В Беларуси снова массово отключают интернет

Систематические перебои с доступом к интернету в Беларуси начались, когда люди вышли на улицы протестовать против результатов выборов. Власти отмечают, что не причастны к этому, и проблемы создают из-за границы. Сами белорусы уверены, что таким образом власть борется с оппозицией.

17 августа в Беларуси, где уже неделю продолжаются протесты, снова перебои с интернетом.

Об этом сообщают оппозиционные Telegram-каналы.

"В Беларуси массово отключают интернет, работает только через Psiphon и VPN – пишут со всей страны", - отмечается в сообщении.

По информации еще одного канала "Наша Нiва", мессенджер Telegram работает только через прокси-сервера.

Как сообщает Fontanka.ru, в Беларуси не загружаются не только оппозиционные сайты, но и портал государственного информагентства "БелТА".

Отмечается, что перебои начались, после того, как президент Беларуси Лукашенко встретился с работниками Минского завода колесных тягачей.

Как сообщалось, в Беларуси продолжаются протесты. 17 августа объявлена общенациональная забастовка. Протестующие выдвинули ряд требований к Лукашенко.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. До окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране уже неделю продолжаются массовые акции протеста. В воскресенье в Минске на протесты вышли от 100 до 200 тысяч человек, митинг считается возможно крупнейшим в истории независимой Беларуси.

Кроме того, на забастовки выходят рабочие крупнейших предприятий. За время протестов были задержаны тысячи митингующих. Многих по несколько дней держали в СИЗО, подвергая пыткам и бесчеловечным, жестоким наказанием.

Евросоюз заявил, что не считает действующими результаты голосования из-за многочисленных свидетельств фальсификаций.

Все кандидаты в президенты Беларуси, кроме Александра Лукашенко, обжаловали результаты выборов. Однако, ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов президента.

Светлана Тихановская заявила о готовности к переговорам с Александром Лукашенко и объявила о создании координационного совета для обеспечения передачи власти, а также заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм".