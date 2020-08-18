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Тихановская призвала беларусов не сидеть и менять страну (Видео)

Тихановская призвала беларусов не сидеть и менять страну (Видео)
13:28 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Оппонент Лукашенко Тихановская считает, что ее мужа арестовали по ложному обвинению, чтобы не допустить до выборов.

Основной оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала беларусов не сидеть и менять страну. Об этом она заявила в видеобращении, записанном в честь дня рождения ее супруга Сергея, который с мая находится под арестом режима Александра Лукашенко, передает Telegram-канал "МАЯ КРАІНА БЕЛАРУСЬ".

"Мой муж просит, чтобы я передала вам его слова. Он и другие политзаключенные сидят. Но он просит, чтобы вы не сидели, а сделали все, чтобы жить в стране для жизни", - заявила она.

Тихановская также сказала, что супруга задержали "по обвинению в преступлении, которого он не совершал, по провокации спецслужб", чтобы не допустить на выборы.

Она назвала ситуацию в Беларуси "гниющей системой", в которой "один человек все контролирует, держит в страхе страну 26 лет и украл выбор людей".

Что происходит в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране уже неделю продолжаются массовые акции протеста. В воскресенье, 16 августа, в Минске на протесты вышли от 100 до 200 тысяч человек, митинг считается возможно крупнейшим в истории независимой Беларуси. 

Все кандидаты в президенты Беларуси, кроме Александра Лукашенко, обжаловали результаты выборов. Однако, ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов президента.

Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм".

17 августа объявлена общенациональная забастовка. Протестующие выдвинули ряд требований к Лукашенко, он в очередной заявил, что новых выборов в Беларуси не будет. Также он считает, что смена власти разрушит экономику страны.

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Все по теме:

Беларусь, Протесты, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская.

Автор:

Телеграф
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