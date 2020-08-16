"Собрал сегодня в центре Минска поляков и голландцев": Навальный потроллил Лукашенко

"Собрал сегодня в центре Минска поляков и голландцев. Неплохо вышло. Да, Александр Григорьевич?", - написал Навальный в своем Instagram, прикрепив фотографию с сегодняшней акции протеста в Минске.
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Собрал сегодня в центре Минска поляков и голландцев. Неплохо вышло. Да, Александр Григорьевич?
Ранее Лукашенко обвинял российского оппозиционера Алексея Навального и "Открытую Россию" Михаила Ходорковского в организации массовых беспорядков в его стране.
"Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой "Открытой России", Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны", - сказал Лукашенко.
Сегодняшний митинг возможно является самым большим в истории независимой Беларуси.
До этого президент Беларуси Александр Лукашенко выступил на другом митинге в его поддержку и припугнул собравшихся солдатами НАТО. Также он сказал, что многие страны, включая Украину, "приказывают" ему провести повторные выборы.
В Офисе президента ответили на обвинения Лукашенко в сторону Украины, а также призвали уважать право своих сограждан на жизнь, здоровье и свободу.
В свою очередь, в НАТО отметили, что наращивания группировки сил Альянса в регионе не происходит.
Тем не менее, Беларусь начала перебрасывать войска к границе с Литвой.