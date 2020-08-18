МВД Беларуси: во время протестов погиб еще один человек

В МВД Беларуси подтвердило гибель 19-летнего протестующего. Об этом говорится в сообщении МВД в Телеграме.

Власти говорят, что парень погиб ночью 16 августа в результате наезда легковушки.

"Непосредственно перед наездом он находился на проезжей части.

Это заметил водитель "Фольсфагена" и предупредил пешехода об опасности, также попросил отойти с дороги на тротуар.

Однако пешеход оставил его слова без внимания, и через некоторое время угодил под колеса "Рено", - говорится в сообщении.

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране уже неделю продолжаются массовые акции протеста. В воскресенье, 16 августа, в Минске на протесты вышли от 100 до 200 тысяч человек, митинг считается возможно крупнейшим в истории независимой Беларуси.

Все кандидаты в президенты Беларуси, кроме Александра Лукашенко, обжаловали результаты выборов. Однако, ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов президента.

Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм".

17 августа объявлена общенациональная забастовка. Протестующие выдвинули ряд требований к Лукашенко, он в очередной заявил, что новых выборов в Беларуси не будет. Также он считает, что смена власти разрушит экономику страны.