"Собрал сегодня в центре Минска поляков и голландцев": Навальный потроллил Лукашенко

Российский оппозиционный деятель Алексей Навальный ответил президенту Беларуси Александру Лукашенко на его упреки в организации протестов.

"Собрал сегодня в центре Минска поляков и голландцев. Неплохо вышло. Да, Александр Григорьевич?", - написал Навальный в своем Instagram, прикрепив фотографию с сегодняшней акции протеста в Минске.

Ранее Лукашенко обвинял российского оппозиционера Алексея Навального и "Открытую Россию" Михаила Ходорковского в организации массовых беспорядков в его стране.

"Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой "Открытой России", Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны", - сказал Лукашенко.

Сегодняшний митинг возможно является самым большим в истории независимой Беларуси.

До этого президент Беларуси Александр Лукашенко выступил на другом митинге в его поддержку и припугнул собравшихся солдатами НАТО. Также он сказал, что многие страны, включая Украину, "приказывают" ему провести повторные выборы.

В Офисе президента ответили на обвинения Лукашенко в сторону Украины, а также призвали уважать право своих сограждан на жизнь, здоровье и свободу.

В свою очередь, в НАТО отметили, что наращивания группировки сил Альянса в регионе не происходит.

Тем не менее, Беларусь начала перебрасывать войска к границе с Литвой.