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Рецепт дня: творожный пирог со смородиной

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Рецепт дня: творожный пирог со смородиной
07:34 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Отличный рецепт летней выпечки для вас.

Печем пирог с творогом и свежей смородиной. Получается ароматный и нежный творожный пирог.

Ингредиенты

  • Творог - 200 г
  • Смородина - 1 стакан (130 г)
  • Сахар - 160 г
  • Яйца - 2 шт.
  • Мука - 230 г + для посыпания формы
  • Разрыхлитель - 18 г
  • Масло растительное - 70 мл + для смазывания формы
  • Ванилин - 1 г

Приготовление

Подготовить продукты. Смородину вымыть, обсушить.

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В миску вбить яйца, добавить сахар.

Венчиком хорошо взбить яйца с сахаром. Добавить творог и растительное масло.

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Взбить миксером около 2 минут или размять толкушкой.

Муку просеять.

Рецепт дня: американский вишневый пирог (Видео)

Затем добавить в тесто ванилин, разрыхлитель и частями ввести муку. Все хорошо перемешать.

Тесто готово (консистенция густой сметаны). Включить духовку для разогрева до 180 градусов.

Рецепт дня: закусочный пирог с сосисками, сыром и зеленым луком

Дно формы диаметром 22 см смазать растительным маслом и обсыпать мукой или застелить пергаментной бумагой. На дно формы выложить смородину.

Затем залить смородину в форме тестом.

Рецепт дня: печеночный торт

Поставить форму на средний уровень духовки. Выпекать творожный пирог со смородиной при 180 градусах 40-45 минут.

Готовность пирога можно проверить деревянной шпажкой - на ней не должно быть следов мокрого теста.

Рецепт дня: лимонные маффины с маком

Пирог перевернуть на блюдо, можно посыпать сахарной пудрой. При подаче украсить творожный пирог свежей смородиной.

Приятного аппетита!

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