину вымыть, обсушить.

В миску вбить яйца, добавить сахар.

Венчиком хорошо взбить яйца с сахаром. Добавить творог и растительное масло.

Взбить миксером около 2 минут или размять толкушкой.

Муку просеять.

Затем добавить в тесто ванилин, разрыхлитель и частями ввести муку. Все хорошо перемешать.

Тесто готово (консистенция густой сметаны). Включить духовку для разогрева до 180 градусов.

Дно формы диаметром 22 см смазать растительным маслом и обсыпать мукой или застелить пергаментной бумагой. На дно формы выложить смородину.

Затем залить смородину в форме тестом.

Поставить форму на средний уровень духовки. Выпекать творожный пирог со смородиной при 180 градусах 40-45 минут.

Готовность пирога можно проверить деревянной шпажкой - на ней не должно быть следов мокрого теста.

Пирог перевернуть на блюдо, можно посыпать сахарной пудрой. При подаче украсить творожный пирог свежей смородиной.

Приятного аппетита!