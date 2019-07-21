Рецепт дня: творожный пирог со смородиной

Печем пирог с творогом и свежей смородиной. Получается ароматный и нежный творожный пирог.
Ингредиенты
Приготовление
Подготовить продукты. Смородину вымыть, обсушить.
В миску вбить яйца, добавить сахар.
Венчиком хорошо взбить яйца с сахаром. Добавить творог и растительное масло.
Взбить миксером около 2 минут или размять толкушкой.
Муку просеять.
Затем добавить в тесто ванилин, разрыхлитель и частями ввести муку. Все хорошо перемешать.
Тесто готово (консистенция густой сметаны). Включить духовку для разогрева до 180 градусов.
Дно формы диаметром 22 см смазать растительным маслом и обсыпать мукой или застелить пергаментной бумагой. На дно формы выложить смородину.
Затем залить смородину в форме тестом.
Поставить форму на средний уровень духовки. Выпекать творожный пирог со смородиной при 180 градусах 40-45 минут.
Готовность пирога можно проверить деревянной шпажкой - на ней не должно быть следов мокрого теста.
Пирог перевернуть на блюдо, можно посыпать сахарной пудрой. При подаче украсить творожный пирог свежей смородиной.
Приятного аппетита!