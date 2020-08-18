Это попытка захвата власти: Лукашенко отреагировал на создание совета оппозиции

Александр Лукашенко отреагировал на создание оппозицией координационного совета, назвав это попыткой захвата власти "со всеми вытекающими последствиями". Об этом он сообщил сегодня на совещании с членами Совета безопасности, сообщают в "БЕЛТА".

Александр Лукашенко отметил, что "в стране создали некий оппозиционный штаб для передачи власти".

"Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало - передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями", - заявил белорусский лидер.

"Поэтому я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы", - предупредил Лукашенко.

Он также высказался относительно состава оппозиционного совета.

"Из бывших "прикорытников", как они их называют. Там бывшие, обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты. Посмотрите этот список", - сказал он.

Отметим, согласно ряду СМИ, ранее в штабе соперници Лукашенка на выборах Светланы Тихановской заявили, что первое заседание координационного совета оппозиции Беларуси назначено на вторник, на нем будут сформулированы требования к властям.

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране уже неделю продолжаются массовые акции протеста. В воскресенье, 16 августа, в Минске на протесты вышли от 100 до 200 тысяч человек, митинг считается возможно крупнейшим в истории независимой Беларуси.

Все кандидаты в президенты Беларуси, кроме Александра Лукашенко, обжаловали результаты выборов. Однако, ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов президента.

Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм".

17 августа объявлена общенациональная забастовка. Протестующие выдвинули ряд требований к Лукашенко, он в очередной заявил, что новых выборов в Беларуси не будет. Также он считает, что смена власти разрушит экономику страны.