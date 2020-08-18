В центре Минска противники Лукашенко провели митинг

Очередной митинг протеста оппонентов президента Беларуси Александра Лукашенко проходит во вторник вечером в Минске на площади Независимости у Дома правительства. Об этом сообщают в TUT.BY.

"На площади Независимости в столице уже около 10 000 человек". Возле Дома правительства в Минске люди поддерживают бастующих на крупных промышленных предприятиях.

Массовые протесты продолжаются в Минске и крупных городах Беларуси после выборов президента, которые состоялись 9 августа. По официальным данным, на выборах очередной раз победил Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов. Оппоненты считают, что на выборах победила Светлана Тихановская, у которой по данным ЦИК было чуть более 10% голосов.

В период 9-11 августа сотрудники силовых структур подавляли акции протеста, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, было задержано 6,7 тысяч человек, в больницы с травмами попали более 250 человек, один человек погиб во время акции.

Силовые разгоны прекратились с 12 августа, с тех пор мирные массовые акции проходят без вмешательства силовых структур.

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране уже неделю продолжаются массовые акции протеста. В воскресенье, 16 августа, в Минске на протесты вышли от 100 до 200 тысяч человек, митинг считается возможно крупнейшим в истории независимой Беларуси.

Все кандидаты в президенты Беларуси, кроме Александра Лукашенко, обжаловали результаты выборов. Однако, ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов президента.

Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм".

17 августа объявлена общенациональная забастовка. Протестующие выдвинули ряд требований к Лукашенко, он в очередной заявил, что новых выборов в Беларуси не будет. Также он считает, что смена власти разрушит экономику страны.