В Москве на протестной акции задержано уже более 680 человек

Протесты в Москве: задержанных уже 685 человек.

Российскими силовиками были задержаны 685 участников проходившей сегодня акции «Вернем себе право на выборы» .

Об этом сообщает правозащитный портал ОВД-инфо.

По его данным, во многих отделениях полиции (32 из более чем 40) к задержанным не пропускают независимых адвокатов. Следователи Следкома РФ приступали к допросам задержанных.

В ОВД Арбат не пускают уполномоченного по правам ребенка Евгения Бунимовича. Он в шоке, говорит с таким не сталкивался pic.twitter.com/oya91VBlpS — бартлби (@A3AP) August 3, 2019

Некоторых задержанных, в том числе, как минимум одного подростка пришлось госпитализировать.

Массовые акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму проходят в столице с середины июля. Несогласованная протестная акция, которая состоялась в субботу, 27 июля, завершилась задержанием 1,4 тыс. человек.

Еще раньше, 20 июля, прошла одна из самых масштабных акций на проспекте Сахарова, это мероприятие было согласовано столичными властями. По данным полиции, участие в ней приняли 12 тыс. человек. Число участников акции — более 22 тыс. человек.

Акция с требованием регистрации независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму проходила 3 августа в формате «прогулки» по Бульварному кольцу Москвы.