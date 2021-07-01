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Луковый, кефирный и маринад из киви: простые рецепты для шашлыков от Лизы Глинской

Луковый, кефирный и маринад из киви: простые рецепты для шашлыков от Лизы Глинской
Обновлено 22:25 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Рецептов маринадов для шашлыков бесчисленное количество, но чтобы мясо получилось действительно вкусным и сочным, необходимы проверенные рецепты. Несколькими из них поделилась победительница и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Лиза Глинская, которая умеет справляться не только с кондитерскими изделиями, например, как с малиновым медовиком или тертым пирогом.

"Для шашлыка берут практически любое мясо: свинину, говядину, баранину, курицу, индейку", - пишет кулинар в Инстаграме. "Сначала удаляют сухожилия, а мясо нарезают поперек волокон. Кусочки - размером со спичечный коробок или яйцо. Если мясо нарезать вдоль волокон, то они будут как нитки, их будет сложно жевать. Курицу разделывают на грудку, крылышки, бедра, голени - их запекают целиком, а мясо нарезают кубиками 3 см".

Касательно маринада - если мясо свежее, молодое, его можно просто посолить и поперчить. Армянские повара так и делают. Французы добавляют в маринад можжевельник, мексиканцы - чили. Но базовое правило маринада - чем больше лука, тем лучше. Можно добавить чеснок, имбирь, паприку, душистый перец.

Соль и перец добавляем во все маринады, кроме первого (с соевым соусом).

Рецепты маринадов от Лизы Глинской:

  • Вода + соевый соус - в пропорции 2:1.

Нарезать мясо на кусочки, поместить в контейнер и залить маринадом так, чтобы он полностью покрыл мясо. Оставить на 10-12 часов в холодильнике.

  • Луковый маринад

Лук измельчить в пюре, а перед жаркой промокнуть мясо. Или же использовать луковый сок.

  • Кефирный маринад

Кефир + лук (кольцами), пропорции 1:1 + 1 ст. л. хмели-сунели.

  • Минеральный маринад

Минеральная вода + лук, 1:1 + 1 ст. л. растительного масла + 1 ст. л. приправ.

  • Винный маринад

Белое вино + лук, 1:1 + можно добавить свежий базилик.

  • Маринад с киви

Киви + лук.

Киви пробить блендером до пюре, перетереть через сито, чтоб избавиться от черных семечек. Смешать с мелко натертым луком. Оставить мясо в маринаде на 10-12 часов.

Еще больше рецептов маринадов для шашлыка:

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Рецепты, Шашлыки, Маринады, Лиза Глинская.
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